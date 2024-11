Damián de Santo y Mariano Iúdica casi vomitan al probar un ingrediente en Bake Off Famosos: “Es un asco”

Los famosos concursantes enfrentaron un desafío para decorar letter cakes con elementos inusuales.

Damián De Santo y Mariano Iúdica reaccionaron negativamente al probar flores comestibles.

El momento cómico fue uno de los más comentados de la temporada.

Lo esencial: En el reciente episodio de Bake Off Famosos, los concursantes se enfrentaron a un reto creativo que implicaba decorar tortas con formas de letras y números. El toque especial fue el uso de flores comestibles, una tendencia en la gastronomía gourmet. Sin embargo, los actores Damián De Santo y Mariano Iúdica se mostraron en desacuerdo con el sabor, provocando risas y comentarios de sus compañeros y del jurado, especialmente cuando De Santo bromeó con un “¿Qué soy, una liebre?”. El episodio se volvió memorable por la insólita reacción de los famosos hacia el ingrediente.

Damián de Santo y Mariano Iúdica casi vomitan al probar un ingrediente (Video: Telefe)

En la cocina de Bake Off Famosos propusieron un desafío creativo y los concursantes se enfrentaban a la misión de preparar letter cakes, tortas con formas de letras y números decoradas a gusto de cada uno. Para el actor Damián De Santo y el conductor Mariano Iúdica, ambos conocidos por su desenfado y simpatía, el desafío parecía una oportunidad para lucir sus flamantes dotes en la pastelería. Sin embargo, lo que comenzó como un experimento decorativo acabó en un incidente que dejó a todos atónitos.

La idea de incorporar flores a la decoración causó cierto revuelo entre los participantes. “Son comestibles. Vos tenés que saber qué es lo que nos dan de comer a nosotros”, chicaneó Damián Betular a De Santo. “Sí, ¿pero todo? Me parece bien la cuestión de la decoración en la pastelería pero, de ahí a comerte una flor, ¿qué soy una liebre? Es un asco, no lo hagan”, replicó el actor.

Al llegar el momento de probarlas, De Santo, siempre dispuesto a vivir la experiencia completa, decidió dar el primer paso. Apenas la flor tocó su boca, su expresión cambió. “¡Ay, Dios mío!”, exclamó, mientras se apartaba de la estación para escupir rápidamente en un tacho de basura que la producción del programa le acercó apresuradamente. “¿Qué soy, una liebre?”, bromeó el actor, intentando reponerse de la impresión. “Es un asco, no lo hagan”, advirtió a los demás con un gesto de desagrado.

El momento, lejos de pasar desapercibido, se volvió un espectáculo dentro del programa. El chef Damián Betular, uno de los jurados, intentó apaciguar las quejas de De Santo recordándole que eran flores comestibles. Sin embargo, el actor no se dejó convencer: “Sí, ¿pero todo?”, respondió incrédulo. La incomodidad con el ingrediente llevó a Vero Lozano también a probar las flores, solo para confirmar la reacción de De Santo: “¡Es un asco! No coman eso, chicos”, sentenció mientras sus compañeros no podían contener la risa ante la escena.

La reacción de Damián de Santo y Mariano Iúdica que sorprendió a todos

El momento culminó con Mariano Iúdica, quien decidió hacer el intento final. Su resultado no fue diferente: una mueca de repulsión se dibujó en su rostro antes de admitir que las flores eran, en sus palabras, “asquerosas”. Así, un ingrediente tan inusual como las flores comestibles, a menudo valoradas en el mundo gourmet, terminó por desatar una secuencia de gestos y comentarios que se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada.

Bake Off Famosos logró que un simple desafío de decoración se transformara en un episodio de risas y sorpresas. Entre decoraciones, quejas y casi arcadas, el programa reafirmó que la cocina, más allá de la técnica y los ingredientes, siempre es una experiencia impredecible, especialmente cuando se atreve a incluir sabores poco convencionales.