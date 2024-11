La emoción de Lizy Tagliani al cantar con Valeria Lynch en la marcha del Orgullo: “Amo mi libertad”

Lizy Tagliani , conocida presentadora, participó y compartió escenario con Valeria Lynch en la marcha del Orgullo .

Miles de personas, entre ellas celebridades, festejaron los derechos y diversidad de la comunidad LGBTQ+ .

La conductora resaltó la importancia de la libertad y el afecto recibido, reflexionando sobre lo que implica para ella.

Lo esencial: Durante la 33° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, miles de personas se reunieron para celebrar la diversidad y apoyar los derechos de la comunidad LGBTQ+. Entre las figuras notables, Lizy Tagliani desfiló y emocionó al público cantando junto a Valeria Lynch, compartiendo un momento que destacó en sus redes. La presentadora expresó su gratitud y emoción, enfatizando la importancia de la libertad y el cariño recibido, y describió la convocatoria como un espacio de celebración y reencuentro.

A corazón abierto, Lizy rememoró el gran impacto que tuvo esta marcha y su performance con la compositora en el escenario (Instagram)

Este sábado, miles de personas se congregaron en el centro de Buenos Aires para formar parte de la 33° Marcha del Orgullo, una celebración de la diversidad y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Entre las figuras destacadas que participaron estuvo Lizy Tagliani, quien no solo caminó por las calles porteñas festejando su libertad y apoyando a la comunidad, sino que también compartió un emotivo momento con Valeria Lynch en el escenario que compartió con entusiasmo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Lizy subió una foto junto a la compositora, posando juntas con amplias sonrisas, transmitiendo complicidad y alegría. “Anoche me subí a cantar con Valeria en el cierre de la marcha... desde las primeras que fui he pasado por todo”, escribió la conductora de la Peña de Morfi (Telefe) al comienzo de la publicación. Junto a la imagen donde se podía apreciar un largo vestido de rayas verticales en colores del arcoiris, mientras que la cantante lucía uno corto con un diseño de franjas diagonales en los mismos tonos vibrantes, la presentadora continuó con su relato: “Empezábamos caminando y encontrándonos con alguien que pensábamos que estaba muerta, ‘eh, loca, ¡qué alegría que estás viva!’”.

En alusión a la gran magnitud que alcanzó su presencia en este evento, Tagliani agregó: “Luego vino mi época de evangelizar bomberos, policías, ambulancieros, vendedores de gaseosas jajaja (se entendió)”. A su vez, dejó en claro que su presencia en esta convocatoria es, ante todo, una celebración: “Mi marcha siempre es la misma, la de festejar, de encontrarme con maricuecas de la vida...”.

Arriba del escenario principal, Lizy y Valeria se llevaron todos los aplausos

En alusión al vaivén de emociones que sintió durante la jornada, recordó: “Les juro que no pude cantar de la emoción que me invadió sentir tanto cariño. A veces no me siento merecedora de eso, pero qué lindo se siente”, expresó. Como broche de oro, la humorista realizó una profunda reflexión: “Amo mi libertad, soy de las que cree que no tiene límites, que es infinita. Solo uno pone un límite para dejar que también se expanda la libertad del otro”. Además, concluyó con un saludo afectuoso a la audiencia de su ciclo televisivo: “¡Buen domingo, nos vemos en la Peña!”. Ante sus palabras, la propia Valeria le dedicó un emotivo mensaje. “¡Te quiero amiga querida! Sos un ser increíble. Hermoso momento juntas. La marcha se vistió de más orgullo con tu presencia”, aseguró a menos de un día de su performance.

Cabe mencionar que, previamente, Tagliani compartió algunas imágenes y hasta un clip de su recorrido hacia el Congreso de la Nación. “Como todos los años, un vueltín por la marcha y a trabajar al teatro. Después vuelvo que hay sorpresas”, escribió la presentadora, quien estuvo acompañada de algunos colegas y amigos. Entre ellos se destacó Alejandra Maglietti, quien forma parte de su ciclo Arriba bebé (La Pop 101.5). Allí, Lizy, quien se encontraba con un vestido a rayas blancas y negras con algunos detalles en azul y fucsia, no solo disfrutó de encontrarse con fanáticos, sino también de sacarse fotos, dar saludos y pasar un buen rato durante la importante jornada que se llevó a cabo.

En las horas previas al show, Lizy disfrutó de la marcha hacia el Congreso de la Nación junto a sus colegas (Instagram)

Po otro lado, la participación de Lynch en la marcha había sido anunciada en la última emisión de la Peña. El domingo pasado, la artista se sentó en el estudio y expresó su emoción por formar parte de ese encuentro. “Estoy re contenta. Es el sábado que viene, vamos a estar cerrando con todos mis músicos. Me encanta, hace rato que quería estar participando, cantando, y nunca podía porque siempre coincide con mis Rex, que yo los hago en noviembre, o que estoy de viaje”, explicó, en ese entonces, con bastante emoción ante la cámara. Sosteniendo esa misma línea, la intérprete de “Señor amante”, sentenció: “Nunca podíamos cerrar y este año se dio”.