Gladys la Bomba Tucumana se atragantó con un tenedor y tuvo que ir de urgencia al hospital: “Lo pasé muy mal”

La Bomba Tucumana contó lo que le ocurrió en sus redes sociales y Teleshow se comunicó con su pareja y su hijo (Instagram)

Este jueves Gladys la Bomba Tucumana utilizó sus redes sociales para confirmarle a sus fanáticos un accidente que sufrió mientras comía. Según contó, la artista se encontraba en las grabaciones del Cantando 2024 donde se desarrolla como jurado del VAR y debió ser trasladada al Sanatorio Güemes.

“Bueno, miren, yo tengo acá una pulsera porque vengo del Sanatorio Güemes de la guardia. Hoy tuve un accidente y hago esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal y me asusté un montón“, comenzó diciendo la cantante y siguió: “Vengo a recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores. Yo hoy estaba en el canal grabando un programa del Cantando y pinché un tomatito cherry de una ensalada que nos dan para comer en los cortes y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo de un tenedor que es súper filoso y puntiagudo”.

Más adelante, la artista continuó: “Tengan cuidado cuando utilicen esas cosas, que ahora me doy cuenta que son muy peligrosas. Quiero agradecer al Sanatorio Güemes que me atendieron muy bien, me hicieron un estudio para ver si lo tenía acá (se señaló la garganta) porque yo sentía el dolor bien fuerte y de hecho lo sigo sintiendo. Me van a hacer una endoscopía y la verdad que intenté bancármelo lo más que pude“, sostuvo.

La artista se encontraba en las grabaciones del programa de América cuando sufrió el accidente

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes (Fernández) que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo también estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, siguió. “Bueno, para redondear, tengan mucho cuidado cuando utilicen este tipo de utensilios de plástico, los quiero mucho”, cerró con preocupación.

A raíz de la noticia, Teleshow se comunicó con Luciano Ojeda, pareja de la cantante, quien relató con más detalles lo que le pasó a la artista. “Acá estamos, ya está más tranquila. Estaba en videollamada conmigo mientras comía algo en el corte y se le partió un diente del tenedor y no se dio cuenta que se lo tragó. Le empezó a doler mucho la garganta hasta que vomitó y como ella sentía que no se lo podía sacar tuvo que ir al sanatorio”, aseguró.

“Allá le hicieron tomografía, endoscopía pero no le encontraron nada. Así que se supone que, en teoría, o lo puede expulsar más adelante cuando vaya al baño o en una de esas cuando vomitó ya lo pudo despedir”, concluyó.

Gladys La bomba tucumana trabaja actualmente en el Cantando 2024 como jurado en el VAR

A su vez, este medio también habló con Tyago Griffo, hijo de la cantante, quien dio su visión de lo que le ocurrió a su madre. “Fue un susto gracias a Dios, nada más. Se tragó un pedazo de plástico de un tenedor, se asustó mucho. Tiene una molestia todavía en la garganta pero creemos que se lo tragó. Los médicos la vieron y dicen que no tiene nada”, concluyó el cantante.

Por último, en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, debatieron el tema. “Lo que sucedió hoy en la grabación del Cantando es que La Bomba Tucumana se atoró con un tenedor y va a tener que ser operada. Estaba comiendo y sucedió esto”, comenzó diciendo el panelista Fefe Bongiorno al aire del ciclo de América, aunque, según palabras de la artista y de sus familiares, no la van a intervenir quirúrgicamente.

Al escuchar sus declaraciones, las angelitas se mostraron sorprendidas por la noticia. En tanto el conductor del ciclo profundizó: “Me cuentan que estaba comiendo con cubiertos de plástico, se rompió el tenedor y se tragó uno de los dientes del mismo”. En tanto, Yanina Latorre comentó: “Ay no te lo puedo creer, pobres. Qué dolor”.