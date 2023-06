Luisa Albinoni y el doloroso recuerdo cuando a sus 19 años murió su hijo al nacer

Luisa Albinoni recordó la muerte de su hijo (Video: "LAM", América)

La actriz Luisa Albinoni estuvo presente en el estudio de LAM (América) y en una charla emotiva con Ángel de Brito y sus panelistas recordó el duro momento vivido tras la pérdida de un hijo, además de referirse al camino de la adopción que encaró y cómo lo hizo, siempre dentro del marco legal: “Por mi historia”.

“Yo siempre quise ser mamá, de chica, sí. No sabía cómo iba a hacer, si los iba a tener, si los iba a adoptar”, comenzó su relato Albinoni, quien acompaña también todas las mañanas a Pamela David en Desayuno Americano. Tras ello, comenzó a recordar el momento en que fue madre y perdió un hijo apenas nacido. “Yo tuve un hijo a los 19 años, que falleció, y ahora debería tener casi 52 o 53 años”, rememoró.

Hace poco más de dos años, en el mismo ciclo, había explicado: “Fue una situación rara, el nene nació, yo tenía 19 años. Fue en la Dictadura, yo después no lo vi, mi marido hizo todo, después ya no pude preguntar, ya no está, y siempre te queda la duda de si murió o dónde está”.

Sorprendido con lo que la invitada al piso estaba contando, Ángel de Brito preguntó en esa ocasión: “Tuviste tu embarazo, el bebé nació ¿y te dijeron que había muerto una vez que nació?”. Y ella respondió que sí: “Era muy lógico, porque había tenido problemas en el embarazo, y después tuve en otros, por mi sangre, que es B negativa. Hubo que cambiarle al chiquito parte de la sangre, un despelote bárbaro”.

Resaltó que siendo tan chica y en aquella época, había muy poca información: “A mí no me explicaron bien en ese momento y, cuando uno es tan joven, hay cosas a las que uno no le da bolilla y pensás que no son graves. Siempre tuve la duda, porque no tuve dónde ir. En esa época los conceptos eran otros”.

Luisa Albinoni recordó el duro camino de la adopción: "Tenía que viajar con mi carpeta por todas las provincias, visitando todos los juzgados y renovando todos los años. Fueron 9 años”.

En ese momento, su pareja, que era 25 años mayor, se encargó de todos los trámites y Luisa contó que en algún momento hasta llegó a dudar de él: “Se pensaba ‘No le demos más sufrimiento’, entonces el esposo se ocupaba y a mí me quedó ese vacío. Después perdí dos embarazos más, y por eso a los 52 años me resuelvo por la adopción. Y también por eso hice todo legal, porque tuve el fantasma de que a alguna mamá le dijeran que había muerto y ese bebé me lo habían dado a mí en adopción. Por eso sé de dónde viene mi hija y conozco su historia. A su familia no la conozco, porque la encontraron junto con sus hermanitos en estado de abandono, pero conozco la historia”.

“Hay distintos caminos para la adopción”, explicó en esta oportunidad, para luego expresar: “Es importante no asustarse con toda las cosas que se escuchan, yo por mi historia decidí hacer todo dentro del marco de la legalidad, y ojo que hay otros caminos que aunque parezcan raras, también son legales, con papeles, hay jueces de por medio, se otorgan. Por ejemplo, cuando a vos te dan la guarda de una criatura, vos pasás seis meses en stand by porque se vuelven a hacer todos los edictos y se vuelve a llamar a la familia, y vos temblás, porque ya tenés a tu hija en casa, pero sabés que puede haber un arrepentimiento y existe, hay que darle esa posibilidad a la mamá”.

Según detalló, al comenzar a los 52 años el camino de la adopción, y siendo monoparental, fue todo cuesta arriba: “En ese momento no había tantas mujeres solas y varones solos, y tampoco había un listado único de adopciones, así que tenía que viajar con mi carpeta por todas las provincias, visitando todos los juzgados y renovando todos los años. Fueron 9 años”.

