Camila Lattanzio recibió una crítica filosa de Nacha Guevara por su look en Cantando 2024: “Soy Paolo el rockero”

Este miércoles se vivió un momento desopilante en el Cantando 2024 (América) tras la presentación de Camila Lattanzio. La exparticipante de Gran Hermano apareció en escena con un vestido rojo pero también con una llamativa peluca morocha que tapó su habitual cabellera rubia. Junto a su compañero de canto Gino Rodríguez interpretaron “Mil horas”, el clásico de Los Abuelos de la Nada que Andrés Calamaro compuso con Marcelo Cuino Scornik, pero en un registro más parecido al que mostró este año Lali Espósito al regrabar este tema ochentoso bajo las órdenes de Cachorro López.

Al finalizar la intepretación, muy prolija y sin mayores estridencias, llegó el momento de las críticas. Y Nacha Guevara fue muy filosa al hablar del look de la ex “hermanita”. “Antes que nada te quiero preguntar: ¿quién te puso la peluca? Porque se pone más atrás, mi amor, ¿viste? Esta muy abajo y no te favorece para nada”, le dijo la artista a Lattanzio, quien lejos de tomarse el comentario para mal, contó qué es lo que había pasado. “Tuvimos una complicación y ya estoy pegada... Soy Paolo el rockero”, bromeó Camila al evocar la cabellera particular del personaje humorístico que supo encarnar el actor Jorge Juan Montejo.

“Te lo dice una persona que usa peluca desde los 25 años. Tiene que ir más atrás... Ay, Dios mío, las cosas que hay que decirle a los chicos”, agregó Nacha luego de su sugerencia. “Y hay que aguantarse estar con la peluca mal pegada al frente de toda la Argentina, eh. Hay que valorar eso. Paolo el rockero, un poroto. Mañana soy meme en todos lados”, se volvió a reír Lattanzio de su apariencia modificada especialmente para esta ocasión. En ese punto, intervino Florencia Peña, quien trajo a la memoria a otro recordado personaje humorístico de la ficción, uno que ella misma interpretó. “La peor peluca pegada de la argentina es la de Moni”, dijo sobre su recordada Moni Argento de Casados con hijos.

En cuanto a lo musical, Nacha valoró la interpretación de la pareja. “Me parece que estás afinando más, que lo estás haciendo mejor. Hay un cambio. Fue agradable el tema, es gracioso, lo hicieron bien, con una pequeña coreografía. Ya que estás cantando mejor, sean más ambiciosos, ¿no? Ahora hay que ir por más, jugate por cosas más exigidas. Y por favor, la peluca”, cerró Guevara y los calificó con un 5.

A su turno, Flavio Mendoza también destacó la forma en la que cantaron el tema. “Me gustó realmente lo que vi, chicos. Como dijo Nacha, están afinando más. Tienen que ajustar detalles de los cuadros, tienen que encontrarle algo más a los efectos que podrían redondear un poco más la puesta. Presten atención a eso, porque están mejorando el hecho de armonizar entre los dos. Yo apuesto por esta pareja”, dijo el coreógrafo y puntuó con un 8.

Milett Figueroa dijo que la pareja es de sus favoritas del certamen. Pese a eso, no le gustó demasiado lo que vio y escuchó. “Me encantan las voces que tienen. Pero voy a ser muy incisiva con esto: Cami, tu eres una mujer muy linda y realmente siento que te desaprovechas mucho. Estás divina con la peluca morocha, ese vestido está espectacular. Pero hoy hicieron una versión de ‘Mil horas’ como la hizo Lali, que es más sensual que la original. Pero tu no la hiciste sensual. Vocalmente lo hicieron muy bien, pero no te sentí sensual, no vi nada sensual. Te voy a dar una sugerencia: cuando entres al escenario no te descoloques, mantén tu postura de mujer, tu feminindad, porque eres muy linda. Mi puntaje es secreto pero no es tan lindo como me hubiese gustado”, dijo la modelo peruana. Una vez más, lejos de fastidiarse por la crítica, Camila tuvo una salida humorística para defenderse: “Es que yo soy un camionero, no soy tan sensual”.

Por último, Marcelo Polino también fue elogioso aunque su puntaje no lo fue del todo. “De todos los parteneires del certamen, Gino es el que más evolucionó, el que más confianza tomó en la pista, sostiene muy bien a la famosa. Me gustó lo que vi, buenas noches”, cerró el jurado con un 5.