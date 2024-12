Tini Stoessel fue sorprendida por Chris Martin de Coldplay en el programa de Susana: “Tu voz es un regalo de Dios”

Llegó el momento de decir adiós para Susana Giménez, al menos de su temporada 2024. La conductora comenzó a ponerle punto final, en medio de dudas acerca de cuál será su futuro en la televisión, luego de un breve año en la pantalla chica en donde volvió a marcar agenda. A las 22 horas en punto comenzó con un musical con bailarines en vivo en el que repasaron algunos de sus musicales más recordados, como el de las canciones “Mambo N° 5″, “Cachita” y el de “A quién le importa”, pero recién la conductora apareció unos minutos después acompañada de Marcelo Iripino. Después llegaría Tini Stoessel, quien terminó siendo sorprendida por, nada más y nada menos, que Chris Martin de Coldplay.

“Los amo. Hoy es un programa especial, tenemos miles de cosas”, comenzó diciendo la diva en el arranque, mientras una tribuna llena de gente coreaba su nombre, para luego recibir a la cantante. Para su paso por el living de la diva eligió un vestido muy sexy en el que lucía sus piernas: allí recordó su primera visita al programa cuando tenía 14 años e incluso Susana recordó cómo ella jugaba en el estudio del programa cuando tenía muy pocos años y su padre, Alejandro Stoessel, era el director de su ciclo.

“¿Cómo te descubrió Chris Martin a vos?”, indagó la animadora. “Yo estaba en casa y ellos estaban de gira. Mi papá me dijo que ellos me quería invitar a cantar para su show. Le dije ‘¿vos estás seguro? ¿no creés que es una joda?’. Porque existía la posibilidad de que eso sea mentira. Ahí me contó que Chris me quería llamar porque quería conocerme”, rememoró.

El saludo de Chris Martin de Coldplay a Tini Stoessel en el programa de Susana: "Su voz es un regalo del cielo"

Tres días el líder de la banda inglesa apareció a través de una videollamada. “Yo estaba con mi familia y me dijo ‘hola, Martina, a mí me gusta hablar en español’”, recordó. “Yo no podía entender la situación. La banda de mi vida, me sé absolutamente todas sus canciones, los he ido a ver cuando vinieron acá a la Argentina. Ahí me dijeron que querían que cante en los River que iban a hacer, ellos hicieron diez, y además me preguntaron si quería hacer una canción mía”, contó, sobre aquel encuentro que la conmovió.

Pero la producción del ciclo tuvo un regalo inesperado. El propio Chris Martin le grabó un video saludándola en nuestro idioma. “Yo tuve un sueño. Oí una canción afuera de un edificio en un concierto y esta canción es ‘We pray’”, comenzó diciendo, con dificultad, pero mucho esmero. En ese momento la joven se llevó la mano a la boca y el pecho sin poder dar crédito de lo que veía.

“En el sueño estaba Tini cantando. Tini es una artista maravillosa, alucinante, muy gentil, amable y super cool. Es un talento que no puedo creer, con una voz que es un regalo de Dios. Es un ser humano perfecto”, expresó el cantante, consiguiendo que la artista termine al borde de llanto. “Es emocionante. ¡Qué bien que habla el español!”, comentó Susana, casi

