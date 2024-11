Pampita dio detalles de su relación con Martín Pepa: “Soy siempre exclusiva”

Pampita habló de su relación con Martín Pepa

Carolina Pampita Ardohain se separó hace casi dos meses de Roberto García Moritán y a los pocos días se mostró con Martín Pepa, con quien está comenzando una relación y con quien se la vio a los besos en un reconocido restaurante de Costanera. Horas antes de viajar a Tailandia habló con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre este nuevo vínculo y de la relación que tiene con el padre de Ana.

Mientras caminaba por el aeropuerto, la conductora respondió a las preguntas de los cronistas enviados a Ezeiza. “Vas a viajar con Zaira Nara y su pareja es amigo de tu novio”, comenzó diciendo el enviado por Socios por Facundo Pieres, y la modelo respondió de manera afirmativa. Al no negar la existencia de esta relación, lo tomaron como una confirmación y no tardó en demostrar su malestar: “Están queriendo sacar titulares y me van a poner de mal humor porque yo no dije eso”.

Junto al movilero de El Trece se encontraba el de LAM (América TV) que le consultó acerca de la exclusividad en la pareja “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”. Como embajadora de una conocida marca de joyas viajó a Bangkok para conocer la fábrica y estará seis días fuera del país, por lo que quisieron saber si era la primera vez que pasaban tanto tiempo separados y, entre risas, contestó: “Él no vive acá, así que va y viene todo el tiempo”.

Como no podía ser de otra manera, le consultaron por las declaraciones de García Moritán, quien semanas atrás confesó que todavía está enamorado de la modelo y fue categórica a la hora de dar su versión: “Este tema ya está, ya le dimos un punto final, estamos divorciados. No vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó porque para mí ya está, es un tema re terminado”.

A dos meses de su separación, Pampita y Roberto García Moritán se reencontraron en un evento de Anita

Tan cerrado esta historia de amor que en una entrevista con Ángel de Brito con LAM. lo relató con lujo de detalles: “No hay manera de pegar los pedazos. Esto está destruido para siempre. Lo tengo claro desde el día 20. Me agarró en un momento de mi vida que no quiero esto para mí, estoy muy segura. Tal vez antes habría pensado distinto. En este momento de mi vida es algo que no quiero”, sentenció Carolina, dejando en claro que no está dispuesta a darle una segunda oportunidad al padre de su hija.

Sobre las razones de esta separación, aseguró: “La política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco. Vamos a ser familia siempre, con respeto y amor. Ya estoy divorciada, conociendo a otra persona”. A pesar de la separación mantienen un vínculo constante a causa de Anita y luego de anunciar su separación se los vio juntos por primera vez en el acto de fin de año de la pequeña.

“Mi estrella Ana García Moritán”. Con orgullo de padre, Roberto García Moritán eligió ese título para compartir una serie de publicaciones en sus redes sociales tras el evento escolar de su hija. En uno de los videos del evento que compartió el empresario, se observa a Pampita bailando tiernamente con su hija antes de que la pequeña saliera al escenario. La modelo, quien durante su invitación al programa de Susana Giménez, había dicho que con Moritán siempre iban a ser familia y que por eso se los iba a ver juntos: no defraudó con sus palabras, y el buen vínculo por la pequeña quedó plasmado en cada imagen.