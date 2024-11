La conmovedora interpretación de Luisa Albinoni en el Cantando 2024. “Es un homenaje al hijo que perdí”

La emoción de Luisa Albinoni al interpretar "Piensa en mí", popularizada por Valeria Lynch (Cantando 2024. América)

El martes por la noche, el Cantando 2024 (América) se colmó de emociones tras el turno de Luisa Albinoni de realizar su interpretación musical ante el jurado. La actriz, quien dejó todo en su performance en el estudio, se quebró al explicar que esa canción está dedicada a su primer hijo, quien murió al nacer, cuando ella tenía tan solo 19 años. A corazón abierto, la competidora no dudó en contar cómo la hacía sentir aquella marca en su vida pese al tiempo transcurrido.

Tras terminar su interpretación, Albinoni no pudo contener la emoción. La conductora del programa, Florencia Peña, al percibir su angustia, le preguntó: “¿Qué pasó, Luisa?”. Mientras ella la consolaba, la artista explicó con la voz quebrada: “Es un tema que nos une mucho a los tres, al grupo, y resolvimos hacerlo así. Cada uno con su historia, apegados a sus madres… yo, en mi caso, apegada al hijo que perdí, y es un poco un homenaje a él. Yo pensé que debía irme yo, y él debería haberse quedado hace muchos años”.

El tema en cuestión fue “Piensa en mí”, escrito por Paz Martínez y popularizado por Valeria Lynch. La actriz terminó su interpretación con lágrimas en los ojos, una emoción que la acompañó durante todo su discurso posterior. “Pero, Dios a veces sabe lo que hace y, al final del camino, estaba mi Verito. Perdón, te amo hija”, expresó. Peña, intentando reconfortarla, comentó: “La música, a veces, toca fibras que nos lleva a lugares muy profundos”.

A corazón abierto, Luisa Albinoni recordó la muerte de su hijo recién nacido (Video: Cantando 2024 - América)

Con lágrimas en los ojos, Albinoni expresó ante las cámaras: “Pasaron muchos años, él debería tener alrededor de 53. Y, bueno, era una madre muy joven y esas son pérdidas que no se superan. Se tarda mucho tiempo. Uno se pregunta por qué, tiene sus dudas, y yo siempre fui una mujer de mucha fe. Dios sabe por qué hace las cosas”.

Por otro lado, Luisa agradeció a sus compañeros de equipo, Mariano y Adrián, por su apoyo: “Hicimos nuestra catarsis y en los ensayos me ayudaron muchísimo para salir adelante y te aseguro que esto me sirve para seguir adelante”. El emotivo momento culminó con las palabras de la animadora, quien acotó: “Si uno no se deja atravesar por la vida, entonces no es un gran artista. Los grandes se dejan…”, sentenció, con el aval del camino recorrido.

No es la primera vez que Albinoni habla públicamente sobre la muerte de su hijo al nacer. En 2023, durante una entrevista en LAM (América), recordó aquel doloroso episodio. “Yo siempre quise ser mamá, de chica, sí. No sabía cómo iba a hacer, si los iba a tener, si los iba a adoptar. Yo tuve un hijo a los 19 años, que falleció, y ahora debería tener casi 52 o 53 años”.

Luisa Albinoni recordó cómo la afectó la muerte de su primer bebé y su camino por la adopción (Video: LAM - América)

En esa ocasión, la humorista detalló las circunstancias de la tragedia durante su juventud: “Fue una situación rara, en la Dictadura, yo después no lo vi, mi marido hizo todo, después ya no pude preguntar, ya no está, y siempre te queda la duda de si murió o dónde está”. Por su parte, el animador del ciclo, Ángel de Brito, le consultó: “¿Tuviste tu embarazo, el bebé nació, y te dijeron que había muerto una vez que nació?”. Ella explicó: “Sí. Era muy lógico, porque había tenido problemas en el embarazo, y después tuve en otros, por mi sangre, que es B negativa. Hubo que cambiarle al chiquito parte de la sangre, un despelote bárbaro”.

Tras la pérdida de su primogénito y dos embarazos más que no llegaron a término, Albinoni decidió adoptar a su hija, Verónica, a los 52 años. “Yo hice todo legal, porque tuve el fantasma de que a alguna mamá le dijeran que había muerto y ese bebé me lo habían dado a mí en adopción. Por eso sé de dónde viene mi hija y conozco su historia”, explicó en ese entonces.

En otro momento, recordó cómo llegó a la adopción de su hija: “A su familia no la conozco, porque la encontraron junto con sus hermanitos en estado de abandono, pero conozco la historia”. También reflexionó sobre los desafíos emocionales del proceso: “Cuando te dan la guarda de una criatura, pasás seis meses en stand by porque se vuelven a hacer todos los edictos y se llama a la familia. Vos temblás, porque ya tenés a tu hija en casa, pero sabés que puede haber un arrepentimiento y existe. Hay que darle esa posibilidad a la mamá”.