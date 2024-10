Estudiantes de la UNA realizaron un flashmob sobre una canción de Lali Espósito en la estación Once: la reacción de la cantante

Este mediodía, la estación de trenes de Once, terminal de la línea Sarmiento, se vio sacudida por un grupo de chicos y chicas que de un momento a otro se congregaron en el hall para bailar al ritmo de “Fanático”, la nueva canción de Lali Espósito.

Si bien pareció algo armado de manera espontánea, la realidad es que se trató de un flashmob organizado por los estudiantes del departamento de Artes del Movimiento perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes. La coreografía llegó a su clímax al mismo tiempo en que a través de un parlante sonaba el estribillo del tema de la popstar local (”Viene a buscarme, se come mis sobras / Lo tengo encima, parece mi sombra / Na-na, na-na-na-na-na”) al tiempo en que la multitud pegó un grito para arengarse.

“Expresamos nuestro repudio al gobierno y el ataque a las universidades, reclamamos la falta de presupuesto tanto para infraestructura y funcionamiento como para salarios docentes. Ya hicimos tomas, marchas multitudinarias, clases públicas en la facultad como en Plaza de Mayo y esta es una forma más para hacer llegar el descontento”, expresaron a través de un comunicado respecto de esta acción que decidieron realizar en un contexto marcado por los recortes presupuestarios hacia la educación.

En las últimas semanas, y tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el movimiento estudiantil, docente y no docente viene realizando diferentes jornadas de lucha en defensa de la educación pública. La elección de la canción para la coreografía no es casual, dado que tanto en la letra como en el videoclip se filtran distintas referencias hacia la pelea mediática que vienen manteniendo el Presidente argentino y la cantante. De hecho, la propia Lali reaccionó en las redes sociales al ver el video del flashmob respondiendo con un emoji de corazón negro a las imágenes que circularon a través de Twitter.

La reacción de Lali Espósito ante el flashmob que realizaron los estudiantes de la UNA en estación Once (Twitter)

“Es un método, una herramienta de visibilización que hemos usado les bailarines en otros momentos, por ejemplo en 2015 y 2016, se hizo un flashmob nacional para visibilizar el reclamo que tiene el sector por una Ley Nacional de la Danza, que nos dé un instituto. Ahora, en este caso, se hizo específicamente por el reclamo universitario que estamos llevando adelante junto con el resto del movimiento estudiantil que viene tomando sus facultades y realizar distintas acciones”, dijo Aluhe Retamar, presidenta de UNA Movimiento, en diálogo con Teleshow acerca de esta movida.

“Nosotres elegimos esto como una manera de ponerle el cuerpo desde la actividad, a lo específico de nuestra carrera, lo que aprendemos todos los días como profesionales de la danza, como estudiantes e intérpretes. Reclamamos por el salario de nuestros docentes, por el presupuesto de la universidad, para que pueda seguir funcionando, para que nuestros compañeres dejen de caerse de las cursadas, por la falta de becas, para que los docentes y no docentes tengan salarios dignos”, agregó Retamar.

En cuanto a la elección del tema de Lali, explicó: “Lo usamos porque va en consonancia con enfrentar la situación. En algún punto, es decir y dejar en claro lo que nosotres vamos a defender y que vamos a ir a fondo con eso. Y Lali es una persona que ha sabido muy bien defender a la cultura hoy día, cuando este gobierno la viene atacando desde el momento en que asumió”.

Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”

Para la composición de este tema, Espósito volvió a reunirse con el llamado Triunvirato del Pop —triángulo creativo que compone junto a los músicos y productores Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso— pero además sumó a Isabela Terán Lieban (más conocida por su alter ego artístico BB Asul), Juan Giménez Kuj y Federico Barreto.

Pícara y seductora, en el videoclip aparece dirigiendo una especie de casting en el que van audicionando distintos personajes: una chica que parece llevar el look de Lali en su etapa anterior, un chico vestido de monja muy al estilo Esperanza Mía, otro con un estilo rolinga glam que lleva una remera con la leyenda “Who The Fuck is Lali?”, también un muchacho grandote y tatuado con bombo a la usanza sindicalista pero con un “LALI” plotteado.

La letra completa de “Fanático”

Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy

Y sé que tenés un póster mío en tu habitación

Cada vez que salís de noche escuchás mi canción

Y ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión

Se compró mi perfume para ponerse mi olor

Y su mayor fantasía es un día ser yo

Si preguntan por mi video, dice que no lo vio

Y se pone “Disciplina” para entrar en calor

Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño

Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño

Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño

Yo no tengo enemigos y no los necesito

Igual vení, acercate, que te firmo la fotito