Regresa Gran Hermano: cuándo abrirá la casa y las novedades de una temporada que promete revolucionar el prime time

Santiago del Moro vuelve a capitanear Gran Hermano en su temporada 2024 que se extenderá durante 2025 (Video: Telefe)

Siempre vuelve. Gran Hermano se volvió el caballito de batalla de Telefe para su programación y el lunes 2 de diciembre a las 21:45 horas marcará su regreso a casi 5 meses de su salida del aire que consagró a Bautista Mascia como su ganador.

Esta temporada, la número doce de la historia del formato que además contó con una edición con famosos, contará con 24 participantes en su ingreso y como en las temporadas anteriores tendrá emisiones diarias en la pantalla del canal, como El Debate de Gran Hermano y La Noche de los Ex, además de una fuerte cobertura de lo que acontece en la casa a través de toda la programación de la emisora en ciclos como A la Barbarossa, Cortá por Lozano, Ariel en su salsa y todos los noticieros.

Algunas novedades que tendrá este Gran Hermano será la incorporación de nuevos cuartos a la casa como un jacuzzi, un fogón, una habitación secreta, una sala para realizar transmisiones de streaming y hasta un kiosco. Santiago del Moro en su ciclo radial adelantó algunas de las sorpresas con las que contarán, entre las que se incluyen nuevas reglas y dinámicas para condimentar una temporada que busca generar conversación en la televisión como en las redes.

Las primeras imágenes de la casa de Gran Hermano (Foto: Telefe)

Santiago del Moro contó cómo queda la programación de Telefe tras el desembarco de Gran Hermano

A través de El Club Del Moro, el conductor detalló cómo se acomodará la grilla de Telefe al arribo del programa que capitanea. “El lunes va una edición especial, el martes va el tramo final de Bake Off, y después el programa va a quedar solo pegado al noti de lunes a jueves como siempre. La noche de los Ex estará los viernes y después tendremos la gala de los domingos, pero el primero no porque termina Susana”, contó, sobre el último programa de la diva.

“Ella termina el 8 así que nuestra primera gala de nominación va a ser el lunes 9 y ya quedarán los domingos”, completó el conductor. “Van a entrar 24 participantes. Habrá juegos nuevos y va a haber un kiosco. Está bueno porque muchas cosas ellos las van a comprar en el super, pero otras del kiosco”, adelantó, sobre uno de los beneficios, que se podrá convertir en un punto de discordia entre los concursantes.

El fogón representa uno de los espacios donde los participantes debatirán y hablarán de sus vidas (Foto: Telefe)

“Por ejemplo, los puchos van a ser del kiosco. Así que ya van a ver de qué manera van a acceder para comprar otras cosas que quieran de ahí. Hay que ponerse de acuerdo porque al principio todo es lindo, pero después la comida empieza a escasear. Hay que administrar”, recordó, sobre cómo la compra de cigarrillos siempre genera discordia.

“En la primera temporada estaba Romina Uhrig y Alfa que administraban y en la temporada pasada, la segunda, estar en la cocina te exponía y expulsaba si cocinabas bien. Te combatía la casa porque es un lugar de poder. Es el que escucha, sirve, arma compras, lleva y trae. Es un lugar importante”, destacó.

El juego de living de jardín, un espacio que sirve para confesiones y conflictos en Gran Hermano (Telefe)

Cómo ver Gran Hermano en vivo las 24 horas

Los espectadores también tendrán múltiples opciones para seguir el programa en vivo. La transmisión estará disponible tanto por televisión como por plataformas de streaming, permitiendo a los fanáticos elegir la forma más conveniente de disfrutar del espectáculo.

Para aquellos que prefieren ver Gran Hermano a través de la televisión, el programa se emitirá en varios servicios de cable. Los usuarios de Flow podrán sintonizar el canal 10 en su versión digital y el 1001 en alta definición. Los suscriptores de Telecentro también encontrarán el programa en el canal 10 digital, mientras que los clientes de DirecTV tendrán acceso a través del canal 123 en digital y el 1123 en HD. En Uruguay, la transmisión en vivo estará disponible en Canal 10.

El jacuzzi es una de las novedades de la casa de Gran Hermano (Foto: Telefe)

Además de la emisión televisiva, Streams Telefe ofrecerá una cobertura extensa de más de ocho horas diarias en vivo a través de plataformas digitales como Twitch, YouTube y diversas redes sociales. Esta opción permitirá a los espectadores seguir de cerca las actividades de los participantes y disfrutar de contenido adicional que no se muestra en las galas.

Para aquellos interesados en una experiencia más inmersiva, DirecTV y su aplicación de streaming DGO proporcionarán acceso a una transmisión continua de 24 horas. Esta opción permitirá a los seguidores del programa observar las interacciones y actividades de los participantes durante todo el día, brindando una visión más completa de la vida dentro del reality show.