Jimena Barón usó un color prohibido en un desfile en Tailandia y causó furor en las redes: “Soy la oveja negra”

En medio de su viaje a Tailandia, Jimena Barón compartió los detalles de su error al asistir a un desfile (Video: Instagram)

Hace menos de una semana que Jimena Barón recibió la oferta de unirse a otras cuatro famosas en un viaje a Bangkok, Tailandia. Como embajadora de una conocida marca de joyería, la cantante no solo se sumergió de lleno en la cultura, sino también en el glamour local. En medio de su apretada agenda de actividades, fue invitada a participar de un desfile de modas, le erró al código de vestimenta y no dudó en compartirlo con sus fanáticos.

A través de sus historias de Instagram, Jimena grabó cómo fue su presencia en el evento donde se encontró con figuras con varias exparticipantes de Miss Universo. “Ah, tranqui mi mañana”, expresó, irónicamente, ante la cámara mientras lucía un blazer fucsia con detalles en pedrería plateada. En el siguiente clip, la artista logró captar los gritos del público al ver a una de las modelos pasar por la pasarela, que se encontraba fuera de escena. “Genial, tienen club de fans”, acotó con un gesto de sorpresa en su rostro.

Tras atestiguar el paso de algunas de las excompetidoras del certamen de belleza, Barón realizó una particular confesión. “Dato. Mi tono de rosa estaba prohibido”, explicó la intérprete de “La Tonta”, quien le sumó una captura de las tonalidades que no podían utilizarse y, además, mostró una serie de mensajes que pertenecían a una conversación de WhatsApp. Sin embargo, se lo tomó con humor y no dudó en restarle importancia ante sus seguidores: “Soy la oveja negra del desfile, todas de rosa tipo blanco y yo fucsia”.

Pese a que estaba prohibido el fucsia, Jimena decidió usarlo en el evento

“Acá, por salir a la pasarela”, escribió sobre una imagen que destacaba a un ovino en el centro. Entre nerviosa y emocionada, ella decidió subirse al escenario ni bien llegó su turno y lo dio todo para estar a la altura de las otras figuras del evento. Entre gritos y aplausos, Jimena dio sus pasos por la extensa pasarela de color negro y mostró su saco y largo pantalón que iba a juego con sus sandalias de tacón. Luego de esta vivencia, el humor volvió a ser su aliado y compartió una serie de memes. “Lo que vi cuando desfilé con el color prohibido”, escribió con un resaltado en blanco.

Con un toque de humor, Jimena se río de su error en el desfile de modas

Esta no fue la primera vez en que se equivocó en las indicaciones para ir vestida a un evento. Por ello, no dudó en compartir un acontecimiento que protagonizó años atrás. “Excelente momento para recordar cuando llegué con Momo al Vaticano, blancos como palomas, a conocer al Papa y el protocolo era solo color negro, estaba prohibido el blanco”, escribió junto a una imagen de aquel encuentro con el Sumo Pontífice en 2017.

Sin embargo, la compositora supo manejar su vestuario al largo de los últimos días, en especial debido a que recibió la oferta para viajar con tan solo un día de anticipación. Esto también fue subido por ella misma, quien dejó entrever su indignación al respecto. “Fuera de joda, resolví velozmente con trajecitos de mil colores, pantalones y camisas muy del mundo oversized que siempre te salvan pues no hay que probarse mucho”, comentó en ese entonces.

La artista recordó su visita al Vaticano y el color que eligió para presentarse ante el Papa Francisco (Instagram)

“Me llevo carteras carísimas y haré el esfuerzo de estar en tacos así estoy bella”, explicó ante sus fanáticos, quienes fueron testigos de cómo le llegó la oferta de reemplazar a Wanda Nara luego de que decidiera bajarse del proyecto debido a la operación programa de su hijo mayor, Valentino, a comienzos de esta semana.

Este viaje para la cantante se convirtió en un gran éxito, ya que desde que se conoció que reemplazaría a la empresaria se volvió tendencia en las redes sociales: comenzó a recibir el apoyo de cientos de internautas. Y esto le generó una profunda emoción y les dedicó unas palabras por medio de sus redes sociales.