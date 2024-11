Griselda Siciliani cruzó a Sabrina Rojas por su acusación: “Me molesta”

Griselda Siciliani cruzó a Sabrina Rojas por su acusación

El pasado lunes Sabrina Rojas sorprendió al aire de Pasó en América (América), el programa que conduce junto a Augusto Tartu Tartúfoli al insinuar que, durante su segundo embarazo Luciano Castro, su pareja de aquel entonces, mantenía intercambios de mensajes con Griselda Siciliani, quien hoy está de novia con el actor.

Todo se dio cuando Rojas dijo que así como al principio aceptó la relación del padre de sus hijos con Flor Vigna, “Griselda nunca iba a ser bienvenida... Y es porque tengo una historia previa”. Ante la sorpresa de su compañero en la conducción, aclaró al respecto. “Yo con mi exmarido ya sané. Ya me la agarré con él. Tengo otros intereses de por qué continuar en buena armonía…”, dijo la conductora, quien durante sus años con el actor tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto.

“Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mandaba mensaje, mensaje, mensaje. Entonces, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí… ya eso no lo sé”, dijo finalmente Rojas y dejó entrever que hubo una infidelidad cuando ella estaba esperando a uno de sus hijos con el actor. “Pero viste que en la vida todo vuelve: un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, agregó sin filtro.

Luego de esto, en A la tarde (América) fueron a buscar la palabra de Siciliani para que opine sobre los fuertes dichos de la conductora, especialmente si se sentía incómoda con respecto a que se hable sobre ella con esas palabras. “Sí, me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso. Yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema”, dijo la actriz ante la consulta.

Griselda Siciliani

“Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”, dijo luego, sin querer dar precisiones ni responder demasiado a lo que haya dicho Sabrina Rojas. Al respecto sobre si le afecta que hablen estas cosas sobre ella, contestó: “No me moviliza, no me genera ningún conflicto interno”.

“Yo estoy bien, estoy contenta, estoy pasando un momento muy hermoso, de trabajo, de la vida, mi familia, mi hija”, cerró Siciliani en el diálogo con el movilero del programa que conduce Karina Mazzocco.

La historia entre Sabrina Rojas y Luciano Castro comenzó en 2010, cuando coincidieron en la obra de teatro Valientes, una adaptación de la exitosa novela que él protagonizaba por El Trece junto a Gonzalo Heredia y Mariano Martínez. En aquel entonces, Sabrina estaba en pareja con un joven llamado Juan Pablo, mientras que las especulaciones sobre un posible romance con Castro circulaban en la prensa de espectáculos. Finalmente, la pareja hizo pública su relación, dando inicio a una etapa que estuvo marcada tanto por el amor como por las crisis.

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”

En 2013, Sabrina y Luciano consolidaron su relación con el nacimiento de su primera hija, Esperanza, y en 2015 dieron la bienvenida a Fausto, su segundo hijo. Según el relato de Sabrina de este lunes en el ciclo que conduce por América TV, en aquel entonces Griselda y Luciano ya se hablaban. La familia de Rojas y Castro parecía sólida y alejada de los escándalos, pero en 2018 una crisis hizo tambalear su estabilidad. Sabrina reconoció en aquel momento que había un “desgaste muy fuerte” en la relación. Sin embargo, decidieron luchar por mantener a la familia unida.

La prueba más dura llegó en 2019, cuando unas fotos íntimas de Luciano Castro enviadas a otra mujer durante una breve separación se filtraron en las redes, generando un escándalo mediático que afectó profundamente a la pareja. A pesar del esfuerzo por superar este momento, en 2021 la relación de once años llegó a su fin.

Las recientes acusaciones de Sabrina Rojas revivieron un capítulo previo en la vida de Luciano Castro y Griselda Siciliani. Este vínculo se remonta a 2007, cuando ella trabajaba en la novela infantojuvenil Patito Feo (El Trece) y él protagonizaba Lalola (América) junto a Carla Peterson, amiga cercana de Griselda. Aunque en ese momento mantuvieron la historia en secreto, en 2017 la actriz confesó en una entrevista con Susana Giménez: “Fue un romance, tampoco éramos novios”, dijo, minimizando la situación.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, juntos (RS Fotos)

Sin embargo, a pesar de ese amor fugaz, Luciano decidió apostar a su vínculo con Sabrina y para Griselda nació el amor con Adrián Suar a quien conoció en el 2005 en la ficción Sin Código, producida por Pol-Ka, donde él interpretaba a Nilsen y ella a Flor, su secretaria y enamorada. En el 2012 coronaron su amor con la llegada de Margarita. En 2016, tras ocho años juntos y una hija en común, la pareja se separó. El productor no volvió a oficializar pareja desde la ruptura con Griselda y ella tampoco, hasta hace algunos meses cuando blanqueó su relación con Luciano.

Según relataron Castro y Griselda, la chispa se volvió a encender este año en una fiesta de cumpleaños de Carla Peterson, en abril. Cuando él acababa de finalizar su relación con Flor Vigna. De acuerdo a los dichos de la bailarina, ellos aún seguían juntos cuando Luciano comenzó su nuevo vínculo y coincidió con Sabrina en que los ahora novios ya se mandaban mensajes desde antes.