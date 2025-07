Germán Tripel recordó su lucha contra la depresión y cómo logró superarla: “Viví momentos muy oscuros”

Germán Tripel recordó el momento más duro de su vida y cómo lo superó: “Viví momentos muy oscuros” (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

A casi dos décadas del final de Mambrú, como de Bandana, se van conociendo detalles de cómo para los integrantes de las agrupaciones no fue sencillo su éxito y todo lo que llegó después. Germán Tripel, más conocido como Tripa, estuvo invitado a Almorzando con Juana y recordó el momento más crítico que atravesó y cómo logró sobreponerse.

“Cuando se terminó la banda nosotros no queríamos hacer las canciones. O sea, del momento en que se decidió dijimos ‘bueno, hacemos la nuestra’. Estábamos enojados. De hecho, yo todavía me junto con los chicos y todavía queda algo. Yo lo que tuve en todo este proceso fue la suerte de que siempre me invitaron a programas y siempre pude decir lo que me pasó a mí. Aprendí a decir esto porque yo siempre contaba lo de todos”, se sinceró.

“Es lo que me pasó a mí, como yo lo percibí. A mí me llevó a lugares muy oscuros hasta querer suicidarme, básicamente. Pero gracias a la familia, gracias al entendimiento, gracias a que hay algo superior que me frenó, no lo hice”, compartió el músico, que este verano actuará en la comedia Somos nosotros junto a Fede Bal, Denise Dumas, Sofía Pachano y Lionel Arostegui.

“Duró un año la depresión, así fuerte y fea, oscura. Yo iba al gimnasio y era lo único que hacía. Volví a lo de mis viejos", contó Germán Tripel en el ciclo de Juana Viale (Foto: Diego Barbatto)

“Duró un año la depresión, así fuerte y fea, oscura. Yo iba al gimnasio y era lo único que hacía. Volví a lo de mis viejos. Yo vivía solo, pero me fui con ellos”, recordó, sobre aquel tiempo en el que sufrió de adicciones.

“Por suerte, más allá de que todas las familias tiene sus cosas, siempre mi familia supo acompañarme. Siempre estuvieron. Mi vieja me compraba perros para que me acompañen y me levanten el ánimo. Mi viejo tratando de hacer que yo salga para adelante”, rememoró.

“Yo soy bastante obvio como capricorniano que soy. Somos bastante claros, bastante obvios. Estamos enojados y estamos enojados. Decimos lo que decimos porque lo queremos decir. Trataba de no lastimar la susceptibilidad de mi familia, que eran los que me acompañaban”, contó, sobre aquella época.

El reencuentro de Mambrú, 20 años después en 2022

“Siempre trato de contar, ahora sí, más maduramente con mis 44 años mi versión. Hubo muy poca empatía de parte de gente que también lo vivió y dice ‘Tripa, no fue así” ¿Qué sabés que no fue así? Lo viví yo. A mí me fue así”, se sinceró el actor, reconocido por su trabajo en comedias musicales de nuestro país.

“He cometido el error de decir ‘todos’ y no fue a todos. Yo me junto con los chicos y hay un poco de que ya se superó. ¿Pero volvemos? Hoy no sé si quiero volver”, señaló, sobre la posibilidad de un reencuentro.

“Es la exposición. Uno se enoja con la cabeza. Decís ‘estoy enojado con Gustavo Yankelevich’ y después te vas dando cuenta que no es eso, sino que es el medio en sí y en las personas que lo rodean. Porque yo dejé de estar en Mambrú, pero las chicas seguían yendo a lo de mis viejos, hacían guardia en las casas triangulaban y yo ya no era parte de eso. Era muy doloroso para para mí, egocéntricamente hablando, no estar en ese lugar”. detalló.

Flor Otero y Germán Tripel sorprendieron a su hija Nina con un viaje a Disney (Instagram)

En ese momento Juana Viale quiso saber cómo consiguió reponerse y volver a los escenarios. “Mi ambiente se empezó a limpiar. Yo salía todos los días y me la daba en la nuca. Mal. Son momentos que se me cruzan como en etapas. Todo medio por momentos en la nebulosa, pero sí me acuerdo de que era mi viejo y mi vieja tratando todo el tiempo de encarrillarme. Me decían ‘¿Por qué no hacemos un show?’. ‘Mirá, te llamaron de tal obra’. Y yo decía ‘yo no actúo, yo no esto, lo otro’. Hasta que apareció Rent“, señaló, sobre el famoso musical en el que conoció a Flor Otero, su esposa y madre de su hija, Nina.

“Básicamente la familia fue importante. Yo me quedé con mi amigo de los seis años, que le mando un beso grande a Gastón, y a mi familia. Básicamente fueron ellos los que me fueron empujando. Conseguí un manager, un representante que era Alejandro Vannelli en ese momento, y él me mandó una audición o me llamaron. Yo ya estaba un poco mejor. Era una obra que había visto la película y me encantaba la música. Me entusiasmó”, rememoró.