Yanina Latorre opinó sobre el tatuaje de Cinthia Fernández para su novio: “Son los Pampita y Moritán del conurbano”

Lo esencial: Yanina Latorre se expresó sin filtros sobre la reciente decisión de Cinthia Fernández de tatuarse el nombre de su nuevo novio, Roberto Castillo, un abogado con quien lleva saliendo apenas dos o tres meses. Durante su programa radial Yanina 107.9 (El Observador), Latorre calificó la acción como apresurada, sugiriendo que Fernández tiene una tendencia a adoptar los intereses de sus parejas. Mencionó como ejemplo que, en el pasado, Fernández defendió a su ex, Martín Baclini, y adaptó su personalidad y acciones en función de sus relaciones sentimentales.

Yanina Latorre criticó a Cinthia Fernández por el tatuaje en honor a su nuevo novio

Yanina Latorre criticó a Cinthia Fernández luego de que la mediática tomara la decisión de tatuarse el nombre de su nuevo novio, el abogado Roberto Castillo detrás de su hombro derecho. Al aire de su ciclo radial Yanina 107.9 (El Observador), la panelista de LAM (América) disparó sin filtros contra su compañera en el ciclo que conduce Ángel de Brito, considerándola “la boluda del día”.

“Se tatuó el nombre del abogado Roberto Castillo, con quien está de novia hace dos o tres meses. Yo tengo miedo de que ellos sean los Pampita y Moritán del conurbano, raro”, disparó la mujer de Diego Latorre.

“Empieza a estudiar abogacía, Cinthia tiene un problema: adopta la personalidad de su pareja de turno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando estaba con Martín Baclini se llevaba las cosas del bazar que tenía, con el 2 x 1, las perchas... Llevaba las cosas de El Palacio de la Oportunidad para el Bailando, hacía los reels y lo defendía a muerte. Bueno, ahora va a estudiar derecho y se tatuó ‘Roberto’ abajo de la axila”, ensayó acerca de cómo es Fernández con sus parejas.

“Cinthita, te quiero, no es nada con vos, yo sé que estás caliente, empezá a twittear, pero... ¡Entraste en la boluda del día!”, cerró Latorre.

El tatuaje de Cinthia Fernández con el nombre de Roberto Castillo (Instagram)

El pasado lunes, durante la emisión de LAM (América), Yanina y Cinthia se convirtieron en las protagonistas de una fuerte discusión. En medio de las reiteradas ausencias de la bailarina en el ciclo, la pareja de Diego Latorre dejó en claro su malestar y reprochó las actitudes de su compañera. Por su parte, la modelo tampoco dio el brazo a torcer y le contestó a través de las redes sociales.

La situación se disparó ante las quejas de Yanina en el estudio del programa. “¡Quiero matar a todos!”, fueron las primeras palabras que dijo, durante el reemplazo de Ángel de Brito en la conducción. Sin dar vueltas, se refirió a que debió ser socorrida por Julieta Argenta, quien trabaja con ella en El Observador y Bondi Live, para suplantar a la modelo en el panel. “Ella, Julieta, la nena, porque es mi polla, llegó tarde porque acá hay una panelista séptima, contratada para venir una vez por semana, que es la señora Cinthia Fernández”, explicó Latorre al presentar a su compañera como invitada para cubrir dicho lugar.

“La semana pasada andá a saber por qué no vino, la anterior tampoco”, continuó. Y dio detalles de la organización del programa: “Cuando se va Ángel de vacaciones, ella es la séptima panelista, y siempre está acá acompañando, porque es remadora, pero confirmó que el viernes no podía venir”, añadió. Dolores, una de las productoras, intervino con información al respecto: “Estaba con Castillo en San Luis y el viernes, cuando la llamamos para salir por zoom, estaba ocupada con un problema personal de las hijas. El lunes dijo que después confirmaba, que tenía que organizarse...”.

Yanina Latorre criticó duramente a Cinthia Fernández por ausentarse en el programa

Visiblemente molesta, la conductora también disparó contra la tendencia de Fernández de respaldarse en sus hijas. “Siempre pone a las nenas como excusa, yo no sé cómo hacen todas las madres del mundo para laburar y dejar a los chicos”, comentó, en referencia a la dificultad de coordinar con ella. Sin recibir una confirmación de su parte para el lunes, la producción decidió recurrir a Argenta para cubrir su lugar en el panel. Y, ante la consulta del motivo detrás de esta nueva ausencia, la productora le explicó: “Tenía que organizar la dinámica con las nenas…”.

Derrotada por las versiones de la bailarina para faltar al ciclo, la presentadora comentó: “Bueno, cuestión que en todo el fin de semana no contestó y la teníamos confirmada porque me dijeron que venía. Juli, que trabaja en Bondi conmigo y en la radio, no podía estar acá y vino igual. A las 19, ella tenía una entrevista porque es su trabajo. Le pagan para eso, pero le pedí que por favor venga tarde. Por lo menos tiene el decoro de venir desde el Microcentro”, contempló.