Los famosos se enfrentaron al tenis en la despedida de Del Potro: cuál fue la pareja que se sacó chispas

Mica Viciconte y Fabián Cubero jugaron en la despedida de Juan Martín del Potro (Video: El último desafío, Telefe)

Antes de que Juan Martín del Potro viva un día inolvidable en un partido despedida ante Novak Djokovic, que marcará su retiro de las canchas en un evento organizado en el Parque Roca, Telefe tuvo un especial que llamó El último desafío con la conducción de Germán Paoloski y Sol Pérez. En la previa, para ir calentando el plato fuerte de la tarde, se presentaron figuras del espectáculo para hacer lo propio en la cancha. Con más entusiasmo y atrevimiento que virtuosismo, aunque con algunas sorpresas, se disputaron varios match singles de celebrities.

Los primeros en abrir el fuego fueron dos integrantes de Gran Hermano. Eliana Guercio, panelista de El Debate, se enfrentó a Licha Navarro, concursante de la última temporada y actual “susano” de la diva. “Eliana está hiperkinética”, destacó el conductor sobre la energía de la esposa de Chiquito Romero, quien terminó ganando el partido individual y no se privó de celebrarlo ante la multitud.

Después llegaron otros duelos inesperados de famosos. Galán eterno de numerosas telenovelas, Gabriel Corrado tuvo su momento frente a Nacho Castañares, otro ex GH que levanta suspiros en las redes. “Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que juego al tenis”, comentó el influencer que es parte de La noche de los ex. La experiencia terminó pesando y el actor se impuso en medio de un clima en el que no faltaron silbidos ante el espectáculo en varias de las parejas que jugaron.

Eliana Guercio, Natalie Pérez, Gabriel Corrado, Chatruc y más se enfrentaron en la despedida de Juan Martín del Potro (Video: Telefe)

Desde que arrancó en los medios en Combate, Mica Viciconte demostró que ama las competencias, sea en el Bailando o en MasterChef Celebrity, reality show que terminó ganando en su tercera temporada. La panelista de Ariel en su salsa tuvo su match single con nada más y nada menos que con Fabián Cubero. La pareja se sacó chispas. “Es una pareja muy competitiva. Yo pensé que iban a jugar dobles, juntos, pero no. Los enfrentaron. La veo mejor a Mica que a Fabián”, destacó el conductor de El noticiero de la gente.

“Es a cara de perro”, describió Paoloski como el exfutbolista y la influencer dejaron todo en la cancha, mientras Sol se preguntaba si esto podía generar algún roce marital. Al final, él terminó ganando y ella quiso continuar jugando más, pero le recordaron que era a un punto. “Muy buen nivel. Te felicito, Mica. Me gusta que la hinchada se lo reconozca”, comentó, sobre algunos aplausos que les dedicaron.

Los famosos que participaron en la previa de la despedida de Juan Martín del Potro (El último desafío, Telefe)

La previa continuó con otros partidos como el de Nancy Pazos y Nacho Girón, y el de La Tora Villar contra Cachete Sierra. “Yo estoy muy bien, pero acá veo que están con gafas, pantaloncito y parece como si hubiera venido a bailar”, lo apuró la exconcursante de GH al actor. “¿Esto no es la Bresh?”, bromeó él, por su parte. Mientras se daban otros partidos como los de Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza, con la tenista, Nadia Podoroska y el que mantuvieron el tenista, Juan Pablo Paz, con la influencer, Clara Gascón.

También hubo un partido doble. Natalie Pérez y Tomás Fonzi tuvieron como rivales en su match single a Matías Mayer y Pepe Chatruc, siendo estos últimos los que terminaron imponiéndose. “Hasta acá, llegamos. Bien para Natalie y Tomy, sigan por el lado de la actuación que la rompen. Fede y Chatruc, excelentes”, ironizó Germán, animando el momento.

El día histórico de Juan Martín del Potro tuvo la actuación especial de Abel Pintos. El cantante, solo con su guitarra, interpretó su hit “Motivos”, una canción especial que llenó de aún más emoción la despedida. Luego el deportista y el artista se dieron un abrazo, mientras Abel le entregaba como regalo la guitarra autografiada y con una dedicatoria para él.