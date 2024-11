Las novedades que se vienen en Gran Hermano: sala de streaming y una habitación secreta en la nueva temporada

Lo que se viene en la casa de Gran Hermano (Video: América TV/Team Ubfal)

El fenómeno de Gran Hermano está a punto de regresar a la televisión argentina y la expectativa en torno al reality más emblemático de Telefe sigue creciendo. Con el inicio de una nueva temporada programada para los primeros días de diciembre, miles de personas comenzaron a participar en el proceso de selección para convertirse en los próximos concursantes de esta temporada. Gastón Trezeguet, uno de los icónicos participantes del reality, habló en el programa de Laura Ubfal acerca de todo lo que se viene en esta nueva edición.

Cabe recordar que el canal de las pelotas desplegó una serie de estrategias para mantener la atención del público y captar a nuevos seguidores, entre las que destaca un confesionario móvil que recorre diferentes puntos de Argentina y también de Uruguay. Esta iniciativa, inédita en la historia del programa en el país, permite que los fanáticos experimenten de cerca el espíritu de Gran Hermano, creando un puente entre el show y la audiencia que busca darle un toque personal y accesible al proceso de selección.

La conductora del ciclo de América fue la encargada de revelar algunos detalles de lo que se espera en esta nueva edición: “Va a haber una habitación secreta esta vez. La idea es que tenga varios usos, entre ellos poder aislar participantes sin tener que ir al SUM”. Y agregó que se vienen cambios en los juegos que se llevan a cabo para pelear el liderazgo en la casa o ganar el dinero para las compras semanales.

Al escuchar esto, Gastón contó que habrá un espacio especial para que los participantes realicen transmisiones: “Me tiene muy entusiasmado porque va a estar la sala de streaming, pero no sabemos si es para que los chicos que están adentro de la casa hagan streaming o para hacer un streaming con alguien que pueda entrar. Todavía no se sabe, lo que sí se sabe es que va a haber un lugar especial”. No hay que olvidar que durante la temporada anterior los participantes armaron un programa de radio improvisado.

Gastón no solo fue parte de la experiencia del reality, sino que cuando se reestrenó en la pantalla chica asumió el rol de panelista de El Debate donde opinaba y analizaba las estrategias de los participantes encerrados en la casa más famosa. Con una nueva edición en puerta dio algunos detalles de lo que espera encontrar: “A mí lo que me tiene entusiasmado es la intriga de qué van a poner ahora. El primero fue tan diferente a la segunda edición de la era de Del Moro. Quiero ver con cómo nos van a sorprender”.

“Ya no es un tema que alguien diga me gusta tal o cual cosa, es algo bueno que ya no sea noticia ni tapa de revista como fue en el mío hace veintipico de años atrás. Por eso es más difícil y me llama la atención con qué van a venir”, afirmó sobre cómo el acento hoy en el casting no está puesto en la sexualidad de los concursantes.

Marina Calabró será parte del panel de Gran Hermano

Gran Hermano está en plena preparación para su nueva edición, y Santiago del Moro volverá a ser el conductor que orquestará a la casa más famosa del país. Sin embargo, el panel de analistas sufrirá algunos cambios. Marina Calabró se incorpora como novedad en el equipo, junto a Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato. En una entrevista con Teleshow, la periodista compartió su entusiasmo el proyecto y habló de su proceso para encontrar su lugar en el programa.

“Estoy con mucha expectativa”, comentó Marina al respecto. “También estoy empezando a sentir la presión de un formato que es enorme, que es un gran éxito y del que ya se empieza a hablar otra vez. Es como si fuera una cuenta regresiva, por lo que estoy pensando cómo delinear algo que aporte”. Aunque todavía no tuvo reuniones con la producción del ciclo ni detalles sobre el casting, Calabró está evaluando su enfoque. “Quiero hacer un aporte, encontrar un matiz que sea distinto al de Laura, al de Ceferino, al de Sol, al de Gastón y al del resto del equipo”, afirmó.