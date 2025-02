Wanda Nara y L-Gante compartieron un video íntimo desde Córdoba

Wanda Nara y LGante al ritmo del Potro

El romance entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando capítulos y dejando pistas en cada publicación. En las últimas horas, la empresaria compartió un video que no tardó en viralizarse: un momento íntimo junto al cantante, entre pasos de baile, complicidad y besos apasionados.

En el clip, la exconductora de Bake Off Famosos se muestra relajada, luciendo un pijama rosa de dos piezas con detalles de Hello Kitty bordados, mientras que L-Gante, con el torso desnudo, viste un short blanco y medias a tono. Frente al espejo, improvisan unos pasos de baile con una actitud descontracturada, como si el mundo desapareciera y solo existieran ellos dos. Pero lo más llamativo no fue solo la escena en sí, sino la canción que sonaba de fondo.

El tema elegido no fue casualidad: Ocho Cuarenta, de Rodrigo, una cumbia que cuenta la historia de un amor que desafía barreras sociales. “Ella multimillonaria y del más alto nivel” que se enamora de un “vago y atorrante”, pero que termina demostrando que el "amor puede más".

¿Un guiño a su propia historia? ¿Una indirecta para quienes los critican? Lo cierto es que la elección de la canción encierra un mensaje potente. Porque si hay algo que define el vínculo entre Wanda y L-Gante es justamente eso: la diferencia de mundos, la mirada de los demás y el qué dirán.

Wanda y L-Gante lanzarán una canción para San Valentín

El video culmina con un beso apasionado, lo que deja en claro que esta historia está lejos de ser un simple capricho. Wanda y L-Gante siguen desafiando las reglas, jugando con las señales y encendiendo las redes con cada movimiento. Un pijama rosa, un short blanco, una cumbia del Potro y un amor que, pese a todo, parece ir a contramano de lo que muchos esperaban.

En las últimas horas, el amor, la venganza y el escándalo volvieron a encender las redes. Wanda Nara y L-Gante compartieron una imagen que dejó mucho más que un simple beso. Desde un lujoso hotel en Villa Carlos Paz, Córdoba, la empresaria compartió una postal apasionada con el cumbiero en una piscina, pero lo que realmente dio que hablar fueron los detalles que la rodeaban.

El gesto de sus manos, la canción elegida y hasta los emojis que usó en su publicación encendieron las alarmas. Porque, aunque a simple vista parecía una tierna foto de dos enamorados disfrutando del verano, el mensaje detrás tenía un claro destinatario: Mauro Icardi.

Wanda no dejó nada librado al azar. Para musicalizar el momento, eligió Amor Verdadero, una balada que ella misma lanzó en abril de 2024 y que, en su momento, fue un homenaje a su historia con el futbolista del Galatasaray. “Amor verdadero, es el que no compra el dinero…”, dice la letra. ¿Casualidad? Para nada. La misma canción que una vez sonó como un juramento de amor ahora es la banda sonora de su apasionado romance con L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante en Córdoba

Pero hay más. En la imagen, Wanda sostiene una copa de champagne con una mano y, con la otra, se entrelaza con el cantante para formar un símbolo de infinito. Hasta ahí, todo romántico. Sin embargo, lo que más generó revuelo fue otro detalle: ambos hicieron con sus dedos el gesto de una pistola.

Por si el mensaje no era lo suficientemente claro, Wanda sumó emojis de armas y el símbolo del infinito, encendiendo aún más las especulaciones. Para algunos, un simple gesto de complicidad. Para otros, una clara provocación.

El contexto no es menor: L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, tiene un historial judicial que incluye acusaciones de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas. Aunque recuperó su libertad tras más de 100 días detenido, su imagen sigue ligada a episodios policiales.

Y como si esto fuera poco, el cantante no tardó en responder. Minutos después, subió una imagen similar pero desde otro ángulo. ¿La diferencia? La canción elegida: Otra Poesía, un tema con frases que parecen haber sido escritas a medida para Wanda en plena crisis con Icardi. “Si no lo quiere, ¿por qué no lo deja? Acá ya entendimos toda la moraleja”, dice la letra.