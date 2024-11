El esperado festejo de Guillermo Francella al día siguiente de la victoria de Racing contra Cruzeiro: “Hermosa mañana”

Nació una estrella: cómo Wanda Nara se convirtió en la reina indiscutida del reality show

Al frente de formatos internacionales como Love is Blind, Bake Off y MasterChef, mientras navega las aguas de la polémica con su ex Mauro Icardi y su actual pareja L-Gante, la conductora es obra y artífice de su vida en clave de telerrealidad