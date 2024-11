Esteban Lamothe confirmó su relación con Débora Nishimoto, su compañera en Envidiosa: “Es amor”

Esteban Lamothe confirmó su relación con Débora Nishimoto, su compañera de Envidiosa (Video: Blender)

La ficción, en ocasiones, se convierte en realidad de formas inesperadas. Así sucedió en el caso de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, quienes pasaron de ser compañeros de reparto en la serie Envidiosa a convertirse en pareja fuera del set. En la serie, el personaje que interpreta Lamothe tiene una estrecha relación con el personaje de Nishimoto, que trabaja en un restaurante chino. Esta relación ficticia despertó el interés de los seguidores y, ahora, parece haber pasado al plano de lo real.

El romance entre Lamothe y Débora comenzó a tomar forma en el ojo público cuando ambos fueron vistos juntos en un hotel en Cardales a principios del mes de octubre. Esta aparición en un contexto íntimo desató rumores y especulaciones en medios y redes sociales sobre una posible relación. La noticia rápidamente captó la atención de sus seguidores, quienes relacionaron el romance con la conexión de sus personajes en la serie de Netflix.

Sin embargo, lejos de esconderse o desmentir los rumores, Esteban y Nishimoto confirmaron el vínculo amoroso por separado, primero ella en una entrevista con el medio TN y ahora fue el turno del actor de Las estrellas. A partir de ese momento, el público no solo celebró la noticia, sino que empezó a seguir de cerca el desarrollo de esta historia de amor surgida en la pantalla y trasladada a la vida real.

Durante una conversación en Blender, el programa que conduce junto a su amigo y colega Gonzalo Heredia, el actor compartió detalles sobre su vida sentimental. Con un tono distendido, Lamothe confirmó el romance y dio un vistazo a su dinámica como pareja. “Subí una historia comiendo pastas. Es amor. Tuvimos sexo ya como 38 veces y comemos pastas, charlamos, pedimos helado”, declaró con humor, dejando claro que se encontraba en una etapa inicial pero entusiasta de la relación.

Esteban Lamothe confesó que estaba nervioso la primera vez que la invitó a salir (Video: Blender)

Lamothe también se mostró cómodo hablando de su cercanía con Nishimoto y su admiración por sus habilidades culinarias. De hecho, comentó entre risas que planeaba sorprenderla preparando un plato especial en su casa, señalando que ambos están disfrutando de esta nueva etapa con sencillez y sin prisas. Con una franqueza poco habitual, Lamothe agregó: “Sí, es mi novia, mi pareja. Duré soltero un mes. La vida para mí no tiene sentido sino tenés novio o novia, tengo pareja desde que tengo 5 años”

“He estado solo y no quiere decir que tener sea a priori a algo bueno porque también hemos tenido noviazgos de mierda, pero tengo 47 años, me conozco y sé que cuando cojo y me gusta, y sigo y me gusta un libro que me dio y te hace reír y se ríe de los míos. Me conozco y sé que cuando algo me gusta, sigo adelante”, contó generando las risas de Heredia, quien en todo momento le demostró su apoyo a su amigo.

Si bien ahora todo es color de rosas, el intérprete confesó que sintió nervios a la hora de invitarla a salir por primera vez: “Primero lo ensayé enfrente de un amigo el audio, así como si lo estuviese mandando. Lo practiqué con mi amigo Yeyo y me dijo ´No digas lo del piletazo´”. Según contó el actor de El Marginal tenía la intención de invitarla a su casa directamente: “Basta de decir que vamos a ir a una fiesta, todos sabemos que queremos coger y vino a mi departamento”.

La pareja se conoció en el set del éxito del gigante de streaming, donde él tenía el pelo teñido de color rubio y no dudó en destacar que Débora se enamoró con ese look: “Yo no puedo creer que ella gustaba de mí con ese pelo, parezco Doña Florinda”.