La agitada vida amorosa de Lenny Kravitz: de romances mediáticos y glamorosos a la abstinencia sexual

A lo largo de su vida, el cantante estadounidense abrió su corazón a varias figuras que captaron la atención de la prensa y sus fanáticos (Reuters)

Esta semana, Lenny Kravitz volvió a Argentina como parte de su gira mundial Blue Electric Light. Con dos presentaciones en el Movistar Arena los días 27 y 29 de noviembre, el legendario cantante estadounidense no solo logró encender la emoción de sus fanáticos, sino que también despertó la atención de la prensa por los detalles de su itinerario en el país. En paralelo, su vida personal y su historial amoroso volvieron a captar miradas, recordando a las parejas que marcaron su vida y las decisiones que moldearon su filosofía actual.

Uno de los romances más importantes en la vida de Kravitz fue con la actriz Lisa Bonet, a quien conoció en la década de 1980. Su relación fue tan intensa como rápida: en 1987 contrajeron matrimonio y ese mismo año dieron la bienvenida a su única hija, Zoë, quien heredó el talento artístico de ambos y se consolidó como una destacada actriz y cantante. Aunque la pareja se separó en 1993, lograron construir una relación de amistad y respeto, convirtiéndose en un modelo de coparentalidad en el ámbito de Hollywood. Si bien su exesposa, conocida por interpretar a Denise en La hora de Bill Cosby, prefirió mantenerse al margen de los focos mediáticos, aunque sigue siendo una figura admirada en la industria, lo cierto es que tardó un tiempo en volver a apostar por el amor, siendo su relación con Jason Momoa uno de los más duraderos luego de conocerse en 2005, comenzar un noviazgo en 2014 y divorciarse oficialmente en 2024.

Tras divorciarse de Bonet, Kravitz adoptó un estilo de vida más libre, similar al de su padre, Sy Kravitz, y entabló un romance con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, conocida en la época como una de las grandes it girls europeas. Su relación se extendió durante cuatro años, aunque mantuvieron un perfil bajo. Al recordar esta etapa, Kravitz confesó a la prensa estadounidense: “Estaba locamente enamorado de ella. Era la mujer perfecta, pero llegó en el momento equivocado”. Sus palabras reflejaron la profundidad de los sentimientos que tuvo por Paradis, a pesar de que el vínculo no prosperó.

Fruto de su matrimonio, Lenny y Lisa dieron la bienvenida a su Zöe, la única hija del cantante (X)

A principios de los 2000, Kravitz vivió un romance mediático con la modelo brasileña Adriana Lima, quien entonces era una de las figuras más destacadas del mundo de la moda. Salieron juntos entre 2001 y 2003, siendo fotografiados en múltiples eventos, desde alfombras rojas hasta desfiles de moda. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de tensiones, ya que se rumoreaba que la hija del músico, que formó una rivalidad con la joven. Si bien no trascendió si se trató de la razón detrás de su ruptura, lo cierto es que no prosperó.

En 2003, tras el fin de su relación con Adriana, el corazón de Kravitz fue conquistado por la actriz australiana Nicole Kidman, quien en ese entonces estaba divorciada de Tom Cruise. Aunque la pareja mantuvo su relación en privado, años después Kidman confirmó los rumores sobre un compromiso. En una entrevista con The Edit, la actriz de Big Little Lies (HBO/MAX) declaró: “Conozco a Zoë porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Amo a Lenny, es una gran persona”. Asimismo, en otra conversación con Vanity Fair, ella dejó entrever que la ruptura fue de mutuo acuerdo debido a que ambos no estaban listos para dar el siguiente paso.

A poco tiempo de su divorcio, Lenny encontró el amor con Vanessa Paradis, la it girl francesa del momento (X)

Si bien se mantuvieron alejados de los medios, Lenny y Nicole protagonizaron un fugaz romance que casi termina en matrimonio (Charley Gallay/Getty Images for dcp/AFP)

En años recientes, Kravitz fue vinculado con la modelo brasileña Barbara Fialho, conocida por ser una de las “angelitas” de Victoria’s Secret. Su noviazgo comenzó en 2018, y aunque duró tan solo unos meses, se les vio juntos en varias ocasiones públicas, dejando entrever una fuerte conexión. No obstante, al igual que sus romances anteriores, este vínculo llegó a su fin sin mayores explicaciones.

En la actualidad, Kravitz decidió apartarse de las relaciones amorosas, al menos ante la vidriera pública, y optó por un estilo de vida marcado por el autocontrol. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el músico de 60 años reveló los motivos detrás de este cambio: “Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en la forma en que vivo”.

Aclamada por las pasarelas, la modelo Adriana Lima no solo captó la atención de las revistas sino también del músico (Vibe Magazine)

Barbara Fialho, conocida por ser una de las “angelitas” de Victoria’s Secret, fue una de las últimas conquistas del músico (Archivo Atlántida)

También reconoció que esta abstinencia sexual y emocional está motivada por el deseo de no repetir las conductas que lo marcaron de chico. Su padre engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel en The Jeffersons. Sobre este tema, el artista afirmó: “No quiero cometer los mismos errores que vi en mi casa. Esta es mi forma de protegerme y proteger a los demás” Sin embargo, con el tiempo, comprendió que ese comportamiento no le satisfacía y decidió tomar responsabilidad para despojarse de esa etiqueta de “mujeriego”.