Flor Vigna presentó a su novio Lauta y quedó descolocada ante una consulta de Susana Giménez

Flor Vigna quedó anonadada ante la particular consulta que recibió al presentarle su novio a la conductora (Video: Susana Giménez - Telefe)

Cada domingo, Susana Giménez agasaja a su audiencia con figuras que comparten risas y anécdotas a su programa. En esta oportunidad, en su juego “Mi pareja puede”, la conductora invitó a Florencia Vigna y a su flamante novio, Lauta, a quien presentó en sus redes días atrás. Emocionados, la dupla de artistas acaparó la atención dentro de la emisión, pero de una manera completamente inesperada gracias a una consulta de la conductora.

Flor sacó a relucir su carisma al ingresar junto a su pareja. Con un look total-white, la compositora entró a las corridas y no dudó en lanzarse ante la animadora. “¡Tanto tiempo!”, le comentó la artista a la presentadora, quien no dudó en tomarla de las manos ni bien puso un pie en el estudio. Por su parte, Susana se refirió a su apariencia: “Estás con el pelo más oscuro y largo”. Acto seguido, su invitada le afirmó: “Sí, estoy morocha”,

Rápidamente, la apariencia de la intérprete de “Bonita” quedó en un segundo plano y la diva de los teléfonos se enfocó en el muchacho a su lado, quien estaba con un vestuario más informal y completamente de negro. Con un tono pícaro, Vigna le comentó: “¿Viste qué bonito es?”. Sin dar vueltas, Giménez le contestó con un particular comentario: “Sí, ¿es nuevo?”. Si bien esto descolocó a la cantante, intentó que no se notara ante las cámaras. “Sí, estamos hace poquito, pero es más lindo por dentro. Me encanta”, expresó, con orgullo, dejando completamente enternecidos a los televidentes.

Flor y su novio supieron demostrar su amor ante las cámaras a poco tiempo de confirmar su relación (Instagram)

La conductora no pasó dicho comentario por alto, por lo que atinó a decir: “Ay, mi amor, seguro se van a besar todo el tiempo”. Entre risas, Flor le explicó: “No, le dije que no podía por el labial”. Luego de que su novia hiciera alusión a sus labios pintados de rojo, el músico sacó a relucir su lado romántico. “Me estuve aguantando todo el tiempo”, expresó Lauta, quien acercó brevemente su rostro al de su pareja y, acto seguido, se rieron a la par.

Tras dejar atrás el particular comentario de la anfitriona, el desafío con las otras duplas, el Turco García con Mariela Prieto y Mauro Szeta con Clarissa Antonini, comenzó. Mientras que las mujeres se sentaron en una mesa de póker junto a Giménez, los hombres se mantuvieron detrás de un vidrio a la espera de la consigna. En esta ocasión tuvieron que demostrar su rapidez a la hora de descorchar una botella de vino para ganarse el gran premio de la velada. No fue para nada sencillo, ya que tuvo que medir su desempeño contra el exfutbolista, pero el apoyo que recibió el intérprete de “Mujeriego” le fue suficiente para aquella noche. “¡Sí, amor, sí!”, decía, a los gritos, su novia mientras veía cómo participaba de la competencia.

Emocionados por la victoria, la pareja de cantantes se fundió en un fuerte abrazo y se besaron ante las cámaras (Susana Giménez - Telefe)

Para la fortuna de la dupla, el desafío fue ganado por Lauta, quien logró sacar con mayor rapidez el corcho que el exdeportista. Completamente emocionados, no dudaron en fundirse en un fuerte abrazo y compartir un breve beso en plena emisión. Luego se dirigieron hasta la mesa con los otros competidores para conocer cuál era su premio: una estadía en un lujoso complejo en la costa de Riviera Maya, México. Si bien para ellos significó una gran alegría, esto no impidió que los presentes se sintieran decepcionados al no obtener la recompensa.

En un intento de sumarle un poco de humor al segmento, Susana dejó de lado la victoria de los flamantes novios y se dirigió a los perdedores. “Chicas, son divinas todas y sus maridos las aman, que es lo importante”, expresó, en un intento de brindarles fuerzas ante el resultado del juego.