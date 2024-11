Sofi Martínez recordó cómo fue el encuentro con Franco Colapinto en México: “Te tiró los perros”

Sofia Martinez recordó cómo fue su entrevista con Franco Colapinto (Video: Instagram)

Desde hace semanas, Franco Colapinto no solo logró conquistar el mundo del deporte sino también al ámbito del espectáculo. Algunas celebridades cayeron rendidas a sus pies, mientras que otras disfrutaron de conocerlo y escuchar su experiencia en la Fórmula 1. Una de las que tuvo la oportunidad de charlar con él fue Sofi Martínez, quien se convirtió en el centro de atención tras ser señalada como una de las últimas “conquistas” del piloto.

El tema surgió en una entrevista que tuvo Sofi con Grego Rosello, que no se guardó nada para consultarle sobre su encuentro con el piloto de automovilismo. “Te tiró los perros, ¿no?”, indagó, con un tono pícaro, ante la periodista. Lejos de darle la razón, ella expresó: “No, cero. Es su forma de ser”. Sin embargo, el anfitrión estaba entusiasmado con la idea. “No, pero con vos es distinto. Yo veo como habla con los hombres y con las chicas es diferente. Yo creo que él saca y tira…Vos le hacés las preguntas, le consultás: ‘¿Estás nervioso?’. Luego, él responde: ‘Ahora sí porque estoy en una nota con Sofi’”.

Divertida con las teorías de Grego, Martínez expresó: “Esa es su manera divertida de salir. Yo siento que él está disfrutando del lugar donde se encuentra. Lo deseó, lo quiso y lo trabajó tanto que se encuentra relajado y creo que está adaptado. Entonces, la está re viviendo”. Además de defender la actitud de Colapinto, ella recordó una experiencia previa que tuvo con él que los llevó a tener esa familiaridad ante las cámaras. “Yo le había hecho una nota cuando estuvo en Fórmula 3 y tenía un camino largo para recorrer y, de repente, nos encontramos ahí. Me parece que el conocimiento previo, junto a que ese día faltaba para las carreras, dio un ambiente más calmo y dio esa respuesta. Pero, no”.

Cabe recordar que la entrevista que se refería Sofi tuvo lugar a finales de octubre, en el marco de su participación en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. En ese entonces, la periodista se encontraba realizando una cobertura del evento y tuvo la oportunidad de encontrarse con él. “No teníamos nota pautada, pero igual pudimos charlar un poco”, escribió en el posteo donde adjuntó un breve clip de ambos. Si bien la joven promesa del automovilismo habló sobre cómo se sentía ante ese evento, lo cierto es que la atención estaba puesta en su actitud ante la muchacha. “Lo hacemos informal. Sin micrófono ni nada”, pidió al verla.

La periodista se volvió el centro de atención tras su encuentro con el piloto de Fórmula 1 en el Gran Premio de México

Al ser consultado sobre cómo se encontraba, Franco, con un tono pícaro, comentó: “Cansado, pero tomo un poco de agua y se me renuevan las cuerdas vocales”. Acto seguido, aprovechó para referirse al gran apoyo que recibió desde que comenzó a ser reconocido mundialmente. “Acá en México está muy lindo porque hay muchos argentinos. Los fanáticos latinoamericanos son muy especiales”, aseguró el piloto profesional, quien luego se refirió al banderazo que preparaban en su honor en su próximo destino: Brasil.

“Todo lo llevamos a lo futbolero. Es algo constante. Sin embargo, yo veo una pequeña diferencia que me pone muy contento siendo fanático del automovilismo y representante de la Fórmula 1 del país”, comenzó a explicar Colapinto. “Veo a toda una fusión de los mexicanos, brasileros, argentinos, hasta los chilenos que te apoyan, te mandan mensajes y que están contentos porque me vaya bien a mí. En cambio, en el fútbol ves mucha pica, peleas… Es algo único y que no me esperaba. Lo veo como un pasito adelanto como sociedad”, completó.

Sofi Martínez y Franco Colapinto protagonizaron una entrevista descontracturada en México (Video: Instagram)

Minutos más tarde, Sofi aprovechó para consultarle: “¿Hay algo que te de miedo de verdad? Que vos pienses: ‘Acá lo sentí’”. Sin dar vueltas, él le confesó: “Sí, esta entrevista”. Lejos de creerle, ella le pidió que sea sincero y el piloto, entre risas, expresó: “El automovilismo es un deporte de mucha presión y que, al final, hay muchas cosas involucradas, hay muchos nervios, y creo que la largada es uno de los momentos más duros, al igual que la clasificación. Después, cuando cerrás la visera y empezás a correr la mente se te pone en blanco y te enfocás en lo que estás haciendo, en la situación, y te olvidás de todo lo que tenés a tu alrededor”.

Luego, el muchacho volvió a sacar su lado pícaro al referirse a la cantidad de mensajes que tenía sin responder. “Sí, muchos, no tantos como vos”, comentó ante la mirada atenta de la comunicadora.

Y, en otro momento de la nota, Franco fue consultado por sus expectativas respecto a su posible regreso a las carreras el año que viene. “Sería un sueño estar en la Fórmula 1 el año que viene. No es algo muy difícil, sino que se ve complicado porque no hay asientos libres. Si no es el próximo año será en el 2026. Estoy seguro que va a volver la oportunidad y, además, estoy intentando demostrar que merezco estar acá, que llegué para quedarme y no para realizar un par de carreras,” aseguró el joven de 21 años. Como broche de oro, comentó: “Ojalá que lo estén viendo muchos equipos y volvamos”.