El emotivo mensaje de Tato Young a menos de una semana de recibir el alta médica: “La deuda es para siempre”

El conductor de Radio Mitre expresó sus agradecimientos para todo el equipo médico y allegados que lo cuidaron (Instagram)

El periodista Gerardo Tato Young fue dado de alta el pasado jueves luego de dos meses de internación tras sufrir un aneurisma cerebral. El conductor de Radio Mitre, quien fue intervenido quirúrgicamente para estabilizar su salud, compartió un mensaje en la red social X, previamente conocida como Twitter, para expresar su profundo agradecimiento hacia los profesionales médicos, su familia y los seguidores que lo acompañaron en este difícil proceso.

“Ahora sí, tiempo de agradecer. Llevo una semana en mi casa, después de dos meses de internación, y la lista, ya verán, es larga. Un montón de gente se reunió para salvar una vida y ganarle a un aneurisma que parecía letal. Y la deuda es para siempre…”, comenzó el periodista en una serie de publicaciones cargadas de emoción.

En primer lugar, destacó la atención durante sus días en manos de los médicos: “Arranco por el sanatorio de la Trinidad de Palermo y su directora, Silvina Serra, siempre amable y simpática. A cargo de todo estuvo el genio de Pablo Comignani y su equipo, con Felipe Carbajal, Rubén Mesa, Nicolas Nihani, Luis Leme y Rodolfo Recalde. Sumo a Eduardo Baba y a Federico Minginetti y seguro que me olvido de otros, a los que ruego mis disculpas”.

El emotivo mensaje que realizó Tato a casi una semana de recibir el alta médica (X)

Sosteniendo el hilo de agradecimiento, continuó: “Todos ellos trabajaron a full en la terapia intensiva, dentro de mi cerebro y afuera. Cracks todos. Me están dejando entero y lo que salga mal será mi culpa. Jaja”. “Un párrafo aparte merece mi querido Ignacio Previgliano, neurólogo, sabelotodo y al que adopté como genio personal. Previ controló todo y todavía lo hace”, agregó el periodista, quien estuvo hasta hace unos días dentro de la clínica.

Young también dedicó palabras llenas de amor a su familia: “Y obviamente, a mi familia y amigos. Ellos fueron y son todavía la razón de todo. Lorena Maciel y nuestros hijitos Miranda, Camilo y Manuel; mi vieja Laura Burundarena; mis hermanos Jime, Pali, Santi y Fran, además de mis primos y mis amigos maravillosos”. Y, como broche de oro, completó: “Por último, a los compañeros de Radio Mitre y al amor de un montón de gente que sin saberlo estuvo muy presente, empezando por los oyentes y lectores de este cabrón que ahora la seguirá peleando desde afuera. Gracias totales”.

El mensaje del periodista generó una catarata de respuestas en X, donde sus seguidores celebraron el regreso a su hogar. “Grande Tato, tus oyentes nos alegramos por tu recuperación”; “¡Qué felicidad leerte! Qué alegría saber que estás en el camino a la recuperación”; “Felicidades y un fuerte abrazo a toda esa gente”; “La vida te brinda otra oportunidad”; “Dar gracias es uno de los mejores ejercicios para el alma”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios luego de que el presentador de Volviendo a Casa (Radio Mitre) realizara ese posteo.

El periodista había acompañado a su hijo a su viaje de egresados antes de sufrir un aneurisma cerebral (Instagram)

No es la primera vez que Tato se refiere a su estado de salud públicamente. Hace dos semanas, ya había compartido una publicación donde reflexionaba sobre el impacto de esta experiencia: “Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican solo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. La medicina me trajo de vuelta, pero no solo los médicos… también la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá, y mis hermanos, y mis familiares, y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y la voluntad de tantos, también la mía”.

Por otro lado, cabe mencionar que este hecho que puso en riesgo la vida del periodista ocurrió apenas unos días después de haber regresado de un viaje a Bariloche, donde acompañó a su hijo Manuel en su viaje de egresados. Según relató su colega María Isabel Sánchez al aire en la radio, Tato volvió del viaje con un cuadro gripal: “Vino con una gripe, sin voz los últimos días, pero esto no tiene nada que ver”, aclaró. Poco después, comenzaron los primeros síntomas del episodio cerebrovascular.