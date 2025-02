El sentido mensaje de Mauro Icardi al finalizar su cumpleaños: “Faltaron mis pequeñas princesas”

Mauro Icardi y la China Suárez en el festejo de cumpleaños del futbolista

Mauro Icardi cumplió 32 años y lo festejó en una cena íntima con la China Suárez, en un ambiente cargado de simbolismo y emociones. Ambos compartieron una imagen del encuentro en sus redes sociales, donde se los ve sonrientes, mientras comparte una torta con una vela encendida.

En su mensaje, el futbolista expresó su gratitud hacia la intérprete, al asegurar que ella había logrado que su día estuviera “lleno de amor”. Además, dejó entrever un tono de esperanza y anhelo al mencionar que pidió tres deseos y que confiaba en que se cumplirían. Sin embargo, un matiz de nostalgia se coló en su publicación al referirse a la ausencia de sus hijas.

El mensaje de Mauro Icardi en su cumpleaños

“No tengo mucho para decir, solamente agradecer y agradezco tenerte a mi lado. Gracias por llenar mi día de amor. Estoy seguro de que mis tres deseos se van a cumplir. Faltaron mis pequeñas princesas, pero pronto todo se va a acomodar”, comenzó su relato cargado de simbolismos.

El festejo se dio en un contexto tenso. En las horas previas, se filtró un mensaje que Wanda Nara le envió a Icardi en un intento por coordinar la presencia de sus hijos en el cumpleaños. “Buen día, Mauro. Pasado mañana es tu cumple, ¿vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a los nenes? Avisame”, le escribió la empresaria. En el mismo mensaje, insistió en encontrar una forma de organizar los encuentros con sus hijos: “Las nenas están 15 días seguidos, no se quieren quedar, se les hace muy largo. Pero organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten, busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes”.

Pero del otro lado no hubo respuesta. En el programa DDM, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, dejó en claro que la situación legal entre la expareja es más compleja de lo que parece: “La cuestión no pasa por un mensaje, pasa por hechos. Hay una resolución que debe cumplirse. No es voluntad conciliadora o no voluntad conciliadora”, señaló la letrada, quien también aseguró que hubo acuerdos previos que, según su versión, Nara incumplió.

Mauro Icardi y las sentidas palabras para la China Suárez

En la imagen que compartieron Icardi y Suárez, la complicidad entre ambos es evidente. La actriz, vestida de manera sencilla pero elegante, sonríe mientras el futbolista sopla la vela de su torta. La elección del restaurante, con una atmósfera cálida y romántica, refuerza la intimidad del momento.

El posteo del delantero del Galatasaray cerró con un mensaje de cariño para quienes lo saludaron en su día especial: “Gracias a cada uno que pensó y dedicó un minuto para mandarme un mensaje. Los quiero. Buenas noches”.

Mientras Icardi apuesta a un nuevo capítulo en su vida sentimental, el trasfondo judicial con su exesposa y la reorganización familiar siguen marcando su presente. Las piezas aún están en movimiento, pero él parece convencido de que pronto todo encontrará su lugar.

La china Suarez, cumpleaños de Mauro Icardi

Pero en tanto todo ello ocurría, en los primeros minutos del miércoles la China Suárez sorprendió a todos con un emotivo video en su cuenta de Instagram. No eran simples imágenes: era un recorrido por la vida del futbolista, desde sus primeros pasos en el deporte hasta los momentos más íntimos de su presente amoroso.

El video comienza con un pequeño Mauro, de mirada ingenua y voz infantil, presentándose en un torneo de fútbol infantil. Aquel niño de gestos tímidos crecería para convertirse en el goleador implacable que hoy brilla en el Galatasaray.

Pero el fútbol también dejó lugar a lo personal. La imagen cambia y aparecen ellos, China y Mauro, inseparables. Una sorpresa de San Valentín con Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz. Besos robados en la intimidad, abrazos cómplices, sonrisas que no necesitan explicaciones. Un amor que, lejos de las polémicas y los rumores, se muestra firme y sólido.