Las fotos del reencuentro de Pampita con su hija Anita y su novio Martín Pepa: su salida tras el almuerzo

Luego de un viaje de trabajo en Tailandia junto a otras famosas como Julieta Poggio, Zaira Nara, Stephanie Demner y Jimena Barón, Pampita regresó a Buenos Aires. En el mediodía del lunes compartió un almuerzo en el barrio porteño de Recoleta que significó un reencuentro con sus dos amores: su hija Anita, a quien pasó a buscar después del colegio, y a Martín Pepa, su pareja.

Teleshow captó el momento en el que la conductora salía del local gastronómico con su nena en brazos. Sonriente y de buen humor, vestida con un saco blanco, anteojos de sol y maquillaje natural, habló con la prensa mientras se subía a su camioneta bien acompañada por Ana. Junto a ellas estuvo el novio de la modelo, quien fue parte de la comida y disfrutó del encuentro.

El empresario, con un look de negro absoluto, tomó con tranquilidad las cámaras que se reunieron para captar el momento que muestra el vínculo que él tiene hoy con la figura de Los 8 escalones de los 3 millones y con la hija de su pareja.

Después del breve tiempo en el que prefirieron esconderse de la prensa, la influencer y su novio dejaron de ocultarse y siguen dando sólidos pasos en su vínculo, como el conocer a los hijos de cada uno. “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”, había asegurado Pampita en LAM sobre cómo encara siempre sus relaciones.

Hace pocos días Roberto García Moritán expresó su dolor sobre el romance que hoy vive su exmujer. “Tengo la cabeza en otra cosa porque todavía no sané lo que pasó con Caro”, expresó, en Socios del espectáculo. En ese momento le preguntaron al empresario si sentía que su expareja había “sanado muy rápido”, momento en el que se mostró cauto al aseverar que “cada uno tiene sus procesos”. “Es verdad que la realidad de ella es muy distinta a la mía. Ella no tiene espacio para el dolor, y yo con todo esto estoy madurando mucho, estoy aprendiendo”, sostuvo.

“Además, el amor de verdad, ese amor de arraigo y de raíz, sobre todo cuando hay familias involucradas, necesita sus tiempos. Para mí las cosas no son descartables”, lanzó, en una nota que dio en la calle al ciclo de eltrece.

En el paso que tuvo Pampita por el programa de Susana Giménez se abrió sobre cómo había nacido el amor con el polista. “Estoy conociendo a alguien”, confesó, al referirse a su incipiente relación con el empresario luego de su ruptura con el empresario gastronómico, el 20 de septiembre. En ese sentido, la modelo dijo que conoce al polista desde hace muchos años cuando vivía en La Pampa: “Toda su familia es de allá. Cuando nos conocimos no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención porque él estaba en pareja y yo también”.

Luego, contó que él la invitó al Teatro Colón y ahí comenzaron a salir. “Fue una cita con sus hermanos a quienes también conozco. La primera vez que salí, salió la foto. Ya estábamos en todos lados y no había pasado nada”, contó sobre aquellas primeras horas. “Me mandó flores durante muchos días”, sumó.

“Eso es lindo para curar tu corazón y tu alma”, intervino Susana, pero la modelo la corrigió. “Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, destacó.

“Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”, compartió, en eso momento sobre el cambio.

