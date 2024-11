Tucu López habló de las polémicas declaraciones de Sabrina Rojas y Griselda Siciliani: “De cuernos ajenos no tengo idea”

Tucu López habló de su relación con Sabrina Rojas en medio del escándalo (Video: DGO/Las Lorenzas)

El Tucu López estuvo dos años en pareja con Sabrina Rojas, quien en los últimos días estuvo en boca de todos por sus dichos contra Luciano Castro y Griselda Siciliani. En Las Lorenzas, el ciclo de streaming encabezado por Dani La Chepi en el canal Dgo, el actor abordó el candente conflicto entre su expareja y Siciliani, señalada en más de una ocasión como la presunta causa de la ruptura entre Rojas y Luciano Castro.

La Chepi no tuvo reparos en hacerle preguntas sobre este tema y López aclaró: “Es mi ex más reciente, no me incomoda hablar de esto. Me separé hace un año”. Al escuchar esto, Daniela no tuvo reparos en traer a la mesa las acusaciones de Sabrina contra el padre de sus dos hijos y la polémica por la fotografía en la que lució una remera vieja que no se tardó en señalar que era de Castro. Ante esto, López respondió: “No creo haberme olvidado nada”, comentó sobre su convivencia con Rojas, recordando que su relación finalizó en buenos términos y que él dejó Buenos Aires tras la ruptura.

“Yo tuve una relación espectacular con Esperanza y Fausto, estuvimos juntos dos años y de cuernos ajenos no tengo ni la menor idea. En ese momento Lucho estaba con Florencia (Vigna)“, aclaró rápidamente luego de que le consultaran acerca de la polémica por terceros en discordia. En esta misma línea habló de cómo era su relación con Castro: “No salimos nunca juntos. La relación estuvo supermega archi buena hasta que dejó de estar buena”.

“No tengo nada de Sabrina. Tengo hermoso recuerdo de esa relación, amo a Espi y a Fausto. Son espectaculares. A los nenes los llevaba al médico, al colegio, al torneo de fútbol, a los cumpleañitos… Todo con un amor espectacular y no me arrepiento absolutamente de nada. Fue algo hermoso en mi vida“, sumó y lanzó un filoso comentario en contra del actor: ”El padre no estaba, que sé yo“.

Con la intención de terminar la historia en una nota positiva reveló una desconocida anécdota de cuando la relación ya había llegado a su fin: “Nos separamos, yo me fui de Buenos Aires a Tucumán, pasé por Córdoba y paré en lo de Sabrina estando separados. Con ella está todo bien. Dormí en el sillón. Lo que más me gustó de todo el vínculo fue la relación con sus hijos“.

Las duras declaraciones de Sabrina Rojas contra Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”

En el programa Pasó en América, Sabrina Rojas prendió el ventilador sobre su relación con Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani. Su respuesta llegó unas horas después de que el actor pareció contestarle a su exesposa, elogiando a la protagonista de Envidiosa con una postal en Brasil, por un llamativo posteo que realizó vistiendo una musculosa suya. La conductora redobló la apuesta.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje”, fue unas de sus frases más punzantes contra la actriz y el galán, con quienes son padres de Esperanza y Fausto. “Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, señaló.

En el mismo ciclo también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y su carácter cíclico, sembrando más dudas sobre el tipo de vínculo que mantiene con Luciano. “Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, lanzó.

En cuanto a la exposición mediática y las razones por las que muchas críticas hacia ella aseguran que no puede dejar de hablar de su expareja, fue más allá: “No suelto porque no me sueltan”, disparó. “Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera exploto una bomba”, señaló, sugerente.