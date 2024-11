Los 8 Escalones: Guido Kaczka anunció que se sumarán premios al certamen

Guido Kaczka dio a conocer que se sumarán premios al certamen (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Desde hace años que Guido Kaczka emociona a los televidentes ante la expectativa de ver a los participantes llevarse premios millonarios en Los 8 Escalones (El Trece). Entre los más esperados siempre fueron el departamento por estrenar, un auto 0KM y una cochera, que varios de los concursantes lograron poseer en las últimas emisiones. Pero, para hacer un poco más interesante el certamen, el conductor dio a conocer una serie de beneficios que podrán alcanzar quienes avancen a lo largo del certamen.

Durante una reciente transmisión, Kaczka interrumpió el habitual recorrido por el estudio para dar una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Desde el tercer escalón, anunció: “¡Se suman premios!”. Con entusiasmo, explicó que, además los beneficios que se llevaban los ganadores del certamen, los competidores podrían ganar premios adicionales en cada ronda. Los artículos incluían una televisión, un parlante, un reloj, un colchón sommier y hasta una caja de herramientas, según se pudo observar en las pantallas led ubicada a sus espaldas.

Tras realizar una breve presentación del jurado, entre los que se encontraba como invitada especial la periodista Mercedes Ninci, el animador volvió a referirse al cambio del formato. “En los escalones se agregan premios al carrito que tiene cada uno. Y, si ganan, se llevan lo que le sumaron y van a la final por el departamento”, detalló el presentador, mientras las cámaras lo enfocaban una vez más.

Guido le adelantó a los concursantes que podrían sumar premios a sus carritos

La inclusión de estos objetos adicionales transformó el ambiente en el estudio. No solo les dio una oportunidad de evitar irse con las manos vacías, sino que también pudieron agregarle valor al carrito de compras que hizo alusión Guido. Además, con esto se multiplicaría la cantidad de ganadores, siendo uno de los últimos José Bedmar, quien se ganó el inmueble por estrenar en octubre pasado. En ese entonces, el geólogo de 41 años, protagonizó uno de los momentos más conmovedores del ciclo al llevarse la victoria y obtener el departamento, uno de los premios más esperados del formato. Al recibir el simbólico cheque, tanto él como su madre, María, se emocionaron profundamente. “¡Sos propietario, hijo! ¡Sos propietario!”, exclamó ella entre lágrimas, mientras él permanecía incrédulo en su lugar debido al inesperado resultado en el desafío final.

En una entrevista posterior con Teleshow, Bedmar expresó: “Nunca me lo esperé. Es un sueño cumplido. Estoy agradecidísimo, alquilo desde hace 15 años cuando me fui de lo de mis viejos”. El flamante propietario vivía en el barrio Santa Rita, de la ciudad de Buenos Aires, donde alquilaba desde hacía años. Fue su abuela, seguidora del programa, quien lo incentivó a que tomara el riesgo. “Vos sos bueno para estas cosas, siempre acertás las preguntas”, le decía durante sus visitas. Aunque al principio dudó, temiendo no desempeñarse igual de bien bajo las luces y cámaras del estudio, decidió intentarlo tras insistencias familiares.

José Bedmar fue uno de los afortunados en llevarse un departamento en la competencia (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

La inscripción al certamen se dio entre dudas y expectativas, en especial debido a la gran presión por responder correctamente. “Es fácil desde casa, pero en el estudio, con las luces, las cámaras, todo cambia”, reflexionó Bredman a este medio. Sin embargo, esa decisión terminó transformando su vida de manera inesperada. “Días más tarde, allí estaba, sosteniendo un cheque con el que nunca había soñado”, recordó, ya que la posibilidad de ganar un departamento, un auto o incluso premios adicionales representó mucho más allá de lo material y modificó para siempre tanto su vida como la de sus seres queridos. En ese marco, el competidor mencionó que esperaba recibir su nuevo hogar pronto, aunque todavía no lo había visitado. “Esta semana o la que sigue yo supongo que me escribirán porque como el programa se transmitió recién el martes, y siendo que era una semana corta, lo dejaron para la que viene”, expresó, esperanzado, por la recompensa de su esfuerzo.