Valentín, el hijo del medio de Romina Yan, sorprendió al contar a qué se dedica: “Mi abuelo me bancó”

Los hijos de Romina Yan y Darío Giordano: Valentín, Azul y Franco (@azulgiordanoyan)

El legado que Romina Yan supo dejar no solo se basa en sus exitosas telenovelas, que dejaron huella en una generación, sino también en los tres hijos que tuvo con Darío Giordano: Franco, Valentín y Azul. El mayor y la menor eligieron seguir los pasos familiares y se desarrollan en el ambiente artístico; mientras que Valentín, el hijo del medio, tiene un perfil bajo y, hasta ahora, era una incógnita para el público que sigue desde hace años al clan conformado de la unión de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Por estos días, el joven, que ya tiene 21 años, contó a qué se dedica. “Algunas cosas no cambian”, señaló el segundo hijo de la actriz a través de una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde se lo ve de pequeño disfrutando de un auto de juguete. En esta plataforma, Valentín suele plasmar un sinfín de imágenes que dejan entrever sus pasiones, las cuales se distancian de los reflectores y estudios.

A poco tiempo de haber ingresado a la adultez, sabe lo que quiere y no duda en trabajar a pleno para alcanzarlo. Es así que el muchacho decidió seguir sus sueños y dedicarse a las carreras automovilísticas, donde se desempeña profesionalmente.

"Algunas cosas nunca cambian", escribió Valentín Yankelevich en su cuenta de Instagram junto a una foto de pequeño manejando un auto

“Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, confesó en la publicación.

En ese sentido, también comentó que su abuelo, Gustavo Yankelevich, le dio una gran ayuda para debutar con los karting: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar”, siguió.

“La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, completó Valentín dándole el reconocimiento al productor.

El posteo de Valentín en el que cuenta que se dedica de lleno a las carreras (Foto: Instagram valenyan_)

Además, señaló que su objetivo es poder trabajar en ese ámbito de manera profesional, por lo que se dedica a pleno a mejorar su desempeño. “Me lo tomo muy en serio, entreno mucho para esto y siempre voy a trabajar para ser campeón”, sentenció el segundo hijo de Romina.

Como si fuera poco, el joven logró contar la posibilidad de sumarse al equipo que lidera Marcelo Ambrogio, en el TC2000, lo cual le abrió las puertas a formarse en el rubro. En julio de 2023, cuando debutó oficialmente en esa categoría, el joven subió un reel y agradeció a su familia.

“Primero le quiero agradecer a mi abuelo que me banca desde el día uno y me levanta cada vez que tropiezo. Gracias por permitirme cumplir todos mis sueños Gustavito, ¡te amo! Gracias familia por acompañarme en cada locura y hacerme el aguante en la pista. Los amo”, escribió junto a un corazón rojo.

“Me hace muy feliz acompañarte. Verte comprometido con lo que más te gusta es una gran satisfacción para mí”, le respondió el empresario.

Romina Yan junto a sus tres hijos: Azul, Franco y Valentín

Si bien, tanto él como sus hermanos, mantienen y combinan un perfil bajo heredado de su padre y la mirada de su madre, lo cierto es que Franco y Azul se desenvuelven con soltura en el ámbito artístico. Pero el mayor de ellos es quien comparte más similitudes con la hija de Cris Morena. A diferencia del segundo retoño de la animadora infantil, su primogénito es músico, compositor y actor, además de desempeñarse como actor en películas como Rodrigo, El Potro, y la serie Photograph, donde encarnó el papel protagónico de la tira.

El segundo hijo de la actriz comparte similitudes físicas, pero se decidió por un camino profesional diferente (Instagram)

El mayor de ellos es quien recuerda con mayor detalle el día en que murió su progenitora. Aquel 28 de septiembre de 2010, cuando salía de una clase del gimnasio, la protagonista de Rincón de Luz sufrió un aneurisma, del cual no pudo recuperarse y dejó este mundo. “Recuerdo perfectamente el momento en que nos dijeron. Ese día no nos buscó ella en el colegio, sino una vecina”, expresó el artista, quien es uno de los más parecidos a Romina.

“Ella estaba mal, estaba toda mi familia en casa. Nos sentaron en el sillón y mi papá nos dijo: ‘Mamá, murió’. Eso fue muy fuerte, no se me borró más”, continuó el joven en una entrevista que dio para Telefe Noticias. Desde ese entonces, el muchacho aseguró que comparte un vínculo muy especial, ya que se siente acompañado por ella. “Sueño, encuentros, charlas, viene a decirme algo en particular si lo necesito”, aseguró el músico sobre su mamá.