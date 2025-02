El llamativo regalo de la hija mayor de Wanda Nara a L-Gante justo el día del cumpleaños de Mauro Icardi

L-Gante sufrió una doble fractura en su clavícula tras un accidente con un cuatriciclo (Video: LAM, América TV)

Después de un día que acabó de muy mala forma para L-Gante por haber sufrido una doble fractura en su clavícula tras un accidente sufrido mientras conducía un cuatriciclo, llegaron los mimos que más necesitaba. Y es que luego de estar internado en observación y haber sido enyesado por los profesionales de la salud de un hospital de Pinamar, el cantante recibió el alta y pasó la noche junto a Wanda Nara y sus hijos.

Los menores, que estuvieron presentes en todo momento, son cercanos al músico y se lo hicieron saber en el duro momento que transitó. Tal es así, que la mayor de las hijas de la empresaria decidió realizarle un dibujo para hacerlo sentir mejor.

“Cumbia 420 pa’ lo’ negros”, se puede leer en la obra firmada por “Fran”. Además, el retrato de L-Gante es el centro de la imagen, que fue entregada en un portarretratos que el artista fotografió. En la foto publicada en las historias de Instagram del cantante, también se puede notar una cadena dorada con un dije en forma de trébol de cuatro hojas, que simboliza la buena suerte, que colgaba de uno de los extremos de la foto.

La hija mayor de Wanda le regaló un dibujo a L-Gante para animarlo (Captura)

El dibujo realizado por la nena incluye los detalles que distinguen a Elián Valenzuela. Desde sus icónicos tatuajes en la cara y el cuello hasta las cadenas de oro que suele vestir, se nota claramente a quién quería representar la mayor de las hijas de la conductora en un día muy particular: el del cumpleaños de su padre, Mauro Icardi.

La polémica no inició recién: lleva ya larga data y es historia conocida. De todas formas, esta continuó en las últimas horas, cuando se conoció públicamente el mensaje que Wanda Nara le envió al futbolista, en el que intenta preguntarle cómo transcurrirá la jornada de festejos y si pasará el tiempo con sus hijos.

La empresaria se comunicó con el futbolista a las 12:21 del martes. “Buen día, Mauro. Pasado mañana es tu cumple, ¿vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a los nenes? Avisame. Las nenas están 15 días seguidos, no se quieren quedar, se les hace muy largo. Pero organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten, busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes”, escribió, sin obtener respuesta del otro lado.

Wanda Nara escribió a Mauro Icardi para organizar el cumpleaños en común por sus hijos (Video: DDM, América TV)

En el ciclo DDM (América TV) compartieron este mensaje y quien se refirió de inmediato al tema fue Elba Marcovecchio, abogada de Icardi: “La cuestión no está en un mensaje, pasa por hechos. Tiene que cumplir con una resolución, no es voluntad conciliadora o no voluntad conciliadora. Tuvimos audiencia, intercambios. Se llegaron a acuerdos que después se incumplieron por parte de Nara. Esto no es voluntad conciliadora”, señaló. “Tiene que cumplir la resolución como todos cumplimos las órdenes judiciales. Todos. No es Wanda sin ley. Wanda está sujeta a la misma ley que vos, que yo y que todos. Tiene que cumplir la resolución”, resaltó.

La letrada en ese momento defendió el vínculo de Icardi no solo con sus hijas sino con los chicos que la empresaria tuvo con Maxi López. “Él lo está pasando como puede, porque no deja de ser un hombre. La pasa como puede. Imagínense que desde el 6 de enero no abraza a sus hijas, que no abraza a sus hijos porque también hablemos de los varones. Él preparó toda una casa para los cinco chicos”, afirmó.

Quien sí se hizo presente en el cumpleaños del delantero del Galatasaray fue su nueva pareja, la China Suárez. En los primeros minutos del miércoles, la actriz sorprendió con un video en su cuenta de Instagram. Realizó, a modo de filme, un recorrido por la vida de Mauro, desde sus primeros pasos en el deporte hasta los momentos más íntimos de su presente amoroso. Este tape, si bien resultó emotivo y cálido, no fue bien recibido por los usuarios de las redes sociales. Desde “Lo conocés hace 10 minutos”, hasta “Qué desubicada darle un video de su vida como si hubiera pasado muchos años con él”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados en su feed.

La China Suárez publicó un video emotivo para celebrar el cumpleaños de Mauro Icardi (Instagram)

“Sobran las palabras. Feliz nacimiento, mi amor”, escribió Suárez junto al video. “Gracias, gracias y gracias”, escribió el jugador de fútbol, acompañado de un corazón, que también sorprendió a sus seguidores por su acotada efusividad.