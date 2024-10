Cami Homs recordó su traumática separación de Rodrigo De Paul y cómo generaba dinero mientras vivía en Italia (Video: Telefe)

Bake Off Famosos arrancó por la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y, desde entonces, se convirtió en el programa más visto de la televisión. ¿El motivo? La larga lista de personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la música, que sin ningún tipo de experiencia se animaron a ingresar a una cocina para sumergirse en el universo de la pastelería. Una de ellas es Cami Homs quien, en poco tiempo, se convirtió en una de las favoritas del jurado y del público. Es que la influencer ya tenía algo de experiencia en la cocina, de hecho fue parte del staff del ciclo Cucinare (El Trece) y es habitual ver preparaciones saladas y dulces en sus redes sociales. Sin embargo, es agradable verla desenvolverse en la cocina y resolver, con un límite de tiempo, cada una de las consignas que el jurado le asignan.

Esta vez, invitada a Cortá por Lozano, la modelo tuvo una charla mano a mano con Verónica Lozano, la conductora del ciclo y, también, una compañera suya del reality culinario. Allí, en una conversación cómplice, Cami recordó sus años en Italia, cuando vivía junto al padre de sus hijos, Francesa y Bautista, el futbolista Rodrigo De Paul.

“¿Es verdad que tuviste un emprendimiento en Italia?”, le preguntó Lozano. “Sí, vendía tortas, me encantaba hacerlo. Tenía un Instagram que ya no debe existir más”, recordó Homs y evocó cuáles eran los diseños que más le gustaban hacer: “Hice tortas de camisetas de fútbol, que pedían un montón y eran las que más me salían. También esas con rositas”.

Cami Homs junto a Francesa y Bautista, los hijos que tuvo con el futbolista Rodrigo De Paul

Fue entonces que las mujeres evocaron el momento de la separación con el jugador de la selección y su partida de Italia hacia Buenos Aires. “Le pusiste el cuerpo a muchas situaciones muy de mierda, con tu expareja, la relación de él en ese momento, vos recién parida y te la bancaste muy bien”, le dijo Vero, como un mensaje de admiración.

“Bastante bien, como siempre digo, uno por los hijos hace todo y más, y en ellos se refleja uno cómo se siente como padre, si estás más se los transmitís y tiene sus consecuencias. Así que todos los días me levantaba y decía: ‘Para adelante’, nada puede estar mal acá”, respondió Cami, quien en ese momento era madre de una nena de tres años y de un bebé recién nacido.

“Entonces, ¿levantaste los petates y te viniste para acá?”, siguió la línea temporal Lozano. “Sí, así”, respondió Homs quien por una medida cautelar no puede hablar de su expareja. Pronto entonces contó cómo fueron esos primeros días en Argentina: “Tenía un departamento acá al que iba cuando venía para acá, así que nos refugiamos con mis pollitos ahí y todo lo hacíamos ahí”. Meses después, apareció nuevamente el amor y ella no dudó en perseguirlo.

Cami Homs y José Sosa (RS fotos)

“Después apareció José (Sosa, su actual pareja), se iba a mudar a un departamento de mi edificio, así que me lo crucé abajo, no lo conocía, me lo presentó una amiga que me decía ´Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo´, pero yo no sabía que era jugador de fútbol. Y le puse: ´Si necesitás yerba, tanto, mi departamento´. Muy directa”, recordó entre risas y así fue cómo nació el amor y un tiempo después la convivencia. “Al principio costó ensamblar la familia, eran cuatro nenes, yo iba a la casa de él, se peleaban y me iba. Ahora que vivimos juntos se llevan bárbaro y estaba todo bien. Antes era vernos de a ratitos, ´subo y se queda la niñera´ y así nos veíamos, sobre todo en mi casa”, contó feliz por el presente amoroso.

“Las oportunidades llegan y uno se puede enamorar otra vez. Se va un hombre, pero hay millones de hombres en el mundo. Me sorprendí, llegó en el momento menos esperado”, dijo sobre el final, a modo de reflexión.