Pampita habló de la filtración de los audios de la China Suárez donde la trató de “mentirosa serial”

Pampita hablo de la filtración de los audios de la China Suárez

El jueves por la tarde se desató un nuevo escándalo que vuelve a traer a escena la separación de Pampita y Benjamín Vicuña, una serie de audios de la China Suárez hablando acerca de lo que sentía por Carolina en el año 2018 fueron filtrados y suman un nuevo capítulo a esta historia. Santiago Sposato, cronista de DDM, se acercó a la muestra de baile de fin de año de Anita y la modelo se sinceró.

Con su buena onda característica y su sonrisa habitual, respondió a todas las preguntas que le hizo el enviado por el programa de América y dejó en claro que no va a ser parte del escándalo. “Ahora estoy en otra sintonía, estoy super disfrutando de este momento familiar. No quiero hablar de eso”, comenzó diciendo, ante la negativa, Sposato no se dio por vencido y le consultó por el abrazo con la actriz de Casi Ángles y dijo: “Nada lo hago si no lo siento, sería imposible que la abrace, si no tengo ganas de abrazar o de estar en un lugar si no tengo ganas”.

“A mí me conocen bien, si yo estoy enojada, cruzada o algo no quiero hacerlo se me nota siempre en la cara y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de los años”, detalló, dejando en claro que el detrás de escena del abrazo no tiene nada que ver con la hipocresía. Con la intención de distender un poco la conversación, cambio de rumbo y le consulto acerca de su flamante relación con Martín Pepa.

“Para mis hijos es mi amigo porque con ellos hay que tener mucho cuidado y darles su tiempo, todo el tiempo que necesiten va a estar a su disposición. La verdad que vamos muy poco, entre los viajes de él y el mío, todo va muy lento, muy lindo, pero va a llevar su tiempo”, contó sobre el estado de su relación. “Si no hay amor para mis hijos, no hay ninguna posibilidad de acercarse a mí”, agregó tajante.

El abrazo entre Pampita y la China Suárez que causó revuelo

Regresando al tema de los audios, el cronista quiso saber si lo había escuchado y que sentía por los dichos de Suárez y con una sonrisa Ardohain le puso punto final a la cuestión: “No voy a ahondar en ese tema porque yo no pertenezco a todo este lío que está en este momento, no tengo nada que ver. Vayan a buscar a las protagonistas de esta historia y obviamente no soy yo”.

Los mensajes de voz en cuestión fueron pasados al aire por A la Tarde (América TV), el programa que conduce Karina Mazzocco. El primero de los ocho audios que pasaron al aire decía: “No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola en esto, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo, está bien que está mal el odio y todo eso, pero es la única persona por la que realmente siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”.

No conforme con dejar en claro su sentir, en el segundo mensaje habló de los momentos que siguieron al escándalo del motorhome y la separación de Benjamín Vicuña con la conductora: “Es una caradura, pero también lo que siempre lo hablamos con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no le voy a decir nada. Se quedó con la casa, se quedó con todo. Es una genia, una mentirosa serial”. Fruto de su relación con Benjamín tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio, y en el tercero de los mensajes cuenta las razones por las que no los mostraba en un principio. “Ni en pe... los muestro, para que los pelot... opinen y comparen. No quiero que les vea la cara la otra porque le va a agarrar un ataque. Encima casi se muere cuando yo estaba embarazada, con lo linda que es y lo buena que es”, siguió irónica.