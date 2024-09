El nieto de Cris Morena tuvo un emotivo gesto hacia su madre, tras su exitoso paso por los Martín Fierro

Durante el homenaje a Cris Morena, Valentín se robó todas las miradas por su parecido con Romina Yan (Foto/@valenyan_)

Tras causar furor en la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, y robarse todas las miradas al acompañar a su abuela, Cris Morena, durante la ceremonia; Valentín Giordano volvió a encender las redes sociales al publicar un guiño hacia su madre, Romina Yan. En tono de broma, el joven subió a sus redes sociales una foto dedicada a la actriz junto a una de las estatuillas.

“Mirá, mamá, gané un Martín Fierro”, escribió Giordano en una de sus stories. En la imagen, tomada minutos después de que APTRA homenajeara a Cris Morena por sus 30 años de trayectoria, el joven tomó la estatuilla del Martín Fierro y se sacó una divertida selfie. Tras su aparición en el evento, Valentín se robó todas las miradas por su parecido a su madre.

Valentín Yan recordó a su madre con una divertida foto (Foto/@valenyan_)

En ese momento, el joven estaba sentado a la derecha de la creadora de Casi Ángeles; pero, durante los primeros minutos del homenaje, decidió mantenerse al margen quedándose de pie en el fondo. Aun así, tras la insistencia de la productora, se paró a su lado, luciendo un traje sencillo de color negro, con una camisa de color blanco y sin corbata, creando un conjunto descontracturado y moderno. Los pocos segundos que estuvo frente a la cámara logró generar los suspiros generalizados en redes sociales, que no dudaron en alentar a la cazatalentos para que lo hiciera protagonizar una de sus telenovelas.

“Lo único que rescato de los Martín Fierro… Qué lindo es el nieto de Cris Morena”; “El nieto de Cris Morena me está sacando más suspiros, el verdadero hombre”; “Qué hermoso que es el nieto de Cris Morena, por favor”; “El ganador del Martín Fierro de Oro: el nieto de Cris Morena”; “Este tipo debería ser protagonista de alguna serie”; “No entiendo por qué tienen que elegir entre Colapinto y el nieto de Cris Morena cuando pueden fantasear con ambos juntos”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en X (antes conocido como Twitter).

Romina Yan fue madre de tres hijos: Azul, Franco y Valentín, de los cuales los dos primeros eligieron carreras artísticas (valenyan_)

Respecto a la elección de su profesión, Valentín había contado en sus redes sociales el apoyo que tuvo de su familia para alcanzar este objetivo: “Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, confesó en la publicación. En ese sentido, también comentó que su abuelo, Gustavo Yankelevich, le dio una gran ayuda para debutar con los karting: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar”.

Durante su infancia, Valentín mantuvo un perfil bajo respecto a las apariciones mediáticas, pero su reciente salida pública generó una oleada de comentarios en redes sociales, muchos admirando su elegancia y el recuerdo que evoca de Romina Yan. La viralidad de su foto en Instagram, con la frase dedicatoria a su madre, no tardó en generar innumerables comentarios positivos de seguidores y personas del medio.

Valentín Giordano debutó como piloto de automovilismo en el año 2023 (valenyan_)

Para Valentín, esta ocasión representó no solo un tributo a su madre y a su abuela, sino también un momento de conexión con el público y sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 40 mil seguidores, el joven comparte frecuentemente momentos de su vida, tanto en las pistas de automovilismo como en escenarios familiares y viajes con amigos. Es que justamente, al contrario de muchos miembros de su familia, el joven encontró su pasión en el automovilismo. Así fue como en el año 2023 tuvo su debut como piloto. Yan fue madre de tres hijos, Azul, Franco y Valentín. Los dos primeros eligieron seguir los pasos de la familia y tienen carreras dentro del ámbito artístico.