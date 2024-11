Susana Giménez y su increíble paseo en una valija móvil: “Esto es lo máximo”

Susana Giménez y un particular regalo

Susana Giménez desató una nueva ola de comentarios en las redes sociales con un video que mezcla ingenio, estilo y el toque inconfundible de una diva. Esta vez, no fue su programa ni un viaje a lo exótico lo que capturó la atención de sus seguidores, sino un curioso regalo: una valija móvil que, como ella misma lo mostró en su cuenta de Instagram, se convirtió en su nuevo objeto de devoción.

En las imágenes, grabadas en los pasillos de los estudios desde los que se emite su programa, la presentadora se desplazó con destreza y diversión sobre el artefacto, mientras comentaba con entusiasmo: “¡Moría por tener uno!”. Vestida en un llamativo conjunto de Versace, no solo se limitó a mostrar el obsequio, sino que lo transformó en un espectáculo. “Esto es lo máximo. ¡Es el mejor regalo que me pudieron hacer!”, exclamó frente a la cámara, con esa chispa que supo mantener intacta a lo largo de su carrera. Y añadió, entre risas, una revelación: “Yo quería ir a China a comprarla y resulta que está acá en Argentina”.

El video no tardó en viralizarse, en parte por el carácter desopilante de la escena. Durante su recorrido en la valija motorizada, Susana improvisó una interpretación de “Don”, el icónico tema del grupo Miranda!, mientras recibía saludos y aplausos de quienes se cruzaban con ella. “Ahora, aunque me den la gate 455, voy feliz”, comentó, al aludir con humor a los largos trayectos en los aeropuertos que ahora promete encarar con una sonrisa.

Los comentarios en Instagram no se hicieron esperar. Adriana Salgueiro fue una de las primeras en manifestar su admiración con un efusivo “¡Espectacular! Te adoro”. Por su parte, Juliana Gattas, cantante de Miranda!, no ocultó su emoción al escribir: “Susana, te amo”. A estos mensajes se sumaron las reacciones de cientos de seguidores que no pudieron resistir la tentación de comentar con ingenio: “Imagínate hablar mal de Susana y que ella esté cantando la guitarra de Lolo motorizada con un outfit de Versace”; “A los 80 quiero llegar así”; o incluso “Imagínate estar en una oficina y pasa Susana Giménez andando en una valija”.

Esta anécdota no solo reafirma el magnetismo de la diva, sino que también refleja su capacidad para convertir los momentos cotidianos en episodios únicos. ¿Quién más podría transformar un paseo por los pasillos de un canal en un evento digno de tendencia? Susana, siempre fiel a su estilo, sigue demostrando que el tiempo no hace más que consolidar su lugar en el corazón del público. Y, por supuesto, en las redes sociales.

Susana Giménez apuntó contra Marina Calabró: "Habla al pedo"

Pero al margen del amor que le brinda su público, no queda exenta de las polémicas en lo que respecta a sus colegas delos medios, como lo ocurrido en su último programa, cuando apuntó contra Marina Calabró durante la visita de Yanina Latorre a su clásico living. En charla con la angelita, la diva deslizó su malestar con la periodista e insinuó que no la había respetado. “Calabró me amaba a mí, me amaba como compañera”, afirmó la conductora en referencia al recordado Juan Carlos, con quien compartió pantalla en clásicos como Me sobra un marido.

¿A vos no te respetó Marina? Porque con Mirtha también tuvo quilombo”, indagó Latorre, invirtiendo los roles y enfocando el asunto nuevamente en la politóloga. “Sí, porque habla al pe...”, respondió instintivamente Su, llevándose su mano a la boca como para frenar el exabrupto, pero ya era demasiado tarde y el tema empezaba a escalar en el ambiente del espectáculo.

En este panorama, en LAM (América) fueron a buscar la palabra de la actual pareja del periodista Rolando Barbano. “¿Le dijiste que no a Susana?”, le planteó el notero del programa que conduce Ángel de Brito. “Nos había invitado para ayer, justo. ¡Menos mal, menos mal! Porque imaginate... Tal vez se hubiera privado, o no. No sé. Angelada, diría Moria. Angelada que dije que no”, comenzó respondiendo la periodista. “Me parece que se quedó con alguna cosa que dije no sé si en Infama, en Intrusos, en Confrontados o en los nueve años de columna con Jorge Lanata. No tengo idea a qué se refiere puntualmente. Pero qué sé yo, bueno... ¡Todos hablamos al pedo en algún momento!”, agregó sonriente.