Rumores de embarazo, corridas y evasivas: la polémica actitud de Wanda Nara y L-Gante al volver de Brasil

L-Gante y Wanda Nara evadieron a las consultas de los cronistas a poco tiempo de volver a la Argentina (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Wanda Nara y L-Gante se convirtieron en la pareja mediática del momento. Pocos días después de confirmar su relación, se embarcaron en un viaje a Río de Janeiro, Brasil, para disfrutar de una breve luna de miel. La pareja no viajó sola, sino que viajó parte del entorno del músico, como su hija Jamaica, de su relación con Tamara Báez, y su manager, Maxi el Brother. Durante su estadía, vivieron momentos inolvidables en la ciudad carioca, tal como reflejaron en sus redes, pero con su regreso a Buenos Aires surgieron rumores de embarazo y de una posible convivencia.

Al aterrizar en Aeroparque, Wanda y Elián fueron interceptados por la prensa, que los esperaba ansiosamente para obtener declaraciones. La llegada de la pareja fue captada por diversos programas, entre ellos Socios del Espectáculo (El Trece)e Intrusos (América). En ese momento, la cronista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fue directa: “Wanda, Elián, bienvenidos a la Argentina, ¿cómo la pasaron?”. A lo que el referente de cumbia respondió brevemente: “Muy bien”. Mientras caminaban por las inmediaciones del aeropuerto, la joven insistió con más dudas, dirigiéndose a la conductora: “Wanda, ¿estás embarazada? ¿Te vas a mudar a Santa Bárbara, es verdad? Para no cruzarte a Icardi”.

La referencia a su expareja hizo efecto en Nara, quien aceleró el paso. “No corras, te estuvimos esperando toda la noche…”, le pidió la notera. Sin embargo, eso dio el efecto contrario y llevó a la presentadora a subirse lo más rápido posible a su auto. “¿Por qué no contestás aunque sea dos preguntas? No quiere responder nada, así que vamos a ver si Elián nos responde”, se lamentó la cronista.

La pareja volvió al país luego de pasar un romántico fin de semana en Brasil (Instagram)

Acto seguido, las cámaras se dirigieron al vehículo del intérprete de “El último romántico”. Intentando su testimonio, la periodista le consultó si había sido una escapada romántica, a lo que él explicó: “¿Qué tal? La pasé muy bien. Fue un viaje de vacaciones para mi hija”. Sin embargo, las inquietudes no se detuvieron ahí. Karina Iavícoli, panelista de Flor de la V, aprovechó para meterse en la conversación e indagar directamente sobre los rumores: “Están diciendo que Wanda está embarazada de vos”. El artista, con tono evasivo, respondió: “No sé si lo está…”.

Una vez más, la enviada de Socios intentó sacar información por parte del compositor y se refirió a la posibilidad de convivir con Wanda en caso de que el embarazo fuera real. Él, junto a la pequeña Jamaica a su costado, contestó: “Me gustaría lo mejor para mi hija, siempre”. Sin embargo, ante la mención a Mauro Icardi, padre de las hijas menores de la modelo, el músico decidió dar por terminada la conversación. Sin decir una palabra, subió la ventana de su auto, dejando a ambas cronistas sin más respuestas.

Tras blanquear su relación, la pareja se vio enfrentada a Mauro Icardi y sus fanáticos

Cabe señalar que el regreso de la pareja se produjo en simultáneo con el arribo de Icardi al país. Tras sufrir una dura lesión la semana pasada, el futbolista del Galatasaray se vio obligado a tomar una pausa prolongada del equipo turco. Con el objetivo de recuperarse de su rodilla derecha, Icardi emprendió un viaje a la Argentina, para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, su vuelta aumentó la tensión existente entre Wanda y su flamante novio, quienes se vieron atacados por sus fanáticos turcos en los últimos días.

Incluso, durante el fin de semana, Valenzuela se vio afectado por parte de los hinchas de Mauro. Enojados por haber comenzado a salir con su futura exesposa, los usuarios le cerraron su cuenta oficial de Instagram. Este no se quedó atrás y les respondió con picantes comentarios contra su equipo a través de su perfil secundario. Lejos de apaciguar las aguas, esto llevó a que volviera a quedarse sin acceso a las redes sociales y aumentara la presión entre ambos.