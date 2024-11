Javier Milei y Yuyito González se mostraron juntos en la Quinta de Olivos: los detalles de la decoración

Javier Milei y Amalia "Yuyito" González posaron juntos en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei y su actual pareja, la conductora de televisión y actriz, Amalia “Yuyito” González se fotografiaron abrazados en la Quinta de Olivos, un rato antes de la partida del primer mandatario rumbo a Estados Unidos. La imagen la posteó Yuyito en su cuenta de Instagram. A la vez, Milei subió una historia en la misma red social.

“Siempre con vos amor. Buen viaje”, escribió el Presidente, mientras se lo ve con los pulgares hacia arriba a las 2 de la mañana, instantes antes de viajar a EEUU, donde pronunciará un discurso en la cumbre de Acción Conservadora. También en esa historia puso otras imágenes como una que tiene de fondo la canción de Elvis Presley, “Let it be me”.

En la foto, la conductora del programa de TV “Empezar el día” evidenció el buen momento que atraviesan como pareja antes de irse a la cena de la Fundación El Faro, que se presentó en la noche del miércoles en el Yacht Club de Puerto Madero. “Que hermosa pareja. @javiermilei. Ahora, con mi amor antes de su viaje. Te amo, cielo”, fue su mensaje.

Es la primera vez que la intimidad de Olivos aparece tan explícitamente a la vista desde que se conoció el noviazgo. Detrás de los protagonistas se observa el cuadro con su imagen que le regalaron en junio, cuando fue a Madrid a recibir el premio Juan de Mariana. Es una imagen de casi tres metros de altura que lo muestra con su tradicional campera de cuero negra y la banda presidencial atravesando su pecho, mientras camina.

En otra de las paredes se ve la imagen del Rebe de Lubavitch, cuyo nombre era Menachem Mendel Schneerson, un rabino judío por quien Milei profesa una gran admiración, a tal punto que viajó dos veces a los Estados Unidos para visitar su tumba y también para un acto en su homenaje.

Además se puede ver una Menorá, el candelabro de siete brazos que es uno de los elementos más representativos de la identidad judía junto con la estrella de David.

El mensaje de Yuyito en Instagram con el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos.

Una de las primeras veces que se los vio juntos a Milei y a Yuyito González fue cuando en el ahora denominado Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) se dieron un beso en público, durante una obra teatral que sirvió como presentación del sistema de juicio por jurados que pretende implementar el gobierno libertario.

El 4 de noviembre, González lo había entrevistado en su programa de TV y allí habían trascendido algunos detalles de la relación. “Hay días que me levanto y le mando un mensaje a alguien. O me levanto a las 6:00 porque se levanta alguien”, contó el jefe de Estado. Ese “alguien” aludía a “Yuyito”, quien ratificó: “Claro, yo me levanto a las seis para venir a hacer el programa y si no me levanto a las seis, mi amor siempre me manda un mensaje”.

El mandatario repasó que luego de levantarse se baña y se pone a trabajar. “A veces voy a Casa Rosada, generalmente los días que hay reunión de Gabinete, mesas políticas o reuniones con inversores extranjeros”, contó. “La Presidencia para mí es un trabajo y esa es la gran diferencia con el resto de los políticos”, evaluó.

Amalia "Yuyito" González y Javier Milei se toman de la mano durante la última entrevista que la conductora le realizó al Presidente (Presidencia)

Milei relató que la Quinta de Olivos cuenta con dos gimnasios, canchas de fútbol, tenis y padel. “Yuyito” aclaró que son dependencias históricas con las que cuenta la casona en la que residen los presidentes argentinos y no fueron obras realizadas por la actual gestión porque en algún momento había comentado que hacía gimnasia allí y recibió críticas.

“Algo que veo a mí me lleva a la diaria, que esa convicción, esa coherencia, esos valores, no quedan en un discurso, son todo el tiempo, y eso es algo que me enamora de este hombre. No es que encontrás tanta gente con valores, con honestidad, que no está pensando qué ventaja va a sacar, y lo agradezco también como argentina”, destacó ella.

En ese programa, Milei mostró también a parte de su equipo más íntimo de colaboradores como el jefe de asesores Demián Reidel, el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.