El irónico comentario de Sabrina Rojas para Griselda Siciliani y Luciano Castro, en medio del escándalo

El ironico comentario de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro, en medio del escandalo

La polémica volvió a rodear a Sabrina Rojas, la conductora del programa Pasó en América, tras lanzar comentarios sobre su ex, Luciano Castro, y la actual pareja de él, Griselda Siciliani. Lejos de esquivar la controversia, Rojas redobló la apuesta, dejando entrever incluso una posible infidelidad por parte de Castro. Sus declaraciones al aire y su actividad en redes sociales desataron un sinfín de especulaciones y reacciones entre el público.

Todo comenzó este martes con una aparición de Marcelo Polino en un movil en su programa desde el piso del Cantando 2024, donde actúa como jurado. El periodista llegó al set con una paleta de puntaje “0″, una especie de broma visual que rápidamente usó para lanzar una pregunta a Rojas: “Sabrina, te voy a mandar la paleta del cero y quisiera saber a quién se la pondrías”. Sin dudar, la modelo fue contundente: “A Castro”, en clara referencia a su exmarido, con quien comparte a sus hijos Fausto y Esperanza.

Polino, intrigado, decidió ir un paso más allá y le preguntó a Rojas: “¿Y el puntaje para Siciliani?”. La respuesta de Rojas no se hizo esperar: “Ni puntaje se merece, mirá”. Aunque inmediatamente añadió que sus palabras debían tomarse como una broma, y remató con un comentario irónico.

En este caso fue en sus historias de Instagram dónde dejó el mensaje en cuestión: “De más chiquita era más calladita. Ahora como que la madurez me pegó loca”, escribió, y su tono humorístico no fue suficiente para evitar que el comentario causara revuelo. Las palabras de Rojas se percibieron como una indirecta sobre su relación actual con Castro, con quien habría tenido un “reencuentro” a pesar de su noviazgo con Siciliani, según dejó entrever la misma conductora en declaraciones anteriores.

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”

Las reacciones a los comentarios de Rojas no tardaron en propagarse. Diversos medios y usuarios en redes sociales analizaron cada palabra en profundidad, buscando desentrañar los posibles mensajes ocultos tras sus afirmaciones.

Lejos de permanecer ajena a la controversia, Rojas continuó su retórica en redes sociales. A través de Instagram, compartió una frase indirecta que sus seguidores interpretaron como una alusión a su situación con Castro y Siciliani: “Qué rápido pasás a ser la mala cuando dejás de ser la tonta”. La frase apareció escrita en un espejo y rápidamente se convirtió en tendencia. Sabrina añadió en su publicación: “Me crucé con esto en Instagram. Claramente, estos aparatos nos escuchan”, resaltó, junto con emojis que reflejaban sorpresa y risa, dejando entrever que, aunque consciente de las repercusiones, no planeaba retractarse.

Griselda Siciliani cruzó a Sabrina Rojas por su acusación

La frase que compartió, dio pie a un debate entre quienes apoyan la postura de Rojas y aquellos que la critican, interpretando sus palabras como una confirmación indirecta de un conflicto no resuelto con Castro. Sus publicaciones no han pasado desapercibidas para la audiencia ni para los medios, que siguen cada detalle de sus declaraciones y buscan indicios de posibles tensiones en la relación de Castro y Siciliani.

En medio de este escenario, Luciano Castro, figura central de esta historia, optó por el silencio. Hasta el momento, el actor no hizo declaraciones sobre las palabras de Rojas ni sobre la dinámica de su relación con Siciliani. En tanto, la actriz y actual pareja del actor fue abordada por la prensa y si bien manifestó que no está en ella ese estilo de salir a responder, sostuvo que sí estaba molesta con todo lo que se estaba diciendo.

Me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso. Yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema”, dijo la actriz ante la consulta del programa A la tarde (América).