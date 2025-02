La tristeza de Elba Marcovecchio a un mes y medio de la muerte de Jorge Lanata: "Él es enorme"

El pasado 30 de diciembre de 2024 falleció Jorge Lanata, luego de que su salud se viera afectada tras varios meses de internación y diversas operaciones médicas en pos de una curación definitiva. Así las cosas, este lunes su última mujer, la abogada Elba Marchovecchio, lo recordó en diálogo con DDM (América).

“Se lo extraña mucho, mucho, mucho... Se me eriza la piel en dos segundos. Es mucho”, dijo Marcovecchio ante la consulta de Mariana Fabbiani. “No sé qué decirte del paso del tiempo. El 24 de febrero se van a cumplir 39 años de cuando falleció mi papá y parece que fue ayer. El tiempo es tan relativo, porque el tiempo a veces es muy extenso y a veces es poco. Yo lo extraño mucho”, agregó.

“Yo entiendo también al público que a veces me cruza y me dice lo que lo extraña a Jorge, y lo entiendo. Porque Jorge era inmenso. Es inmenso. Se lo extraña mucho”, reiteró la abogada antes de despedirse del móvil.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

El pasado 14 de febrero, en el primer Día de los Enamorados tras la muerte de Lanata, Marcovecchio compartió un mensaje en sus redes sociales en el que dejó en claro el dolor que siente por la ausencia del periodista. Así decidió recordar su historia de amor con Lanata a través de una historia de Instagram.

La abogada publicó un fragmento de “Himno al amor”, conocida canción interpretada por Édith Piaf, sobre un fondo negro y con letras blancas: “Nous aurons pour nous l’éternité / Dans le bleu de toute l’immensité” que al español se traduce cómo: “Tendremos la eternidad para nosotros / En el azul de toda la inmensidad”. Y acompañó el texto con un emoji de corazón rojo que se veía partido.

El fragmento de la canción elegida por Marcovecchio no es casual. “Himno al amor” es una de las declaraciones de amor más emblemáticas de la música francesa, escrita por Piaf en honor a su gran amor, el boxeador Marcel Cerdan, quien falleció en un accidente aéreo en 1949. La canción habla de un amor que trasciende el tiempo y la muerte, un sentimiento que encuentra eco en la situación de la abogada.

“Es muy difícil porque la fecha a todos nos pega, independientemente de la sensibilidad que cada uno pueda tener, en ese sentido yo soy bastante sensible con las fechas. Es un mes de Jorge, que para mí es una eternidad, el tiempo está totalmente raro en mi cabeza, en mi emoción”, había dicho Marcovecchio cuando se cumplió un mes de la muerte de Lanata, también al aire de DDM. “Cuando lo pasas bien vuela, pero cuando los días son largos, fue el mes más largo de mi vida”, agregó.

“Que sea justo el día de mi cumple con la forma en la que Jorge me organizaba, no sabes lo lindos que me organizaba los cumpleaños”, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Marina Calabró, quien trabajó codo a codo con el periodista en Radio Mitre aseguró que Lanata tenía en cuanta todos los detalles para el cumpleaños de su esposa e incluso les pedía consejos para el regalo.

“Me hacía los cumpleaños tan lindos, tan lúdicos, tan generoso, tan amoroso. Invitaba a mis amigas, lo organizaba, lo disfrutaba tanto él como yo”, recordó nostálgica y destacó una actitud del periodista: “Por más que yo fuera la homenajeada, la cabecera de la mesa siempre de él”.

Durante las primeras horas de aquel día, la abogada usó sus redes sociales para recordar este aniversario. Con un compilado de fotos con Lanata, sus dos hijos fruto del matrimonio anterior, amigos y familiares escribió: “Recién un mes y me parece una eternidad… te extraño tanto. Qué difícil hoy”.