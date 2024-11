Jimena Barón expuso el lado B de Pampita en Tailandia: “Te hace el contenido y después es un pionono”

Jimena Barón y Pampita fueron parte del viaje a Tailandia de una reconocida marca de joyas

Una semana atrás, Carolina “Pampita” Ardohain viajó a Tailandia para ser parte de una increíble experiencia junto a Jimena Barón, Zaira Nara, Juli Poggio y Stephanie Demner. En sus redes sociales mostró el glamour de esta nueva aventura, pero Jimena abrió la puerta al lado B de la vida de la conductora y permitió que sus seguidores conozcan una faceta diferente de Carolina.

La diferencia horaria, la apretada agenda que tiene para recorrer los diferentes templos y la gran cantidad de fiestas que organizó la reconocida marca de joyas hacen que el sueño sea algo escaso y se haya convertido en un lujo. Por esta razón, la modelo decidió aprovechar todas las oportunidades posibles para dormir, aunque sea una corta siesta, sin darle importancia al lugar.

Jimena Barón expuso el lado B del viaje de Pampita a Tailandia (Foto: Instagram)

Todo se dio luego de que las famosas asistieran a una fiesta en un yate. Cansada luego de una larga jornada, y aprovechando el día nublado, Pampita se acomodó en uno de los sillones de la embarcación. Para mayor comodidad, la conductora se tapó con una manta de color azul para dar rienda suelta a un sueño de belleza. En ese contexto, Barón fue la encargada de compartir las fotos de la peculiar situación. “Esta es Pampita”, escribió la cantante de “La Cobra” en sus historias de Instagram y luego compartió el posteo en su feed.

En esta misma línea, la cantante subió las capturas de pantalla del chat grupal y terminó de exponer a sus compañeras de viaje. “Juli tal vez esté sin vida”, comentó junto a un mensaje sin responder de la exparticipante de Gran Hermano. “Steph se hace un brushing diario de dos horas aprox”, bromeó junto a una foto de la influencer frente al espejo mientras su amiga y maquilladora le hacía el peinado para el día.

Jimena Barón compartió una imagen de Pampita durmiendo (Foto: Instagram)

En el caso de Nara, Barón subió un screenshot de una serie de preguntas que hizo en el chat y a modo de chiste, la actriz de Esperanza Mía escribió: “Zaira se está enterando que está en Tailandia en un evento”. Finalmente, llegó el turno de Ardohain: una foto de ella durmiendo a lo largo en la cama, totalmente tapada por el acolchado y en la oscuridad. “Pampita te hace el contenido y después es un pionono”.

Más adelante, posteó en sus historias un brazalete que recibió como obsequio y al que le puso entusiasmo: “¡Me encanta!”. El viaje continuó al día siguiente, cuando la troupe ya estaba repuesta y fue invitada al Green Elephant Sanctuary Park de Phuket. Conmovida por la historia que escuchó en el santuario animal, Barón escribió: “Estos elefantes eran explotados en el campo y algunos en circos llevando mucho peso. Los traen a vivir acá sueltos, con una vida linda y cuidada”.

Dueña de un estilo descontracturado, Barón utiliza las redes sociales para mostrar toda su originalidad y compartir su lado más genuino. Tal es así que días atrás se convirtió en tendencia en X a raíz de su contenido. “Yo no doy tanta bola, pero estando acá en Tailandia me avisaron que estoy TT hace unos días y entré a ver qué onda”, comienza el posteo de la cantante de “La Cobra”. Embargada por la emoción, aseguró que se siente feliz por ser reconocida por cosas lindas y no un escándalo: “Me alegra inmensamente que no sea por haberme mandado una cagada y que estén diciendo cosas tan lindas”.

“Algunos tal vez están descubriendo mi contenido y tal vez a mí misma y me da mucha felicidad porque le pongo mucho amor. Gracias”, cerró Jimena junto a un emoji de corazón. Rápidamente, esta publicación se llenó de mensajes de sus seguidores que halagaron su frescura a la hora de hacer contenido y destacaron la divertida dupla que hace con la exparticipante de Gran Hermano. Si bien es la primera vez que hace referencia a este tema, en ocasiones anteriores ya había agradecido a sus seis millones de followers por el apoyo.