Mauro Icardi contra Wanda Nara: “Tenías una doble vida mientras yo cuidaba a nuestros hijos”

Mauro Icardi contra Wanda Nada: “Tenías una doble vida mientras yo cuidaba a nuestros hijos” (Innstagram, Telefe)

La polémica sigue estando servida en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Unas horas después de que la conductora de Bake Off Famosos dio una entrevista en el ciclo de Susana Giménez, en donde sacó a relucir detalles de su vínculo con su exmarido, en medio de denuncias cruzadas en la Justicia, el futbolista se comunicó con Pepe Ochoa, integrante de LAM, en donde realizó un descargo.

“¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas, que criticás, de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace 3 años? ¿Y aseveraste ser infiel hace 3 años? Vos lo afirmaste. ¿Te olvidás que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida?”, comenzó en un texto que le hizo llegar al integrante del ciclo de Ángel de Brito.

Luego el jugador del Galatasaray, que este lunes se sometió a una cirugía para reparar la rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, se metió en su polémica infidelidad con la China Suárez y las declaraciones que realizó la empresaria en el programa de la diva. “La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos, vos mismo lo contaste, a Susana incluso. ¿Le mentiste en ese entonces? No me extrañaría, pudiste elegir, yo te di la chance. Vos decidiste fingir demencia y seguir, nadie te obligó. ¿Qué te llevó a quedarte y tener doble vida? No lo sé”, lanzó.

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara tras la entrevista que le dio a Susana Giménez: "

La empresaria también había asegurado que su expareja “tiene portación de armas”. “Él es cazador, en Europa se usa serlo”, aseveró, en vivo. “Por eso cuando hice la denuncia me preguntaron si sabía maniobrar armas, y yo dije ‘tiene portación, tiene escopetas de caza’”, comentó. Sin embargo, Mauro salió a desmentirla.

“Nunca cacé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injurias y difamas, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos, no me interesás, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras”, continuó, enojado en el mensaje que le hizo llegar al panelista.

Hacia el final siguió poniendo en duda los dichos y el material que presentó su expareja. “Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión, no mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué hacés cuando la justicia ‘pericie’ pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con inteligencia artificial”, concluyó.

“¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticás de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace 3 años? ¿Y aseveraste ser infiel hace 3 años? Vos lo afirmaste", lanzó Mauro Icardi contra Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló este fin de semana más allá de los titulares mediáticos, alcanzando el ámbito judicial. Según un documento al que tuvo acceso Teleshow, el futbolista fue desalojado de su residencia en Santa Bárbara, en la madrugada del 30 de noviembre, por orden del Juzgado de Garantías N°2 de Tigre. Esta acción fue acompañada por una prohibición de acercamiento a Nara, tras una acusación de amenazas.

El equipo legal de Icardi, compuesto por Lara Piro, Elba Marcovecchio y Guadalupe Guerrero, presentó este lunes una denuncia contra la mediática por falsa denuncia y estafa procesal. Argumentan que Nara presentó información contradictoria ante diferentes jueces sobre su lugar de residencia, lo que consideran una maniobra para excluir a Icardi de su hogar.

El incidente que desencadenó la denuncia ocurrió cuando Icardi regresó a su casa en Santa Bárbara y encontró la puerta abierta, con Nara, su peluquero Kenny Palacios, su pareja L-Gante, una escribana y dos abogados presentes con la intención de desalojarlo. Icardi documentó el evento con fotos y videos, que ahora forman parte de las pruebas presentadas.