De Moria Casán a Flor Peña, las figuras del teatro celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2025

Los actores celebraron el inicio de una nueva temporada (Crédito: RS Fotos)

A tan solo unas semanas de dar inicio a una nueva temporada teatral en Mar del Plata, las figuras palpitaron el inicio del verano 2025. Con un evento que reunió a los elencos de obras como Mamma Mía!, Brujas, Quieto, Tom, Dick & Harry, La Jenny, entre otras, los artistas mostraron su emoción por la nueva etapa que atravesarán sus obras, espectáculos y shows.

Uno de los primeros grupos en llegar fue el elenco de Brujas, la obra que celebra más de 34 años. Después de numerosas temporadas en las que agotó sus localidades, el espectáculo ya se transformó en un ícono del espectáculo desde el año 1991. Así, Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau, Luisa Kuliok y María Leal palpitaron el inicio de su show en La Feliz.

Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau, Luisa Kuliok y María Leal (Crédito: RS Fotos)

Moria Casán celebró el lanzamiento de la temporada junto a su nieto (Crédito: RS Fotos)

Desde su mirada a sus gestos, la One no ocultaba su alegría. Así fue como, al ver a Marta González, ambas se fundieron en un fuerte abrazo que reflejó su relación. La actriz no fue sola sino que asistió al evento acompañada por su nieto Dante, de 10 años.

La diva lució un look llamativo y audaz compuesto por un top de cuero negro tipo corsé combinado con una blusa de malla negra semitransparente, lo que le daba un toque sofisticado y contemporáneo. En la parte inferior destacaba por sus pantalones blancos estampados con palabras en letras negras, que creaban un contraste visual interesante. Como complemento, la actriz llevaba unas sandalias blancas de plataforma alta, estilizando su figura. Su outfit se completaba con accesorios como un brazalete llamativo y su característico maquillaje vibrante que resaltaba sus labios y ojos.

La alegría de Flor Peña junto al elenco de Mamma Mía! (Crédito: RS Fotos)

Mauricio Dayub presentará El equilibrista en la ciudad de Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)

Del evento también participó Florencia Peña, quien se mostró feliz luego de que Mamma Mía! girara por ciudades de todo el país como Mendoza y Rosario. Esa misma alegría reflejaban las sonrisas del resto del elenco conformado por artistas como Malena Ratner, Alejandro Paker y Leo Bosio.

La protagonista del mega show musical destacó con un traje sastre de color claro que combinaba elegancia y modernidad. El conjunto constaba de un blazer con solapas satinadas y mangas ligeramente arremangadas, dejando entrever un bralette negro de encaje, que añadía un toque sensual al atuendo. Los pantalones de corte recto complementaban el conjunto, estilizando su figura.

Eugenio y Culini Weinbaum serán locales en su ciudad con la obra Dos piratas y un tesoro (Crédito: RS Fotos)

La conductora de Cantando 2024 completaba el look con un zapato cerrado en punta en el pie derecho, en un tono neutro que armoniza con el traje. En el izquierdo, Peña seguía utilizando la bota ortopédica que mostró semanas atrás luego de quebrarse el tobillo en sus vacaciones en México junto a su esposa.

Como representante de Tom, Dick & Harry, Mariano Martínez llegó junto a sus compañeros de elenco: Gabriela Sari, Jorge Noya y Mili Schauer. La obra dirigida por Nicolás Cabré llega por primera vez a Mar del Plata con la risa como su principal ingrediente. En ese marco, Ariel Tarico hizo gala de su humor y carisma y resaltó su ansias por presentarse junto a David Rotemberg en Sean de termos y mabeles.

Mariano Martínez mostró su expectativa por el inicio de la temporada teatral 2025 (Crédito: RS Fotos)

En el otro extremo estaban Eugenio y Culini Weinbaum, quienes serán locales en su ciudad con la obra Dos piratas y un tesoro. Fiel a su estilo descontracturado, los hermanos destacaron con sus llamativos rulos, felices de presentar un show que invita a viajar por los lugares más sorprendentes del mundo y vivir junto a ellos una aventura llena de desafíos en busca de un tesoro que promete cambiarles la suerte para siempre.

El look de Flor Peña en el lanzamiento de la temporada en Mar del Plata 2025 (Crédito: RS Fotos)

En este marco, el histórico productor teatral expresó su expectativa por el comienzo del verano, al cual tildó renombró como “temporada amigable”. Además, el empresario se refirió a los precios de las entradas: “Anunciamos hace un año los ‘Precios Amigables’, fórmula que funcionó increíblemente gracias a los artistas que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer. El éxito del último verano nos empuja a volver a impulsarlo”.

En este panorama también se destaca Mauricio Dayub. El ganador del premio Estrella de Mar de Oro en 2022 protagonizará dos obras en la temporada 2025. Por un lado, el actor desarrollará El equilibrista y por el otro El amataeur. Ambos unipersonales llevan cinco temporadas en cartel.