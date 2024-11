Lali Espósito recibió una distinción de Amnistía Internacional por su compromiso con la diversidad sexual

Lali Espósito recibió un premio de Amnesty Internacional

Amnistía Internacional celebró el evento “Voces que transforman”: edición Orgullo Vivo, en el que la organización de derechos humanos distinguió a periodistas, activistas, artistas e influencers por su aporte en la promoción y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+.

Con el peso simbólico y el marco conceptual del mes del orgullo en Argentina, la ceremonia contó con la conducción de Florencia de la V y la última en recibir su galardón fue Lali Espósito, quien se mostró emocionada y compartió su alegría al pronunciar unas palabras ante el auditorio. “Gracias por este honor. Es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es la motivación para estar vivo. No existe el ‘te salvás solo’”, afirmó la intérprete de “Disciplina” durante su discurso.

La palabra de Lali Espósito luego de recibir un premio de Amnesty Internacional

“Es muy emocionante sentirme parte de la comunidad a la que le debo tanta inspiración, belleza, luz y vida. Siempre voy a sumar mi grano de arena”, aseguró la actriz, quien se acordó en ese momento de los consejos de su madre. “Ella desde muy chica me empoderó, siempre me dijo ‘vos le podés decir al Presidente lo que sea con respeto y amor’”, señaló la autora de “Fanático”, su último single con alusiones al gobierno de Javier Milei respecto al que manifestó en reiteradas oportunidades su oposición.

“Tengo una herramienta hermosa, que es el arte. Me expreso con algo tan luminoso como la música. Es un privilegio el lugar que puedo ocupar”, prosiguió Lali, y volvió a manifestarse con espíritu colectivo. “Mi vida tiene sentido porque es compartida. No quiero una vida si no me siento parte de algo y quiero sentir que puedo hacer algo por otro. Celebramos el amor y la unión, eso genera bronca en otros”, concluyó.

Luego de subir al escenario, la actriz se mostró en las redes con Flor de la V, conductora de la jornada, y ya desde su casa analizó más fríamente lo sucedido y buscó las palabras justas para encuadrar sus sensaciones. “Estoy muy conmovida, me costó mucho poder expresarme después de haber escuchado tantas voces fundamentales, que generan tanta inspiración”, señaló luego del evento en el que también fueron distinguidos Luis Novaresio, Leticia Siciliani, Mariana Genesio Peña, Susy Shock, Isha Escribano, Pierina Nochetti, Manu Mireles, Candelaria Schamun, Lucas Fauno Gutiérrez, Martín Canevaro y Pedro Paradiso.

Lali con Flor de la V, conductora del evento

“Estoy agradecida que se considere que lo que puedo aportar es interesante. Recibí palabras muy hermosas y me llevé las historias que todos y todas expusieron desde el escenario”, continuó Lali, exhibiendo el galardón que tanto la conmovió, un unicornio blanco de pie multicolor. “Esto es quizás el regalo más hermoso que recibí en mis años de laburo, porque no es solo artístico. Tiene un valor personal muy importante y siempre mi trabajo va a estar al servicio de todo lo que tenga que ver con la libertad de lo que queremos ser y de luchar por eso”, concluyó.

Durante la ceremonia, Flor de la V destacó la importancia del encuentro en el contexto actual: “En esta época en que los discursos de odio son moneda corriente, las personas distinguidas eligieron no mirar para otro lado y elevar su voz para cambiar realidades. Cada vez que alzamos la voz podemos cambiar el mundo”, señaló la conductora de Intrusos.

Por su parte, Mariana Bleski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó: “Distinguimos a estas personalidades porque son voces que se alzan para poder contrarrestar narrativas de odio y que a su vez inspiran a otras personas a defender sus derechos. El legado que grandes activistas y colectivos han construido visibiliza las injusticias y nos llama a actuar hasta que todas las personas podamos vivir nuestras vidas dignamente y con orgullo”.