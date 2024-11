La mamá de L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y aclaró si quiso evitarla en un evento

Días atrás Wanda Nara vivió uno de los capítulos más impactantes en su conflicto con Mauro Icardi al retirarse de un evento entre angustia y lágrimas. Inmediatamente, la imagen recorrió las redes, generando todo tipo de especulaciones. Una de ellas tenía a la madre de L-Gante como protagonista e indicaba que Claudia Valenzuela habría evitado cruzarse con la conductora, lo que evidenciaría una mala relación con la pareja de su hijo.

Según los rumores, la madre del joven habría estado descontenta con el romance de su hijo, razón por la cual no compartió ni un solo momento del evento junto a ella. “Hubo un momento tenso con la madre de L-Gante en el evento de ayer. Claudia llegó, estaba en un lugar y, cuando vio que Wanda se acercaba, se corrió porque no la quería saludar. En ningún momento cruzaron las miradas ni intentaron saludarse. Todos se acercaban a Wanda menos ella”, comentó uno de los panelistas de Intrusos (América) al desarrollar el tema en el programa conducido por Flor de la V.

Las lágrimas de Wanda Nara luego de su escándalo con Mauro Icardi

Con este panorama, Teleshow se contactó con Claudia Valenzuela. “Al día siguiente miré en las redes el tema, googleé que la mamá de L-Gante no se quiere encontrar con Wanda. Entonces llamé a la productora del evento, que estuvo conmigo esa noche y me buscó en la puerta y le pregunté: “¿Cuando yo llegué no me dijiste que Wanda ya se había ido?”. “Sí, se había ido”, me dicen. “Ah, porque están diciendo esto”, les respondí”, comentó Claudia.

Acto seguido, la madre del referente de la cumbia 420 reflexionó sobre cómo se habría generado el rumor: “Yo pensaba que quizás como me llevaban rápido ella estaba y no la vi. Pero después la productora me dijo: “No, ella llegó, se sacó unas fotos y después se fue”. Ella fue testigo, estuvo conmigo en el vip, pero todo podía pasar”.

Días atrás, Claudia Valenzuela había compartido imágenes de un momento íntimo de su familia: el cumpleaños del hermano de L-Gante, Yamil. “Cumple de mi hijo Yamil, ¡hermoso día en familia!”, escribió Claudia junto a una serie de imágenes. En estas, el agasajado aparecía en el centro, sentado frente a una torta blanca decorada con frutas y dos velas, rodeado por su madre y Elián, quienes lo acompañaron en el festejo.

El cantante y su mamá posaron junto a Yamil, el mayor de los hermanos y fruto de una relación previa

En otra postal, el cantante posó sonriente junto al hombre de 40 años, mostrándose relajado y cercano, mientras que en otra, su mamá colocaba afectuosamente sus manos sobre los hombros de su hijo. También resaltaron otras fotos que compartió Valenzuela, ya que ellos no fueron los únicos que presenciaron el festejo. Entre los invitados también estuvieron los hijos de Yamil, su pareja, e incluso sus otros hermanos.

El posteo en Instagram se llenó de mensajes de admiradores que celebraron la escena familiar. “Hermosa familia. Se merecen lo mejor”; “Gran persona Yamilito”; “Qué lindo, muchas felicidades para ustedes”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron por parte de sus seguidores. Además, cosechó más de 2400 ‘me gusta’ a menos de un día de publicarlo en su cuenta personal.

La celebración también permitió conocer más sobre la historia familiar del intérprete de cumbia 420. En una entrevista previa con Infobae, Claudia compartió detalles sobre Yamil, su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Nidal Kazaz, un médico de origen libanés. Tras perder en la guerra a su novio, Claudia conoció a Nidal mientras trabajaba en Líbano, donde se hicieron buenos amigos y, más tarde, surgió el amor entre ambos. Luego de consolidar su relación, ambos vivieron en Rumania, antes de establecerse en Argentina. “Nos casamos en el juzgado, no con una ceremonia religiosa, y después nos vinimos a Argentina, donde nos casamos nuevamente para que él pudiera obtener la ciudadanía”, relató a este medio meses atrás.