La mamá de Roberto García Moritán criticó a Susana Giménez y fue irónica con Pampita: “El tiempo me dio la razón”

La mamá de Roberto Garcia Moritan arremetió contra Susana Gimenez (Video: América TV/A la Tarde)

Pampita y Roberto García Moritán anunciaron su separación en septiembre pasado y desde ese momento toda la atención se posó en las razones detrás de la ruptura. En su reciente diálogo con Susana Giménez, la modelo aprovechó para abordar aspectos de su vida personal, dejando entrever detalles desconocidos que llevaron al fin del matrimonio después de cinco años. Luego de las declaraciones de Carolina, Lucila Fernández Llanos, la mamá del exministro de Desarrollo Económico de CABA salió con los tapones de punta a responderle en una entrevista con A la Tarde (América TV).

El momento que generó mayor repercusión durante la entrevista, que se televisó el domingo por la noche en la pantalla de Telefe, llegó cuando Susana se refirió a García Moritán con un término despectivo llamándolo “estúpido”, y Pampita la frenó pidiéndole respeto para el padre de su hija. Si bien la conductora lo dijo en un contexto que pretendía ser divertido, resultó ser viral en las redes y los internautas de inmediato lo volvieron tendencia. Esto desató la furia de Fernández Llanos, que decidió no guardarse sus opiniones en una entrevista con el programa que conduce Karina Mazzocco y comenzó de manera letal: “Yo no sé si esa mujer se quiso hacer la graciosa, (fue) patética, la verdad que una maleducada”.

“Entrevistó a alguien sin estudiar un poquito el tema, a pesar de que tenía preguntas escritas, preguntó cualquier cosa. Está rara Susana”, lanzó sin miramientos, defendiendo a su hijo del calificativo de la icónica conductora. Respecto a la mención de “estúpido”, señaló: cerca de este insulto dijo: “No lo conoce, una ídola Caro que lo defendió”. Cabe recordar que durante su mano a mano con Giménez, la modelo aseguró que no era la prioridad del economista, y cuando a Lucila le consultaron sobre esto aclaró: “Dije que el tiempo me iba a dar la razón, no tengo nada que decir”.

La mamá de Roberto García Moritán contó como está su hijo (Video: América TV/A la Tarde)

Oliver Quiroz, el cronista enviado por A la Tarde, continuó con sus preguntas, pero por un momento la mujer eligió el silencio. Ante la negativa de hablar de la separación, el periodista la consultó por el estado emocional del economista: “Está bien, pasándola como puede, está mucho con sus hijos, son su pasión. Fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota”. Esta no es la primera vez que Lucila habla con los medios, sino que un mes atrás dio una serie de fuertes declaraciones en contra de la madre de su nieta y al aire de América confesó que Roberto se enojó y le prometió que no iba a volver a hablar de la situación.

Si bien prometió no dar declaraciones, no se pudo contener cuando le preguntaron acerca de la flamante relación de Pampita con Martín Pepa y dejó ver su sorpresa por la rapidez y se despachó con una filosa frase: “Es su tema. Me sorprendió bastante, es un poco rápido, estaba tan hecha pelota hace tan poquito, qué poder de superación. Se lo habrá pedido a la Virgen”, ironizó.

Un rato antes, García Moritán dio una entrevista con Intrusos (América TV) y dio su opinión respecto a la entrevista: “No la puede ver, pero vi algo en las redes. Es muy difícil decirte si tengo una opinión”. A pesar de esto, no tuvo reparos en dar su parecer: “Yo creo que a Susana solamente le interesaba una cosa y no la aprovechó a Caro que tiene millones de cosas para dar”.

A la pregunta del cronista sobre los dichos de la diva de los teléfonos sobre su persona, respondió: “Susana hace lo que quiere, es una diva, ella está por encima de todo, pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien y le dijo que no correspondía. Ella es así, defiende mucho a su familia”.