El preparador físico que eligen Emilia Mernes, Nicki Nicole y Cazzu cuenta cómo es el entrenamiento de las estrellas

El entrenamiento de Emilia Mernes para su gira internacional

Desde extensas giras hasta agotadoras coreografías de baile, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Cazzu se destacan en la escena urbana argentina por sus shows de alto nivel, sus performance sobre el escenario y la cantidad de presentaciones que tienen año a año. Pero más allá del talento, la disciplina y pasión por la música, ¿cuál es el secreto detrás de la preparación física de las artistas que conquistaron escenarios de todo el mundo?. Esa respuesta solo la conoce, Axel Napp, el coach deportivo que supo adaptarse al perfil de cada una, resaltando sus virtudes y poniendo el foco en sus necesidades.

La preparación de Cazzu para su regreso a los escenarios

Así fue como Emilia Mernes logró en 2024 llevar adelante cuatro shows en el Estadio Vélez Sarsfield, 10 recitales en Movistar Arena y más de 40 presentaciones en todo el 2024. Por su parte, Napp también fue la base para que Nicki NIcole extendiera su Alma Tour con dos shows en Movistar Arena, una presentación histórica en el Buenos Aires Trap y una gira que recorrió lugares como México, España, Estados Unidos, entre otros países. Además, acompañó a Cazzu luego del nacimiento de su hija Inti y la ayudó a ponerse a punto físicamente para su regreso.

Eso fue el resultado de largas semanas de entrenamiento, un trabajo casi “invisible”. Entre mancuernas, colchonetas y mientras un grupo de bailarines comenzaba su entrenamiento, Axel Napp recibió a Teleshow en su base de entrenamiento en Buenos Aires. En ese clima, el coach deportivo explicó cómo era parte de la rutina que entrenan las cantantes y los aspectos que más trabajan: “Hoy empezamos con sentadilla profunda en base inestable para fortalecer piernas, cuádriceps y el fortalecimiento de tobillos. Para el abdomen twist ruso, llevando el disco (de 5 kilos) para cada lado. También planchas, un trabajo isométrico. La zona media es el núcleo, es lo que nos va a mantener súper fuertes. Nos protege muchísimo la zona lumbar”.

Axel Napp entrenó a Cazzu para su regreso a los escenarios en Buenos Aires Trap (Gentileza: Axel Napp)

Como si fuera poco, el preparador físico agrega: “Para los brazos hoy hacemos empuje, caminatas con las manos, y remo, un ejercicio de tracción. Después subidas al cajón, saltos con potencia, también sentadilla isométrica y un trabajo de coordinación para mejorar la agilidad de piernas. Y para terminar unos 10 o 15 minutos de bici para regenerar, dejar las piernas sueltas y pasar de ahí a la parte de elongación y flexibilidad”.

- ¿Cómo es entrenar con Emilia? ¿Cuándo empezaste a trabajar con ella?

- Con ella empecé hace un año exactamente, la verdad que se me hizo súper fácil porque ella es muy profesional y está muy comprometida con su proyecto. Es súper disciplinada y también es súper exigente. Tenemos un estilo de trabajo muy parecido, así que nos entendimos enseguida y conectó muy rápido con la idea, con el proyecto. Y a partir de ahí empezamos a conocernos y a tratar de ir viendo cuáles eran sus necesidades y fluyó bárbaro.

El entrenamiento de Nicki Nicole (Instagram)

Cazzu y Nicki Nicole entrenan juntas (Instagram)

- En redes sociales sus fans siempre elogian su físico, ¿cuál es la clave de su trabajo?

- Hay mucho trabajo atrás de eso y hay un orden en la alimentación, en el descanso. El entrenamiento es súper importante, pero ese trabajo invisible, que es el que no ve nadie, es lo que te da el resultado final que estamos buscando. Más allá del entrenamiento, que es una pata fundamental para poder lograr esos detalles, es importante estar asesorado por un nutricionista que pueda acompañar. Para mí los resultados llegan cuando tu estilo de vida va acompañado de la carrera que elegiste.

- ¿Cómo son los casos de Nicki Nicole y Cazzu? La jefa viene de ser madre y volvió hace poco a los escenarios...

- Son enfoques diferentes, proyectos parecidos porque son dos artistas que tienen que estar arriba en el escenario y cantar. Pero bueno, Emi baila, es súper pop y tiene dos horas de show de bailar y cantar al mismo tiempo. Y Juli (nombre real de Cazzu) y Nicki son chicas que capaz bailan menos, que tienen otro perfil. La verdad es que se llevan bárbaro entre las tres y a veces hasta entrenan juntas. Y se me hizo súper fácil por suerte, porque tienen ganas de mejorar. Creo que cuando uno tiene ganas de mejorar se abre un poco más a aprender o a escuchar y a partir de ahí todo fluye mucho mejor. Trabajar con las tres es un placer.

Así se preparan los bailarines de Emilia Mernes

- ¿Siempre trabajaste con artistas?

- Con Nicki siempre recordamos la misma anécdota, en 2020 fue la primera vez que me contactó, hace casi cinco años. Ella estaba iniciando la carrera y ya tenía ganas de empezar a prepararse. Así que tuvimos algunos encuentros para intentar empezar, en plena pandemia. Después, se enfrió todo y cinco años después me contactó de nuevo para su preparación.

- ¿Siempre se trabaja igual o depende de los shows que están por venir?

- La clave es ver cómo se va sintiendo el artista. No todas las semanas son iguales. Cerca del show uno se pone más ansioso, se pone más nervioso, duerme menos. Entonces esos factores a la hora de entrenar son súper importantes, vamos viendo cómo y lo vamos acompañando en el proceso del día a día. Hay semanas más intensas, hay semanas donde bajamos un poco las cargas.

Axel Napp junto a Emilia Mernes previo a sus shows

Axel Napp entrena a Emilia Mernes, su cuerpo de bailarines, Nicki Nicole y Cazzu (Gentileza: Axel Napp)

- ¿Y qué pasa si Emilia, Nicki o Cazzu tienen algún dolor?

- Lo primero que hacemos es tratar de prevenir el cuerpo. A veces uno va al kinesiólogo cuando ya está lesionado, cuando ya está dolorido a fondo y no soporta más ese dolor. Nosotros intentamos inculcarles esta prevención y no llegar al punto donde no dan más. Además, porque estamos hablando de gente que no puede frenar. Después si están lesionados o hay una patología en particular, se atienden acá y se trabaja 100% en esta área. Ensayan seis o siete horas para un show. Después vienen acá y le dan amor al cuerpo. Es como pasar por boxes.

Los bailarines realizan trabajos de kinesiología

- ¿Cuántas veces por semana van al kinesiólogo?

- Intentamos que los artistas y bailarines puedan venir una vez por semana a ver al kinesiólogo, en donde se hace un chequeo biomecánico. Se ve cómo está la parte de recuperación. Se meten un poco al frío. Después hacen un contraste con agua caliente y después el kinesiólogo los masajea, baja un poco las cargas. Siempre algo encuentra y la idea es ir mejorándolo.