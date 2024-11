Elegancia, estilo y protagonismo: el impactante look que eligió Emilia Mernes para Los 40 Music Awards

El impactante look que eligió Emilia Mernes para Los 40 Music Awards

Barcelona fue testigo del impactante estilo de Emilia Mernes en la gala de Los 40 Music Awards Santander. La cantante argentina capturó todas las miradas en el Palau Sant Jordi con un look audaz y sofisticado, diseñado exclusivamente por Atelier Versace, que reafirma su estatus como icono de moda en la industria musical.

Para la ocasión, Mernes eligió un vestido largo de tono naranja vibrante, una apuesta arriesgada que resultó en un éxito rotundo. La prenda, ajustada al cuerpo, destacaba por su diseño audaz con cortes en la parte frontal que acentuaban su figura, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad. Los finos tirantes y el drapeado en el busto, que creaba un atractivo efecto de ojal, reflejaban la atención meticulosa de Versace en cada detalle, adaptando el glamour a un estilo personal que solo Mernes sabe llevar.

Emilia Mernes

Sobre los hombros, Mernes lució un tapado de peluche blanco, que aportó al conjunto una capa adicional de sofisticación y lujo. Este detalle no solo añadía un toque invernal, sino que complementaba la vibrante intensidad del vestido, permitiéndole brillar aún más en la alfombra roja. La combinación de ambos elementos logró un efecto impactante que convirtió a Emilia en el centro de atención de la noche.

Para equilibrar el dramatismo de su vestido, la artista optó por un peinado sencillo pero efectivo: el cabello liso, con una raya en el centro, que daba protagonismo a sus facciones y mantenía la atención en el conjunto general. Este estilo minimalista enmarcó su rostro y le permitió destacar con un maquillaje que realzaba su mirada intensa.

La cantante argentina capturó todas las miradas en el Palau Sant Jordi con un look audaz y sofisticado, diseñado exclusivamente por Atelier Versace

Sus ojos, delineados en negro, capturaban la atención al instante, combinados con sombras en tonos naturales y pestañas largas que añadían profundidad a su expresión. Como toque característico, Mernes llevó pequeños brillos de cristal bajo las pestañas inferiores, una elección que se volvió un sello distintivo de su estilo en eventos de gala. En cuanto a los labios, optó por un tono rojo apagado o malva, que aportaron sensualidad sin competir con el vibrante color de su vestido.

Mernes completó su look con una selección de accesorios discretos pero bien elegidos, que añadieron sofisticación sin restar protagonismo al vestido. Un collar de cadena plateada con cristales adornó su cuello, mientras que una pulsera en una de sus muñecas armonizaba con el resto del conjunto, generando un efecto de cohesión en el look general. Estos accesorios, aunque sencillos, demostraban que cada aspecto de su estilo había sido cuidadosamente pensado para lograr un equilibrio entre lo atrevido y lo refinado.

Además, Mernes le sumó al look un tapado de peluche blanco, que aportó al conjunto una capa adicional de sofisticación y lujo

El impactante look no solo brilló en la alfombra roja, sino que también causó furor en Instagram. La publicación de las fotos del evento, que compartió este lunes en su cuenta personal para sus más de nueve millones de seguidores, superó el millón de “me gusta” en menos de 24 horas y generó cerca de 10.000 comentarios. Los elogios de sus seguidores no se hicieron esperar, reflejando la admiración de su audiencia por su estilo único y su presencia arrolladora.

Con este look, Emilia Mernes consolidó su posición como una figura de estilo en la música latina, demostrando que sabe cómo destacarse y marcar tendencia en cada aparición y más, allá de la moda, la artista entrerriana oriunda de Nogoyá también se coronó en la categoría Mejor Canción Latina con “La Original”, el tema que protagonizó junto a Tini Stoessel.

Para equilibrar el dramatismo de su vestido, Mernes optó por un peinado sencillo pero efectivo: el cabello liso (Instagram)