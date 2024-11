Pampita estaría planeando una fiesta para celebrar su separación de Roberto García Moritán , aseguró Damián Rojo en A la tarde.

Durante el evento se especula que también presentaría oficialmente al empresario Martín Pepa , hoy señalado como su nueva pareja.

Se espera la asistencia de alrededor de 100 invitados, incluyendo amigos y familiares cercanos.

Lo esencial: Según Damián Rojo en el programa A la tarde de América TV, Pampita celebrará en su casa una fiesta tanto para cerrar su reciente divorcio con Roberto García Moritán como para presentar formalmente a Martín Pepa, con quien ahora estaría en pareja. La modelo busca darle un giro positivo a su situación sentimental tras semanas intensas. La organización, descrita como un festejo significativo, reuniría a 100 invitados.

¿Pampita organiza una fiesta para celebrar su divorcio de Roberto García Moritán y presentar a su nuevo novio? (Video: A la tarde, América)

Una versión bomba soltaron en A la tarde. Pampita estaría queriendo dar vuelta de página por completo estas semanas de escándalos, tras su separación y lo concretaría de una particular forma: estaría en la organización de una fiesta en su casa para celebrar su reciente divorcio de Roberto García Moritán y, a la vez, presentar formalmente a su nueva pareja, el empresario Martín Pepa. La versión fue difundida por Damián Rojo en el programa conducido por Karina Mazzocco en América.

Según el periodista, el evento, que se celebrará en los próximos días, contará con aproximadamente 100 invitados, entre amigos y familiares de la modelo. “Es una fiesta para festejar el divorcio y la presentación oficial de su nueva pareja”, afirmó, añadiendo que la celebración tendrá un carácter festivo y significativo para la conductora, quien busca cerrar su polémica ruptura del economista y serviría para comenzar una nueva junto al polista con el que hoy se rumorea que está en pareja.

La modelo, quien comparte una hija, Ana, con García Moritán, ha optado por dar un giro a su situación personal en un contexto de especulaciones y rumores sobre su relación con Martín Pepa, a quien habría conocido en la adolescencia y la madre de él sería quien los acercó este último tiempo. Desde su entorno aseguran que la relación va “sobre rieles” y que la fiesta marcará un paso importante en su vida sentimental.

“Esta súper fiesta será en la casa de Pampita. Ella está organizando un súper festejo para vos, Roberto García Moritán, pero no creo que estés invitado”, lanzó el panelista. “Esto va a ocurrir en los próximos días. El divorcio ya salió, ya está”, contó. “Es la fiesta del divorcio, así la podemos llamar. También es la presentación de la nueva pareja. Vamos a titularla ‘¡Que viva la pepa!’. Ahí está disfrazada la fiesta. Sabes que no será ahora en la casa de Pampita. La fiesta en la casa de Pampita. Me están hablando de 100 personas invitadas”, pormenorizó.

Roberto García Moritán habló de los rumores de noviazgo con una compañera de trabajo (Video: DDM, América)

El mismo día en DDM fueron a buscar a Moritán para conocer detalles de su actualidad. “Estoy todos los días un poco mejor, muy focalizado en la familia, en los chicos, en lo que voy a hacer”, dijo el economista, que evitó referirse a la jurado de Los 8 escalones. “No hablo de Caro, no tengo nada que decir de ella más que cosas maravillosas”, aseguró.

Allí se refirió al tema de su estado sentimental. “Estoy triste, ya habrá tiempo para el amor”, señaló, desestimando las versiones que lo relacionan con su compañera de Asociar, su ONG. “No la metan en líos, no tengo ni idea si está en pareja. Es una gran chica, una gran profesional”, enfatizó.

Ante la consulta de si hubo infidelidades de alguna de las partes durante su relación con Pampita volvió a ser terminante: “No voy a hablar nunca de mi relación con Caro, no tienen sentido, ya pasó. Ella decidió no hablar del tema y yo no lo voy a hacer tampoco”, afirmó. Y cerró admitiendo que mantiene un contacto permanente con la modelo. “Por supuesto, es la madre de mi hija”, dijo en referencia a Ana, la niña de tres años y medio.

Pampita y Martín Pepa, el empresario señalado como su nuevo novio

Luego de una semana de internación voluntaria en el Centro Adventista Puiggari, en Entre Ríos, Roberto García Moritán reapareció el sábado pasado en la escena pública, decidido a rearmarse de cara al futuro. En declaraciones exclusivas a Teleshow, el economista aclaró los rumores sobre su salud y los motivos de su internación. “No voy a estar con ningún asistente terapéutico”, aseguró, desmintiendo así las versiones que circularon durante su ausencia.

Describió la experiencia en la clínica como “excelente” y destacó el trato recibido: “La gente es de primera. Hicimos mucho deporte, comí sano y aproveché para descansar y hacer todos los estudios de rutina”. A su regreso, Moritán también dejó claro su deseo de enfocarse en sus hijos, Delfina, Santino (de su relación con Milagros Brito) y Ana, a quienes planea ver con mayor frecuencia mientras reconstruye su vida personal. A pesar del revuelo mediático en torno a su relación con Pampita, y su tan comentada situación sentimental, se expresó de manera tajante. “Estoy SOLO y feliz”.