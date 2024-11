El padre de L-Gante opinó sobre el romance de su hijo con Wanda Nara: “Le sirve estar en pareja para no salir tanto”

Tras la confirmación del romance mediático entre Wanda Nara y L-Gante, tanto sus familiares como sus seguidores se sorprendieron. Este jueves, el padre biológico de Elián Valenzuela, Miguel Ángel Prosi, se refirió a las ventajas de que la conductora de Bake Off Famosos esté cerca de su hijo. En diálogo con Teleshow, Prosi fue contundente con sus declaraciones. “Si él la eligió y ella lo eligió es porque tienen algo en común”, comenzó diciendo.

En su opinión, estar en pareja trae beneficios para el músico, ya que “no va a salir tanto, se trata de un montón de cosas buenas”. Más adelante, agregó: “A Elián le sirve estar en pareja porque se pone las pilas”. Para Miguel Ángel, la importancia de esta relación radica en el valor que ambos encuentran al estar juntos, sin importar la duración.

Justo el día en que la pareja emprendió un viaje corto a Brasil, junto a la pequeña hija de L-Gante con Tamara Báez, Jamaica, y algunos colaboradores, su papá expresó su alegría al respecto. “Para mí es espectacular, ya que así como fue con Tamara y la pareja de ella a Europa con la nena, ahora él emprendió un viaje similar. Creo que Tamara no debería incomodarse con esta situación, ya que no creo que se enoje por el tema de que lleven a la nena. Es más, considero que esto fortalece el vínculo entre Elián y Jamaica”, aseguró. “Debe estar muy contenta porque se está pegando más todavía a Jamaica”, agregó al respecto.

Acto seguido, el papá del cantante de cumbia 420 consideró que “Tamara no debería reaccionar de manera negativa al ver a Jamaica compartiendo con su papá y con Wanda. Conociéndola a Tamara como la conozco, no creo que se enoje por el tema de que lleven a la nena”. Para él, esta situación se asemeja a los viajes de la mediática con su actual pareja, y considera que ella puede valorar la oportunidad de que Elián y su hija compartan momentos juntos. Esta postura refleja su visión de una relación familiar en armonía, donde todos pueden disfrutar tiempo con la nena sin generar tensiones.

En cuanto a la duración de la relación entre Elián y Wanda, Prosi opinó que eso no era importante. Si bien describió esta situación como algo incierto, sostuvo que “nadie puede asegurar si puede durar un día o años”. Según él, ambos son “demasiado mediáticos” y por lo tanto, la exposición constante podría dificultar la estabilidad. Según su visión, “no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los dos en caso de una ruptura”, afirmó. Sin embargo, aun así enfatizó su deseo de que la relación aporte aspectos positivos para su hijo “mientras dure”, de acuerdo a sus propias palabras.

Hace aproximadamente dos años, la relación entre padre e hijo comenzó a recomponerse, luego de un periodo de distanciamiento. Cabe recordar que hasta ese momento, Elían sostenía que: “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar. Pero con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”, afirmó por aquellos días.

Este jueves, el padre de L-Gante también habló sobre el vínculo que lo une a su hijo en la actualidad. “Tengo muy buena relación con él”, dijo y, a la vez, explicó: “Aunque no nos vemos demasiado, él me respeta y yo también”. Luego, aseguró que “siempre está a disposición cuando su hijo lo necesite y que siempre lo apoyará en sus decisiones, confiando en que dure lo que tenga que durar, pero que sea bueno”.