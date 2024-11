Cómo sigue la salud de Gladys La Bomba Tucumana tras ser internada de urgencia por atragantarse con un tenedor

La salud de Gladys La Bomba Tucumana

En la vibrante y colorida atmósfera del Cantando 2024, un accidente inesperado detuvo el ritmo festivo para sumir a todos en un estado de preocupación. Durante la grabación del programa transmitido por América, Gladys la Bomba Tucumana, ícono indiscutible de la música tropical, sufrió un incidente que no solo marcó la jornada, sino que puso en vilo a sus seguidores y compañeros de trabajo.

Todo comenzó con algo tan cotidiano como una comida. En uno de los descansos entre tomas, el pasado jueves, Gladys disfrutaba de una ensalada que, sin saberlo, le traería un susto difícil de olvidar. “Pinché un tomate cherry y, sin querer, me tragué una punta de un tenedor de plástico que es súper filoso y puntiagudo”, relató la cantante con visible angustia en sus redes sociales. El simple acto de comer terminó con una carrera urgente al Sanatorio Güemes, donde fue sometida a una endoscopía para localizar y extraer el fragmento del utensilio.

La noticia del accidente se propagó rápidamente. Tyago Griffo, hijo de la artista y también figura destacada del espectáculo, se encargó de calmar a los fanáticos en la última emisión del programa, en la noche del miércoles: “Hoy le pudieron hacer la endoscopía, anestesiar, y todo eso a lo que ella le tiene un poquito de miedo”. Es que luego de haber sido operada de urgencia el pasado jueves, este miércoles se le debió realizar una nueva intervención debido a complicaciones y malestares.

Sin embargo, cuando logró hablar con su madre, sus palabras dejaron entrever el impacto emocional que atravesaba. “Estoy todavía dopada, Lloré muchísimo porque me tuvieron que dormir y tengo mucho miedo. Tengo miedo a todo, Encima estoy recién despertando”, expresó Gladys, con la voz quebrada.

“Te amo mucho hijito, gracias por acompañarme”, continuó la cantante entre lágrimas, quien no perdió la oportunidad de decirle que “cantá bonito para mí, mi amor, cantá bonito, hijito”.

La oriunda de Tucumán compartió detalles desgarradores sobre su experiencia a través de su cuenta de Instagram luego de la primera intervención. Con una pulsera de hospital aún en su muñeca, relató el terror que sintió al ser anestesiada para el procedimiento médico. “La pasé muy mal y me asusté un montón”, admitió. Pese a su valentía frente a los escenarios, el accidente expuso su vulnerabilidad.

La cantante aprovechó la oportunidad para advertir a su público: “Quiero recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores”. Su mensaje resonó como un eco de precaución para todos aquellos que enfrentan la rutina acelerada y descuidan pequeños detalles que podrían tornarse peligrosos.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes, donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, detalló sobre lo vivido esa jornada.

Gladys La bomba tucumana preocupó a sus seguidores tras lo ocurrido en los últimos días

A raíz de la noticia, Teleshow se comunicó con Luciano Ojeda, pareja de la cantante, quien relató con más detalles lo que le pasó a la artista. “Estaba en videollamada conmigo mientras comía algo en el corte y se le partió un diente del tenedor, no se dio cuenta y se lo tragó. Le empezó a doler mucho la garganta hasta que vomitó y como ella sentía que no se lo podía sacar tuvo que ir al sanatorio”, aseguró.

El incidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves, pero gracias a la rápida intervención médica, Gladys pudo regresar a casa con la tranquilidad de haber superado el susto. No obstante, las secuelas emocionales del evento quedaron plasmadas en su voz y en las lágrimas que derramó al hablar de lo sucedido.

Respecto de cómo continuaron los hechos, aclaró: “Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré. No quería dormirme”. Así, La Bomba Tucumana dejó en claro que finalmente enfrentó el miedo con la misma intensidad con la que canta sus clásicos de cumbia.