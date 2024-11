Callejero Fino habló de su salida de Bake Off Famosos: “No voy a poder estar más”

Callejero Fino contó por qué dejó Bake Off Famosos

En el corazón de Bake Off Famosos, donde el dulce arte de la pastelería se cruza con el desafío de la televisión, la ausencia de Callejero Fino dejó un vacío difícil de llenar. El cantante de RKT, cuyo carisma y frescura lo habían convertido en una figura destacada del reality, anunció su retiro definitivo del programa. Una decisión que, según él mismo explicó, fue motivada por compromisos laborales y su intensa agenda musical.

“Como todos ya saben, no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos y por cuestiones laborales no voy a poder estar más”, expresó el artista a través de sus redes sociales, al dejar en claro que su partida era inevitable. Sin embargo, su despedida no fue un simple adiós. Apodado cariñosamente como “Pastelero Fino” por sus compañeros y el público, aprovechó para agradecer a quienes compartieron esta experiencia con él.

Fue entonces que el intérprete destacó: “Quiero agradecerles de todo corazón a todos mis compañeros, agradecer a toda la gente del piso, agradecerle a toda la gente del canal, agradecerle a la gente de Telefe que me trataron excelente. La verdad que la pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más. Les mando un fuerte abrazo a todos”, dijo, dirigiéndose tanto al equipo de producción como a sus seguidores.

Antes de su anuncio, Callejero Fino faltó a Bake Off Famosos y quedó en la cuerda floja

Aunque el anuncio de su salida definitiva se dio recientemente, las señales de su despedida ya habían comenzado semanas atrás. A finales de octubre, el cantante se ausentó por primera vez del programa debido a un cuadro febril. Fue entonces cuando Wanda Nara, conductora del reality, ingresó a la carpa junto al jurado compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana, notando que faltaba alguien.

“Qué poquitos que son. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se lo cargaron a Calle?”, preguntó la anfitriona, con el humor que la caracteriza. Tras unos momentos de incertidumbre, aclaró: “Está enfermo. Está con unas líneas de fiebre y preferimos que se quede descansando en su casa”. Las reacciones fueron diversas: Damián De Santo, siempre ocurrente, comentó en tono burlón: “Por un par de líneas de fiebre, dejate de joder”.

Más tarde, otra de las participantes, Vero Lozano, se sumó al tono irónico al compartir su experiencia personal: “Es entendible, somos seres humanos, pero quiero contarle a la gente que volví a la televisión después de haber parido a mi hija, 22 días. Mucho Callejero, mucho Callejero, y claro, fino”.

Wanda Nara comunicó que Callejero Fino decidió dejar Bake Off Famosos por motivos laborales

Sin embargo, el segundo faltazo del cantante, sucedido días después, terminó siendo el presagio de su adiós definitivo. Wanda, en esa ocasión, dejó en suspenso el futuro del artista dentro del reality: “Lo seguimos esperando y allá está su isla. Veremos si viene y lo que decide después el jurado”. Pero el regreso nunca llegó.

El miércoles por la noche, la jornada comenzó con un aire distinto. La ausencia de Callejero Fino era evidente, y el anuncio oficial no tardó en llegar. Al cierre del programa, Wanda confirmó lo que muchos ya sospechaban: “Les quiero comunicar que hoy no habrá eliminado porque Callejero Fino decidió abandonar la competencia por motivos laborales”.

Las reacciones de los participantes reflejaron tanto sorpresa como gratitud hacia el joven cantante. Cande Molfese, una de las competidoras que se encontraba al borde de la eliminación junto a Mariano Iúdica, expresó emocionada: “Una vez más Calle nos salvó. Cuántas veces nos ayudó y hoy hace que me quede en la carpa”.

A lo largo del programa, Callejero Fino logró conquistar al público y a sus compañeros (Créditos: Gentileza Prensa Telefe)

El cariño hacia el ahora exparticipante no solo quedó plasmado en los agradecimientos de sus compañeros. El jurado también tuvo palabras de reconocimiento para el artista. Christophe Krywonis, conocido por su rigor y exigencia, destacó el esfuerzo y la evolución del cantante en la pastelería: “De Calle solo quiero decir que fue un gran aprendiz. Dejó su impronta. Todo se puede en la vida. Tiene todo mi apoyo para hacer pastelería conmigo o cocinar. Si me ves, Calle, te estoy esperando”.

Wanda Nara, por su parte, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro: “Por supuesto, la carpa está abierta para cuando él quiera venir. Seguramente algún día se haga un hueco en su atareada agenda laboral y nos venga a visitar. Fue un gran participante y lo vamos a extrañar”.

Vero Lozano, una de las voces más sentidas en el reality, resumió el impacto de su salida con sinceridad: “Nos dejó a todos sorprendidos. No tuvimos la posibilidad de despedirnos y que él nos dijera eso. Pero también entendemos que si es un gran momento para él en la música, que es lo que a él le gusta, debemos respetarlo. Lo vamos a extrañar mucho y lo queremos”.