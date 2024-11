A 11 años de la muerte de Ricardo Fort, el recuerdo de Gabriel Rydz, su ex pareja: “Tenía muchos sueños por cumplir”

Gabriel Rydz recuerda a Ricardo Fort

Gabriel Rydz fue su llave a la libertad. El empresario, hoy dedicado a los bienes raíces en Miami y Buenos Aires, llevaba ya un tiempo radicado en los Estados Unidos cuando conoció a Ricardo Fort. Y lo convenció de irse a vivir con él a Los Ángeles para empezar una vida nueva. Corría el año 1988 y El Comandante tenía apenas 20 años por lo que, para las leyes de la época, todavía era menor de edad. Así que primero tuvo que persuadir a su madre, Marta Campa, de que le firmara el permiso correspondiente y convenciera a su marido, Carlos Fort, para que hiciera lo mismo. A la vista de todos, el de ellos no iba a ser más que un amor de juventud. Sin embargo, luego la relación se trasformó en una amistad inquebrantable. Y solo la muerte del chocolatero, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, hace exactamente once años, los pudo separar.

—¿Qué se le viene a la cabeza con cada nuevo aniversario de la partida de Ricardo?

—Son sentimientos diferentes a medida que pasan los años… Pero el que predomina es la bronca. Bronca porque se fue temprano, bronca porque no pudo disfrutar de los logros que iba obteniendo, bronca porque se terminó una historia que me hubiese gustado se prolongara hasta la vejez de ambos.

Gabriel y Ricardo en su juventud durante una salida con amigas (Fotos: Gentileza de Gabriel Rydz)

—¿Cómo comenzó el vínculo entre ustedes y cómo pasó de una relación sentimental a una amistad?

—Éramos adolescentes. Y atrevidos en el sentido literal, porque nos “atrevimos” en una época compleja donde el tema de derechos en cuando a igualdad de género no era moneda común y corriente. Convivir con Ricardo más de un año y medio no fue sencillo dado que ambos teníamos caracteres fuertes y dominantes. No conozco mucho acerca del horóscopo, pero dicen que la relación entre dos escorpianos es fuerte y te aseguro que lo fue en todos los aspectos: desde el amor hasta llegar a momentos de repulsión… Pero siempre, y digo siempre, hasta el día que partió, estuvimos fuertemente unidos por la lealtad, la confidencialidad y el cariño profundo que nos tuvimos durante casi 25 años. De una u otra forma, estuvimos siempre y constantemente conectados.

El Comandante y el empresario fueron pareja durante un año y medio antes de ser amigos

—¿Qué representó usted en la vida de Ricardo? ¿Y él en la suya?

—Comienzo con lo que represento Ricardo en mi vida… Representó a alguien muy especial, alguien que dejó una huella indeleble. Aunque ya no está físicamente conmigo, su esencia sigue presente en cada rincón de mi ser. Cada momento compartido, cada palabra de aliento, cada sonrisa que me regaló, ahora se convierten en tesoros que guardo con mucho cariño. Fue mucho más que un ser querido: fue una fuente de sabiduría, de amor incondicional, de fortaleza. Siempre supimos que ambos podíamos contar con el apoyo mutuo, con su comprensión, con su presencia. Y también me enseñó cosas que van más allá de las palabras. Fue un ejemplo de resiliencia, de generosidad, de bondad. Su vida fue una prueba de que el amor y la bondad pueden transformar todo lo que tocan. Cada acción suya, por pequeña que fuera, dejaba una marca fuerte. Ricardo dejó un legado en mí y estimo que en mucha gente. En cada decisión que tomo, está su influencia. Sé que no se ha ido, porque vive en mi corazón, en mis recuerdos, en todo lo que compartimos. Con respecto a lo que yo pude haber representado en su vida, no creo que sea yo quien deba decirlo y él, lamentablemente, ya no está en este plano.

Con el paso del tiempo, Ricardo y Gabriel fueron consolidando su vínculo

—¿Cree que logró cumplir su objetivo: ser famoso y trascender?

—Su vida fue un fiel testimonio de perseverancia, pasión y logros. Ricardo no solo alcanzó su objetivo, sino que lo hizo de una manera que inspiró a millones de personas. Su legado, más allá de su fama, radica en la manera en que transformó sus sueños en realidad y, con ellos, cambió la vida de muchos. Desde el momento en que comenzó a luchar por lo que quería, su fuerte determinación fue inquebrantable. No fue solo su talento lo que lo llevó a la fama, sino su arduo trabajo, su pasión incansable y su capacidad para superar obstáculos que parecían insuperables. A lo largo de su carrera, nos mostró que la grandeza no se alcanza solo con habilidades excepcionales, sino con un corazón dispuesto a seguir adelante, incluso cuando las adversidades parecen interminables. Lo que más admiré de él es que nunca perdió de vista su propósito. No solo buscaba el éxito por sí mismo, sino que entendió que su plataforma, su influencia, su visibilidad, podían ser herramientas para dejar un impacto positivo en mucha gente. A través de su trabajo, su arte, su mensaje o sus acciones, logró lo que muchos sueñan: cumplir su propósito y, al hacerlo, dejar una huella imborrable al punto de trascender generaciones y transformarse en un mito. Gracias a Ricardo, personalmente, puedo entender qué significado tiene ser verdaderamente grande, porque me demostró que el éxito no es solo el final de un camino, sino el impacto que dejamos a lo largo de él.

Rydz y Fort junto a Gustavo Martínez en Miami

—¿Cuál piensa usted que es la asignatura que le quedó pendiente?-

—Creo que varias. Se fue muy joven y tenía muchos sueños por cumplir. Ricardo fue alguien que, a lo largo de su vida, no solo fue un referente, sino un verdadero vanguardista en muchos aspectos. Fue una de esas almas excepcionales que no se conformaron con seguir el camino marcado, sino que decidieron construir su propio sendero, desafiar las normas y, con su visión, abrir puertas a nuevas posibilidades. En su vida, se adelantó a su tiempo, innovando en áreas que parecían ajenas a los cambios que estaban por venir. Su capacidad para ver lo que otros no veían, para adelantarse a las tendencias, para cuestionar lo establecido y proponer algo nuevo, lo convirtió en un pionero en muchos sentidos. Lo que más me impresionaba de él, era su valentía para actuar según sus ideas, aun cuando esas ideas eran revolucionarias o poco entendidas en su tiempo. Sabía que el cambio no se da sin sacrificios, pero su convicción era más fuerte que cualquier obstáculo. Su capacidad para desafiar lo convencional inspiró a muchos a seguir sus pasos, a pensar por sí mismos, a no conformarse con el status quo. Siempre voy a estar agradecido con Ricardo por ser un pionero, por enseñarme que el cambio comienza en aquellos que se atreven a soñar sin fronteras y a luchar por lo que creen.

El empresario junto a Martita y Felipe Fort, los hijos de Ricardo

—Usted lo acompañó hasta último momento, ¿le hizo algún pedido en relación con sus hijos, Martita y Felipe?

—Ningún pedido específico. Sí manifestó preocupación con respecto al futuro de los chicos porque era consciente de su estado de salud. Él depositó su confianza en Gustavo Martínez, quien lamentablemente también ha dejado este plano.